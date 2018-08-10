英國最大長者服務組織「Age UK」如何提供整合照顧與失智服務？

文：江宜錦（芥菜種會習藝所營運部主任）、芥菜種會習藝所營運部主任（安訢醫療執行長）、巫瑩慧（雙澄照顧創新工作室）

銀享全球自成立以來，透過各種國際連結和創新知識的導入，捲動銀髮創新動能，翻轉高齡社會的未來。2018年6月9日-16日舉辦了「銀享全球英國銀髮創新參訪團」，此行聚焦英國從整合服務、藝術及社會參與、到成效導向服務輸送體制的建立，本文為團員宜錦、斐可、瑩慧聚焦英國最大的長者慈善服務組織Age UK的精彩觀察。

前言

許多人在健康或中年時，疾病和年老是很遙遠的，甚至於很少或不曾去想過。等到那一天來到，忽然覺得措手不及，不但沒有心理準備，也不知道從哪裡開始著手照顧問題。隨著高齡化的社會來臨，我們來看看英國的民間組織Age UK有甚麼樣的應變方式。

英國最大的長者慈善服務組織 Age UK

Age UK目前旗下有超過160個各自獨立的分會，它的宣導圖騰中有一句非常簡單的句子「愛護老年 Love later life」。宗旨在於：「提供建議」、「協助自立」、「減少孤獨」，至今服務的長者超過700萬名。在總會的綱領下，也鼓勵每一個分會去發展獨特的服務模式，讓在地的高齡者可以更自在的享受老後的生活。

筆者在2018年6月11日，隨銀享全球舉辦的「英國銀髮創新參訪團」一整天參訪了這個單位下的總會和兩個分會。本文除了將介紹個人獨立協調員（Personal Independence Coordinator，簡稱PIC）外，也將說明在Croydon和Camden兩個分會的特色服務。

個人獨立協調員 PIC

Age UK整合照顧服務（Integrated Care Services）運作的程序，是從家庭醫師發現個案問題開始啟動，交由個人獨立協調員（以下皆以PIC稱呼）對長者做通盤的了解，以及思考志工可以扮演的角色。接著和相關人員組成的團隊，進行個案專屬的照顧和管理。

步驟一：家庭醫師發現個案問題

步驟二：PIC（參考下方圖左）

聯繫長者探詢服務意願。 了解服務需求。 媒合志工。

步驟三：回歸照顧小組討論（家庭醫師、PIC、社工、專業人員，參考圖右）

步驟四

制定專屬個案管理計畫和資源連結（交通接送、社會互動、訊息和諮詢、採購、跌倒預防和其他協助等）。 定期回到步驟三討論。

步驟五

檢視整體的團隊服務。 志工參與的社區連結。 檢視立即的需求和障礙。 強化自我照顧、同儕支持和減少孤獨。 檢視財務和經濟的資源。

整個運作的機制是結合當地的志願服務團體、衛政和社政單位，針對有多重慢性疾病且是住院高風險的族群，進行醫療及非藥物的支持與服務。上圖中的專業人士除了區域護士外也可以是藥師或相關專業。團隊中也會聘用兼職的支援工作者（support worker），他們採時薪制，有專屬的訓練。表現良好時，也有轉換成PIC的機會。特別是在比較偏遠或志工不容易招募的區域，就會以支援工作者做為PIC的協助人力。

提供個案的服務一般先設定12周，因為12個禮拜是養成新習慣的基礎。如果這段期間無法達到預期目標，也會延長時間做對應的調整。當計畫結束後兩個月，PIC也會打電話給長輩，了解他們後續的狀況。

團隊在執行過程中，會因為人、事、地、物等特定的需求，而延伸發展出不同的計畫，針對個案做更好的賦能與復健。但計畫的概念都是相同的，那就是在一個平台上去做資源的串接。

Age UK Croydon的整合聯盟（One Croydon Alliance）

Croydon是1995年成立的社會福利機構，2010年加入Age UK平台，建立以幸福感為核心的價值，協助200多位長者提升其自立能力和降低緊急照護。服務項目從居家服務、防止摔倒安全計畫、住院期間的生活協助和返家生活適應訓練。目前有18個PIC、三個支援工作者及50名志工。志工沒有對應的時薪，但他們可能需要陪長輩去日照中心等，這些所產生的交通費（衍伸費用），仍會由單位支付，志工也會有對應的培訓。

它們的PIC計畫稱為One Croydon Alliance，邀集在地的醫療健康服務（如台灣的衛生所）、家庭醫師聯盟、衛福部基金信託、地方政府、Age UK Croydon等單位來加入聯盟，每個單位都是平等的位置。2015年開始整合在地的團隊，2016年11月推動社區整合網絡（Integrated Community Networks, ICNs）服務，主要強調「復能及復健」出院準備、家庭支持等相關項目。把社工、藥師、家庭醫師、居家護理、PIC等專業結合在一起。目前有57位家庭醫師參與輪值，他會在所服務的區域去整合需要對應的資源。

首先，個案必須本身有兩種以上的慢性疾病，其次是一年內已經入院兩次以上，費用由計劃本身支付。很多人雖然沒辦法符合條件，Age UK有相當多其他福利單位，可以做另外的協助。當然，長者可以決定要或不要接受Age UK的服務。如果回應不需要的，該單位會打電話再次確認，再不要，家庭訪問時會做說明再次確認。

收到個案後工作人員到家訪問，會用引導式的對話進行約1.5小時的會談。每個人都希望自己的訴求被聽見，所以訪談時PIC這個角色需要完整的聆聽他們的需求，讓個案覺得被支持與關注，反思自己生活目標是什麼，再一同訂定計劃共同達成目標。計劃期間以12周為一個單位，除了醫療介入，還包含財務、興趣、嗜好。時間到就再評一次，成功或非成功，不管執行進度或量化都要回報。

專業團隊成員每週花半小時討論九個個案：六個舊案和三個新案，探討每個長者全方位的需求整合。一年半已服務超過300人，也成功地預防了100個以上的住院。其目標是希望把過去放在後端急性醫療的處置，提到前端的社區預防，而且是經由連結在地社會福利、衛生醫療和政府等機構來共同完成，這是過去不容易達成的平台。

個案分享

羅勃的太太是癌症患者，他是主要照顧者，因為太累、呼吸急促而入院。太太後來去世了，羅勃也開始失能。因為住家是二樓沒有電梯，每次去醫院都要出動一輛救護車及兩個救護人員抬下來，回來後再抬上去。而且因為沒有體力下樓去和鄰居或社區互動，更覺得孤單。

羅勃的困境與被協助方式

PIC居中扮演的角色有下列幾種：

專業介入協助問題的解決

【羅勃需求】對獨立生活有焦慮→居家服務員每周來兩次

【羅勃需求】有呼吸困難問題，但沒辦法去做該有的呼吸治療→連繫藥師指導使用吸入劑和說明各種藥物的正確使用

盡量讓他做還有能力的部分

【羅勃需求】無法照顧太太逝世後留下來的花園→安排羅勃「自己」打電話去邀請喜歡園藝的朋友來幫忙，對方是鄰近學校的老師，也會帶學生和點心來，讓羅勃解決問題而且和社會有連結

連結不同的資源

【羅勃需求】暖氣設備不足、廚房設施不適合備餐→裝設暖氣和廚房環境改造，讓他有更舒適和方便的生活

【羅勃需求】經濟上的擔憂→協助財務計畫及相關福利申請

在訓練行動能力上，羅勃認為呼吸治療護士的協助就可以了，尊重個案的意願是重點

【羅勃需求】失去行動力，上下樓有困難→樓梯間增加輔具、 練習肌耐力訓練，提醒下樓風險，並和羅勃討論可以做到的程度，再讓羅勃決定要如何下樓

以上照顧計畫讓羅勃逐漸可以騎車出門買東西和自行回診。健康的改善和生活的獨立後，居家服務員也不用再來了，他更計劃和外孫女去義大利玩。

每一個服務都是對長輩個人的需求，無論是醫療、財稅、環境還是生活，在長輩離開醫院後，提供更好的復能計劃——諮詢、福利、財務規劃。PIC成功的關鍵在於「理解個案的生活方式」，全盤認識一個人的習性，彼此認同目標，連結專業和建立共識。

當個案出院返家後，可以協助物品採購、代拿家庭醫師所開的藥、定期訪視和代繳水電費及瓦斯費用等。在復原期間的協助項目包括家事的定期協助、增加室內和室外的活動能力、恢復獨立購物的信心、練習大眾運輸或計程車的搭乘、以友善的態度鼓勵面對正向的人生，讓當地的長者可以享受老後生活。

Age UK Camden 的失智服務

Camden分會服務當地高齡長者已經超過50年，目前有60名員工，200多名志工。服務的對象打破隔閡，包括了不同種族、同性戀、跨性別的族群。服務項目也非常多元，從社區連結、居家服務、照顧管理專員、購物、諮商與心理輔導、資訊提供與建議、長照服務費用支付、電腦和科技產品使用教學、指甲服務到兩間日照中心之外，失智症的相關服務也是重點。

失智服務的申請條件中，個案必須符合下列其中一項：

沒有使用任何社會資源及缺乏或是沒有家人的支持。

即使有使用其他資源，但家人和朋友的協助有困難。

無法外出而且缺乏家人支持。

無法外出。

相關服務內容介紹

一、失智者福祉計畫（Dementia Wellbeing）

福祉的定義是：「身心健康、可以管理每天的生活、良好的人際關係、經濟穩定和可以參與自己喜歡的活動」。這個計畫服務對象以輕度和中度的失智者為主，希望能透過不同的活動和協助，讓他們在家裡和社區中能夠有選擇和決定權，延長獨立和滿意的生活越久越好。所以，Camden分會所做的各項長者服務都可以搭配，包括協助向地區政府申請房屋修繕或報稅。也可安排參與兩間日間照顧中心Henderson Court或Great Croft的服務。

工作團隊會服務個案6–12個月，依照個案意願以每週、每兩週或每個月一次來進行；受過完整訓練的志工會全程參與。

二、友誼支持（Dementia Befriending）服務

服務對象是以當地55歲以上居民，有記憶退化問題或已確認是輕度失智者，不過申請規定比福祉計畫彈性一點，有使用其他社會資源的人沒有被排除。

工作人員在第一次家庭訪問之後，會和家屬或者是照顧者一起來擬定個人的陪伴計劃，配合個案的需求，提供生活和情感上的支持。

運作模式：以一對一的形式協助進行喜歡的興趣、增進社會連結、運作日常功能以維持獨立能力。項目包括聊天、陪伴參加社區活動、增加個案自信和減少焦慮、幫忙寫卡片等。志工督導會先串起友誼橋梁，雙方慢慢熟悉可以互相接納後，再交由志工每週兩小時定期探訪。

個案分享

2016年24歲的心理學碩士Shoshanna開始加入計畫，每週一次陪伴95歲有輕度失智的的退休家庭醫師Edward，喝喝咖啡，聊聊心理學、大腦運作、二次大戰、集中營和流行音樂歌手Lady Gaga等。Edward認為能和年輕小孩在一起，可以彼此分享也互相學習，非常棒。Shoshanna說：「遇見一位長你70歲的朋友，我們之間有很多共同點，而且彼此關懷，沒有同儕間的競爭壓力，這是很奇妙的事！」

三、志工是服務推展的重要一環

不論在其他的相關服務或者是以上兩種針對失智者的項目，志工在AgeUK體系都發揮了相當大的參與能力和協助。

以這兩項服務來說，有四位藝術志工，福祉計畫有15位志工，友誼支持服務有50位志工，還有幫忙寫卡片的12位友誼志工。而藝術志工是專門服務無法外出的長者。

志工的基本條件：必須沒有犯罪紀錄、安排接受完整訓練、年齡最好與個案相符，而且人格特質上有一些共通點。

志工的義務：每個月一次報告服務與支持狀況。

不過，比較大的困難是，失智症是一種心智逐漸退化的疾病。並不是每位志工都了解過程中的狀況，而且長者喜歡志工白天來，但是許多志工比較彈性的時間在晚上，所以在招募、媒合和志工穩定率上都比較困難。

結語

2013年，AgeUK總會開始在Conware這個區域推行PIC試辦計畫，發現對降低長者急性住院有很明顯的幫助，所以陸續推展，目前有六個分會，未來會再加七個。

總會一年預算7,300萬英鎊， 29%撥給分會，各分會不足部份都需自籌。Camden年預算是300萬英鎊，Croyden是150萬英鎊，大約各是25%經費來自總會。而居家服務的收費是每小時15英鎊，如果每天以兩小時計，一年的花費大約是11,000英鎊。而一般養護中心的收費平均是每周846英鎊，一年的費用是44,000英鎊。

Age Uk正式的服務都是要收費的，所以營運上的挑戰包括：

如何增加收案量和標準？

什麼樣的狀況是協會需負責的？

家屬的期待到底有那些？

要如何收費？

從個案觀點什麼樣的收費是合理的？

另外，在政策上的挑戰也會衝擊營運，例如：國家的照顧法案已經於2014年實施，但有些內容還未上路、執政黨的政策宣言分岐、選舉後的弱勢內閣機制、社會福利的經費縮減，加上脫歐等種種未知數。所以，Age UK聯合80個慈善團體進行相關問題的倡議，例如以居家服務員的調查研究，和國會議員溝通相關法案，其中包括能力和升遷標準等。

在整體思維上，大部分長者都還沒有建立個人的照顧計畫，所以在危險因素的議題上，能夠建立公平的人力準則、保護高風險的人、了解家人的問題，以及和中央主管機關一起努力，才有可能突破目前的困境。

雖然以上這些是英國所提出的觀點和策略，但是不可否認，也是台灣可以參考的改變方向。尤其在人力短缺方面，在此引用長久致力於老人醫學的陳亮宇醫師的分享：「建立年輕人願意參與服務的環境、創造工作願景與尊嚴，才能提供更好的服務品質與創意」。除此之外，志工的有效運用，也可以為照顧品質注入更豐沛的活水。這樣我們才有新的能量，讓高齡者、失智者和有照顧需求的人，都能盡力維持日常的獨立和享受更豐富的生活。

參考資料

本文經銀享全球授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航