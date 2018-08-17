「超敏感族群」八大行為特徵（上）：被認為「不果決」，其實是想得比別人多

文：高田明和

特徵一：經常因緊張而失手

「我們公司無論如何都想搶下這個案子，希望你好好向客戶簡報。」R 先生（男，二十六歲）自從接到這個指示後，從當天晚上就開始睡不好。他經常夢到自己搞砸簡報，在半夜嚇醒而久久難眠。

R 先生本來就不擅在人前說話，一想到主管交代「絕對不能失手」，就會因為太過緊張而全身僵硬。

只要一遇到關鍵時刻，就會因為過於緊張而失敗──R 先生向來都是這樣。

高中時期，他在一場重要的比賽當中，好不容易被排上了一個好位置，也得到大顯身手的機會，但他在場上就是無法進球得分。R 先生似乎始終忘不了當年這件事，成了他心中的一個疙瘩。每次重大活動前，這件事總是在他腦海中揮之不去，於是到了關鍵時刻，便把事情搞砸。

R 先生本人也察覺到這個問題，但仍然無從改善，一路拖到了現在。

只要一站到眾人面前，所有人的目光、聲音和現場氣氛等元素就會一口氣全都湧進感官裡，而大腦來不及處理這些資訊，便讓超敏感族陷入恐慌狀態，全身僵硬而動彈不得。

「關鍵時刻」明明還沒到，超敏感族卻會一再陷入和以往相同的恐慌狀態。這是因為從前發生過的事，會化為當下的光景，在超敏感族的腦中甦醒。

超敏感族除了和旁人的界線很淡薄，對過去和現在的認知界線也相當模糊。因為他們老是想著、甚至煩惱以前發生過的事，而且豐富的想像力也使他們更熱衷於「補足」當時的情境。

不僅如此，超敏感族腦中的鏡像神經元，功能也比常人更加倍發達。義大利的腦科學專家在一九六六年發現了鏡像神經元，這種神經元儼然就是放在人類腦中的一面「鏡子」，是成長和學習上不可或缺的一種大腦功能。有了它，嬰兒才能在模仿母親或身旁眾人的過程中漸漸成長。

超敏感族要在「關鍵時刻」妥善運用極為發達的鏡像神經元，其實是有方法的──就是參考電影等素材，「模仿」劇中人物在人前從容大方地演講、發表簡報的模樣。讓自己完全化身為劇中角色，回想戲裡的重要橋段，再開口陳述發表。

很多演員其實都是敏感族，因為鍛鍊演技，靠的就是透過細膩的心思來觀察別人，進而高明地模仿。只不過，演員還必須具備駕馭這份細膩的能力。至於駕馭的方法，稍後會再詳述。

請各位從現在起，平時就要想像一個能在眾人面前表現得盡善盡美的人，舉凡演員或運動員都可以，然後把自己代入這個人。就像運動員的「意象訓練法」，會不斷想像自己的成功再努力練習，兩者原理是一樣的。我們要把這個原理套用在會議、簡報上，甚至是在威權人士面前表現得從容大方。

只要訂出該扮演的角色，即使是在眾人面前，「超敏感族」往往都能與人相處融洽。例如老師和學生、店員和顧客等等，類似這樣彼此職責明確的關係，超敏感族就能在天生的鏡像神經元作用下，熟練自如地扮演（模仿）起「老師」或是「店員」的角色。

同樣的道理，當超敏感族身處眾目睽睽之下也是一樣。你不妨捨棄個人意識，忠實地演好「○○公司的一個小員工」，也不失為一個方法。

特徵二：易受旁人影響，無法專心

這個現象的成因，和前面談過的案例是一樣的。

敏感族會擴大接收旁人的目光或聲音，只要身旁有人在，尤其是被主管等人物在一旁盯著看，他們就會緊張得無法專心做事。

自我評價較低的人，會將這些旁人所釋放的波動，詮釋為「他是在監視我，以免我把事情搞砸」、「是在看我有沒有犯錯」（請參閱本章四一 頁「能聽見他人內心的負面評價」）。在這種狀態下勉強自己做事，出錯的機率自然就提高，錯誤百出。如此一來，超敏感族就會認為自己果然很容易出紕漏，對自己的負面評價隨之愈積愈多。

除此之外，超敏感族的身體在別人靠近的那一側會變得比較僵硬，這也是因為大腦認知到那一側有「危險」逼近的緣故。

日本花式滑冰好手荒川靜香，曾在二○○六年的杜林冬季奧運上勇奪金牌。她在一決勝負前，用了一個方法來緩解自己的緊張，那就是用iPod盡情聆聽自己喜歡的音樂，隔絕已出場選手成績等多餘資訊。因此，她才能專注在自己的競技表現上，最後漂亮地摘金。

電視臺轉播賽事時，曾多次捕捉到荒川靜香戴著耳機，稍微跟著節奏打拍子，等待上場比賽的模樣。若你只要身旁有人就容易緊張，不妨學學她這一招。

不過，有很多超敏感族無法一邊做事一邊聽音樂。這時不妨參考我一位朋友的做法：只要一到電車等人潮多的地方，就戴上沒播放音樂的「抗噪耳機」，隔絕噪音。把人的聲音、氣息、波動，全都視為「噪音」，予以隔絕。

如果耳朵上有東西就覺得煩躁、無法專注的人，不妨試著換個環境。總之最好的方法，就是逃離對方的影響。

特徵三：想太多而被認為「不果決」

負責帶頭領導的人，若聽到「缺乏果斷力」、「難得有這麼好的機會，卻猶豫個老半天，簡直是優柔寡斷」等責難，想必一定會很難受吧。

正如我在本書一開始所提到，超敏感族肩負著察覺危險，好讓族群能繼續存活下去的使命。因此，他們的避險能力自然也較為出類拔萃。生物若要延續自己的生命，就得迴避風險，像是避免食用有毒食物、遠離危險地點等等。

然而，光是懂得迴避風險，生物還是無法存活下去。品嚐從未吃過的東西、踏上全新境地，這些勇氣也都是求生所不可或缺的特質。因此可以說，避險與冒險，兩者只是各不相同的功能。

在生物界只占百分之二十的H S P，屬於少數派。而電影裡的英雄人物，他們所象徵的人物形象──勇敢果決、冒險犯難、果敢奮戰等等，才是現代社會當中的理想模範。因此，會提示「這裡可能有危險」、「要步步為營，慢慢推進」，為行動踩煞車的人，往往會招來「膽小」、「掃興」的負面評價。

但是換個方式想，若是把大而化之、凡事勇敢面對的人視為堅強的戰士型人物，那麼超敏感族可說是參謀型的角色。戰士型和參謀型，兩者要能理解彼此的優缺點，進而互補，那麼社會和企業就能更加蓬勃發展。

了解自己是超敏感族之後，能從中獲得安心感的原因，其實就在這裡。百分之二十的少數派，正是參謀型的人物。遇事會猶豫、萬分謹慎地因應，這就是你該扮演的角色。

要是讓勇猛果敢的戰士型人物當參謀，胡亂下決定，最終將釀成一場悲劇。別忘了昔日戰士型的人物曾在軍事、政治、經濟等領域執牛耳，帶領國家一路衝向戰爭，並視撤退回頭為「膽小」、「懦弱」，造成許多人無辜犧牲。

而在企業的經營管理上，也需要參謀型與戰士型這兩種人物相互合作，才有望大展鴻圖。愈是關鍵的局面，愈需要謹慎派的你上場表現。

特徵四：難以拒絕他人請託

那個也處理一下。啊，這個也要麻煩你處理。」被別人包山包海地交待了一堆事情後，超敏感族的大腦就會過熱，就像在一個大小固定的容器裡，一口氣塞了太多東西進去，一時間難以運轉過來。

在重視速度和效率的現代社會當中，能夠同時處理多種業務的能力，往往也較能受到眾人肯定。不過，一次交辦好幾件事的人，通常講話速度較快，個性也很急躁。這種人對你步步為營、慢條斯理的工作態度非常看不順眼。你在承攬多項業務之餘，還要承擔這種情緒，當然更會陷入恐慌。

超敏感族拒絕不了別人請託的根本原因，與其說是因為「膽怯」，倒不如說是因為我們「同理」對方，覺得要是自己拒絕幫忙，對方一定會很頭痛，給彼此徒增許多麻煩。

在鏡像神經元的作用之下，超敏感族隨時隨地揣想別人的感受，總在顧慮自己的心情之前，先在意起了對方的想法。大腦還會發號施令，要他們懂得察言觀色、顧慮別人的感受。

超敏感族從小就懂得看父母或旁人的臉色，所以長大成人之後，只要有人請託，大腦就會下達「拒絕的話對方會不開心」的指令，在不知不覺中接受一切。我自己也曾因為難以拒絕興趣缺缺的邀約，只得先答應下來，但身體就是提不起勁來，最後放了對方鴿子。

結果給對方添的麻煩，反而比一開始就拒絕還要來得多，但我就是難以當面「拒絕」別人的請託，覺得非常煎熬。

而在接下請託後，往往又會懊惱不已，責備自己「真不應該答應」，使得大腦陷入過勞狀態；結果到了約定的日期，身體還是提不起勁，於是便臨時爽約……。明知道這樣會給對方添更多麻煩，還不如最初就當場拒絕掉，但超敏感族就是拒絕不了。

不過從另一方面來看，這種會把所有事全都塞給同一個人的人，也稱不上是個傑出人才。畢竟這樣做，疏忽、搞錯的可能性也會隨之大增，後果更是不堪設想。

►「超敏感族群」八大行為特徵（下）：直覺敏銳，具有能夠看穿別人的本質

書籍介紹

《剛剛好的情緒界線：大腦醫學博士，幫你擺脫人際困境，盡情施展「高敏感才華」》，方言文化出版

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作者：高田明和

譯者：張嘉芬

「你也太敏感了吧？」「會不會想太多了……」「分明只是小事，幹嘛這麼認真？」

日常生活中，你可能經常聽到這樣的話並且深受影響，老覺得自己「和別人不一樣」。然而這絕非什麼大問題，只不過你擁有「敏感天賦」。根據心理學家研究，全世界約有15～20％的人屬於高敏感體質，也就是每５個人當中就有１個。

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航