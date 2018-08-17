「超敏感族群」八大行為特徵（下）：直覺敏銳，具有能夠看穿別人的本質

文：高田明和

►「超敏感族群」八大行為特徵（上）：被認為「不果決」，其實是想得比別人多

特徵五：樂於蒐集與累積負面印象

看了前面這些案例，各位應該不難推想──許多超敏感族在察覺自己的才華之前，會一直蒐集自己的負面印象。只要發生一點不如意的事，就會想著：「唉，果然如我所料。」把眼前發生的事實，變成了一張「如我所料」的爛牌。

「她果然討厭我。」這下子就有兩張爛牌了。

「他果然還是離開我身邊了。」三張爛牌。

奇妙的是，這場集牌遊戲到了「集滿五張」時，超敏感族竟然會像一償宿願似地，打從心底萌生一股扭曲的喜悅。

前面曾經介紹過「能聽見他人內心負面評價」的案例，其實也是當事人隱約感受到某些東西，那些東西化成了實際的聲音，再傳進耳裡。這時，當事人儘管感到不悅，但在他們的腦海裡，也出現了「果然如我所料」牌不斷增加的想像。

有個朋友曾經這樣說過：「我媽媽老是想起許多往事，令她感到很痛苦，但她似乎又很樂在其中。」

享受痛苦？這個說法令我百思不得其解。因此我把這個故事告訴我太太，順便問她：「妳覺得我會這樣嗎？」

結果她回答：「你在回想往事的時候，好像也滿享受痛苦喔！」

雖然我嘴上反駁著「別開玩笑了，我明明很痛苦呀」，但仔細想想，當我回憶那些討厭鬼的所做所為時，起初會回憶得很痛快，但後來似乎會因為分不清回憶與現實而愈來愈苦悶，直到自己受不了。

我後來請教一位從事大腦影像醫學研究的朋友，他對此做出了這樣的說明：「人類在面對恐懼或不安時，負責處理厭惡和不安情緒的杏仁體和扣帶迴就會做出反應，但在回想起這些事件時，負責掌管快感的伏隔核也會產生些許反應。」

原來人會無法自制地回想不愉快的事，是因為我們在回憶之餘，還懷有一種樂在其中的心態。

如果你覺得自己已經開始蒐集負面印象的爛牌時，就要趕快做些別的事，轉換心情；當你快要開始回想不愉快的事情時，就要立刻打住。總之就是不去在意，不要理會。因為這種蒐集爛牌的行為，就和吸血鬼或妖魔鬼怪一樣，當你我開始較真之際，它就會拿出快感當誘餌，讓我們愈陷愈深。

特徵六：過度在乎他人而忽略自己

前面提過，超敏感族不敢違逆充滿自信、倨傲跋扈的人；相反地，看到「可憐的人」就覺得自己有必要伸出援手，這也是超敏感族的特徵。

比如說，當超敏感族遇到路人問路時，他們就會陪著一起看地圖找路，甚至還一起走到對方要找的地方去。

即使和問路人道別之後，超敏感族還是會一直惦記對方，擔心「他有沒有和約好的人碰面」，一回神，才想起自己還有事要辦，錯過了與人約定的時間……。

「我和男朋友分手了。」「我男友劈腿了。」「我父母都不在了，自己一個人努力討生活。」超敏感族在聽了這些話後，會打從心底覺得對方「好可憐」，把對方的難題當作自己的責任，陪著商量好幾個小時。如果對方是異性，有時甚至還會因此「墜入情網」。

作家太宰治有句名言說：「所謂的憐憫，就是一種迷戀。」太宰治覺得「在酒館工作的女人」好可憐，便打算要拉她一把，結果他逐漸被對方牽著鼻子走，還在心裡盤算過好幾次「不如一起死吧」。

不僅如此，在太宰治的作品當中，很多情節都是描寫從「憐憫」情愫發展出來的畸戀。例如「因為窮困潦倒而偷竊的女性」、「臨死前都不曾談過戀愛的女人」、「送棉被給窮作家的女書迷」等等。

就連陌生人的高壓態度，都會讓太宰治感到畏懼，嚇得抱頭鼠竄。他也會老是在意別人的心情或感受，積極地逗身旁的人開心。一旦討不了大家歡心時，就一直煩惱發愁。

身兼作家和諧星身分的又吉直樹先生，就曾對太宰的作品表達過這樣的感想：「讀起來簡直就像在寫我自己。」

太宰或又吉的作品，能引起這麼多人的共鳴，恐怕就是因為他們的超敏銳感測神經，不會錯過現代人任何變化徵兆的緣故吧。而這樣的人，今後想必也會愈來愈多。太宰治在七、八十年前所寫的作品，至今仍廣為流傳，書迷有增無減，不就是最好的證據嗎？

態度倨傲跋扈的人、可憐的人，兩者正好完全相反，卻都能讓超敏感族飽受擺佈之苦，正是因為他們「與旁人之間的界線很淡薄」的緣故。至於原因為何，我會在第二章中討論。

特徵七：能直覺看穿別人的本質

超敏感族雖然受旁人擺佈，但某種程度上，他們其實是了解對方的本質。

儘管我們私底下會時時提醒自己，不要接近那些討厭的人，也不要互相往來。但是在社會上生存，終究很難避開每一個「討厭的人」或「頻率不合的人」。這個時候，我們心裡那個「警告雷達」，偶爾就會自行啟動。

舉一個我在濱松擔任教授時的故事，當作例子吧。

當年濱松醫大要設立新的學院，於是校方決定延攬我一位很傑出的朋友。這位朋友是畢業於一流大學的菁英，前途無量。我費盡唇舌，說明要是能延攬到他，學校一定能大放異彩。最後總算說服校方答應。

幾場說明會結束之後，我在會場門口等這位朋友。不久後，便看見他和他的妻子連袂走了出來。然而就在那一瞬間，我忽然感覺背脊竄過一股「毛骨悚然」的感覺。這種感受不是來自那位太太，而是來自我的朋友。

冷漠、殘酷、冰寒、殺意……，若要我以言語形容，大概就是這樣的感覺。我因此婉拒了早已事先備妥的餐敘，匆匆地離開了現場。

當時我的直覺告訴我：「最好別再和那個人有瓜葛。」雖說是直覺，但這也同樣是前面提到的潛意識使然。想必是在和對方見了幾次面，談了一些話之後，從他的言談間捕捉到某種危險的資訊，並且從他的動作等各種因素中，不經意地判斷出他的個性如何。

只不過，即使我當下感到「好像有什麼不太對勁」，我的意識總會受到「權威」、「學歷」或「紳士般的外貌」等外在因素擾亂，不斷說服自己「怎麼可能」，努力掃除心底這股不對勁的感受，迫使自己不去看那些「令人厭惡的地方」。

然而，敏感的神經卻能無視這些自我提醒，在我腦海中喚醒那些在看到他時所浮現的冷漠、野心勃勃、殺戮等印象。

敏銳的神經，會連並非當下立即需要的資訊都能捕捉進來。因此我們要花很大的力氣來抑制這份敏銳，時常覺得非常疲倦。

容易疲倦雖然是超敏感族群共通的一項特徵，但還是有很多人還沒有這個自覺，未曾意識到自己天生的超敏感神經，所以再提醒幾次都不嫌多。

可是，我們難道真的不需要時時傾聽這些潛意識的聲音嗎？《冰雪奇緣》的艾莎，也是因為妹妹想和一見鍾情的外國王子「立刻結婚」，她極力反對，不慎動用一直壓抑的能力。於是，原本還是夏天的艾倫戴爾，瞬間變成了下著雪的寒冬。

「因為有我在，這個國家才會變得如此淒慘，我還是消失比較好。」所以艾莎就把自己囚禁在冰雪城堡裡了。

不過，安娜一見鍾情的那位王子，原來只是想利用安娜，來篡奪整個國家。而艾莎只看了他一眼，就憑著敏銳的直覺，識破了對方的本質。

特徵八：一見鍾情的戀愛模式

「啊，他就是我命中註定的那個人。」類似這樣一見鍾情的臺詞，可說是電影或連續劇中常見的橋段。愛情電影幾乎都是描寫一見鍾情，這麼說一點也不為過。

超敏感族的直覺很敏銳，往往可以相中適合自己的人。連續劇裡那些一見鍾情的主角，可以說個個都有這種天分。

數十年前，我和結縭多年的老伴初次見面時，腦中便忽然閃過了一道「啊！就是她」的念頭，這件事我至今記憶猶新。

她和我一樣，是就讀慶應大學醫學系的學生。我們雖然是因為我的誤會而開始交往，所幸後來她一直對我不離不棄，最後與我廝守終生。

那麼她也同樣「超級敏感」嗎？其實，在我看來，她非常遲鈍。不管我說什麼、做什麼，她都如秋風過耳，完全不為所動。

我記得曾發生過這樣的一段插曲。有一天，我突然想起一個之前碰面聊天的對象，並且擅自認定自己「對那個人說了難聽的話，要馬上打電話過去」，就拿起了電話話筒，準備道歉。

我太太在一旁看我這樣緊張，反倒不疾不徐地建議：「人的記憶是用鉛筆寫的，對方早就用橡皮擦把那回事擦掉了。你現在打電話給他，那些記憶就會甦醒，而且這次會用原子筆牢牢地寫在他心上。你還是別再多此一舉比較好吧。」

多虧有她在，不知道救了我多少次。如今她已去了另一個世界，而我還能在世上茍延殘喘，可以說是多虧了她這位賢妻。

天生具備超敏銳感測神經的人，若能獲得正向發揮，就會擁有一股跨愈學理、推測和假設，一舉直搗他人本質的能力，這就是所謂的潛意識。

我們的大腦裡，儲存了龐大的記憶量，規模遠超出我們自己的意識。唯有在自己認為關鍵的時刻，這股力量才會發動。

潛意識人人都有，但超敏感族接收到的資訊比一般人更多。正因如此，他們累積的資訊量也比一般人多，並在危急之際啟動，拯救你我。

敏感族容易墜入情網的原因，還有另外一個。不知道各位聽說過「吊橋效應」這個詞嗎？有些人會利用這個心理機制，讓心儀對象對自己產生好感。

假設有一男一女，分別從深山裡的吊橋兩端往前走。在兩人走到橋中央時，正巧吹來了一陣強風，女孩不加思索地抓了男孩一把。要是這時男孩恰好微笑一下，女孩就會立刻墜入情網了。

心理學家分析，這是因為人在不安時都會想向旁人求助。心情忐忑，神經就容易緊繃，便會想依賴身旁的人。而當對方也回應時，超敏感族就很容易墜入情網。

不論危機存在與否，敏感族都經常感到不安，也因此，當身旁的人以友善的態度對待他們時，敏感族往往就會喜歡上這些人。

就好比在許多年前，鬼屋曾經是熱門的情侶約會地點。男性會選擇在這樣的地點約會，或許是出於想讓對方愛上自己的打算吧。至於時下流行的約會地點，應該是以人工打造出亢奮情緒的迪士尼樂園吧？

書籍介紹

《剛剛好的情緒界線：大腦醫學博士，幫你擺脫人際困境，盡情施展「高敏感才華」》，方言文化出版

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作者：高田明和

譯者：張嘉芬

「你也太敏感了吧？」「會不會想太多了……」「分明只是小事，幹嘛這麼認真？」

日常生活中，你可能經常聽到這樣的話並且深受影響，老覺得自己「和別人不一樣」。然而這絕非什麼大問題，只不過你擁有「敏感天賦」。根據心理學家研究，全世界約有15～20％的人屬於高敏感體質，也就是每５個人當中就有１個。

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航