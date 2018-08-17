《神國日本荒謬的決戰生活》：一位女性車掌的死亡，被寫成「日之丸美談」

文：早川忠典

戀日之丸癖入門

亘理章三郎著《日之丸國旗》（實業之日本社，昭和19年）……剛拿到這本書時，某種莫名的嫌惡感油然而升。露骨而直截了當的標題、昭和19年（1944）這個發行時間點，還有以狂熱相信國體原理主義者聞名的作者……不出所料，是本看完就會令人暈眩的迷幻之書。

國號日本，當然包含日之神之御國的意涵……永遠崇拜肇國皇祖神的日之神之御光，就是我們日本國民。因此，日本標幟的國旗日之丸裡亦同，我們一定會參拜到天照大御神的靈光。

——他竟然說日之丸是天照大神靈光的象徵。為什麼這麼說呢？亘理對此做了一些「論證」：

愈是崇拜日之丸，愈是感到神聖尊貴，這絕非偶然吧。尤其當我們心中惦念著天照大御神時，日之丸便顯得不可言喻的神聖。

——說什麼「絕非偶然」，「感到神聖」是亘理的主觀吧？不僅如此，「心中惦念著天照大御神時，日之丸便顯得神聖不可言喻」，這麼一來，日之丸就是「御神體」吧！俗話說，「只要相信，沙丁魚頭也能變成信仰」，在此，我們好像窺見了把一塊碎布變成御神體的「天皇信仰」之狂熱。

這是種不可思議的天皇神學，即日之丸是天照大神的靈光，同時也是天皇的御稜威（＝威力、威光）。可說是戀「日之丸」癖——國旗是神＝天皇的象徵才會神聖之極致表現。那些熱中於將「日之丸、君之代」強加於教育現場的文部省官員和教育委員會的諸君，至今仍這麼不可言喻地相信嗎？

除了這種可恥的告白之外，亘理在這本書裡討論最熱烈的，是他在服務的東京文理科大學（筑波大學前身）製作升旗台時，為了不讓旗竿尖端的球和日之丸間有空隙，在滑輪的製作上費了多少功夫，這類居家木工式的炫耀。

我沒有把滑輪裝在柱子上方的側面，而是在上端的切斷面做出一個直徑溝槽，然後把滑輪裝在裡頭……

對照白熱化的日之丸煽動言辭，與鄰居發明家大叔的自賣自誇，我不由覺得，還真的是哪裡有毛病？

Photo Credit:遠足文化提供

「日之丸」的正確用法

1999年制訂的《國旗．國歌法》，強制規定學校的畢業典禮、入學典禮須升起「日之丸」旗。看來文科省與教育委員會的人為了讓兒童們崇拜「日之丸」，投注了相當異常的熱情。然而，明治時期首次制訂之名為「國旗」的碎布，庶民對它毫無敬意，因此國旗的使用方法與升旗方式等，似乎頂多只是內行人才知道的冷知識。

亘理章三郎在先前引用的《日之丸國旗》裡，對這種情況表達了憤怒：

一、國旗必須正確使用，不可濫用。

二、國旗除了具國家公共意涵的場合之外，不可私用。

三、國旗不可用來裝飾。

四、國旗不可用以作為桌布、窗簾、牆壁掛飾、房屋天棚、包巾等。

五、國旗不可私用於作為服章、徽章等。

六、國旗不可用以作為毛巾、包巾、座墊的染製或縫製花紋，亦不可印於紙巾上。

七、國旗不可用於廣告等營利目的上。

八、國旗上不可添加文字、繪畫等，繪製的國旗上也不可添加文字、繪畫。

這些充滿創意的日之丸用法，應該是亘理因親眼看到而感到「不爽」，因此將它記錄下來。變成窗簾、座墊等，看來日之丸很受歡迎，或許只是單純被視為白底加上一個紅球，這種俄羅斯前衛風格的時尚設計。

若將上述亘理條列的「日之丸」規定應用於當代，幾乎所有右翼街頭宣傳車都必須加以塗改。此外，在車上張貼日之丸貼紙並用來威脅後方車子的駕駛，也得趕緊衝去文具行買貼紙清除液吧。

阿呆們創作的「日之丸」美談

小冊子《日之丸讀本》，是即將迎接紀元2600年（昭和15年）時出版的諸多國體明徵相關書籍的其中一本。《東京日日新聞》是現今《每日新聞》的前身。這本書共有118頁，介紹「日之丸」的由來、用法，以及與「日之丸」相關的愛國美談。

從明治維新時期的「錦之御旗」，到日清、日俄戰爭，甚至滿洲事變，「日之丸」、「軍艦旗」、「連隊旗」等，總之是列舉士兵們為了守護「旗子」而如何地賭上性命這類數不清的小插曲，並以此來說教的一本書。

在源源不絕、看似捏造的「日之丸」美談中，有個大放異彩的悲慘故事：

昭和11年（1936）2月11日……早上7：00左右，東京的芝區高輪北町附近，從品川出發開往淺草的市營公車正在行駛時，掛在前方的國旗掉落到路面上，女車掌梅澤Yuki子（梅澤ユキ子）女士（20歲），正準備快速跳下車將它拾起時，被對向的卡車撞飛，頭部受到重擊，最後不治，造成了如此令人心痛的事件。新聞報導後，皇道詩吟之會的老師本山賢一氏，將此事寫成詩。另外，旭潮會的荒卷輝鳳氏則將此寫成琵琶歌，歌頌這段佳話……人稱國旗博士的松波博士亦不落人後，親自執筆創作「日之丸美談」的劇本，委託大阪的教育電影製作所製作16釐米電影，將此行永遠留在銀幕上。這正是日常市井小民死守國旗的美談。

——前半部的事件真的是悲劇一樁，但後半部則清楚道出這些阿呆們製造「美談」的過程。話說，「國旗博士」到底是什麼行業呢？

某位女性車掌個人的死亡被寫成「日之丸美談」，並收編於國家的「物語」中，恐怖的程度令人戰慄。

相關書摘 ▶《神國日本荒謬的決戰生活》：輸出廣播體操，讓大東亞共榮圈成為一體

書籍介紹

本文摘錄自《神國日本荒謬的決戰生活：一切都是為了勝利！文宣與雜誌如何為戰爭服務？大東亞戰爭下日本的真實生活》，遠足文化出版

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作者：早川忠典

譯者：鳳氣至純平、許倍榕

神國日本藏在紙屑般的舊書裡，

300幅圖片揭露二戰期間日本全民總動員的生活樣貌。

2000年時，當本書作者聽到當時的首相森喜朗說：「日本是以天皇為中心的神之國。」他受到很大的衝擊。即使當時距離二戰結束近60年，但仍有人信奉修身教科書《好孩子》裡的一句話——「日本好國、強大之國、世界唯一的神之國。」而這些論調的關鍵詞是「找回日本人的驕傲」，也就是「戰前」、「戰中」時代，日本人是「擁有驕傲」的。

對某些戰後出生的日本人來說，日本的「戰前」、「戰中」時代是日本人失去的理想鄉。在此烏托邦裡，所有的國民對天皇抱持敬畏之心，尊重「日之丸、君之代」。然而，戰時的日本人究竟抱持什麼樣的意識形態？過著什麼樣的生活？因為有了這些疑問，本書作者開始以「大東亞戰爭」中的婦人雜誌為中心，收集並觀察一九三○年代到日本戰敗為止，在戰線後方用來提升戰意的政治宣傳。

在本書中，作者「嚴選蒐集」二戰時雜誌、廣告單所製造的「無聊東西、就算知道也沒用的東西，以及對人類命運來說毫無意義之物」，藉此揭露大日本帝國的真實樣貌。近三百幅生動的圖片以趣味的方式呈現日本國民在戰時體制下的生活狀態，包括當時的照片、雜誌封面和彩色宣傳畫、漫畫等，充斥其中的各種政治宣傳，在食、衣、住、行、育、樂等各個生活層面介紹「決戰生活」、「決戰型襯衫」、「決戰盂蘭盆舞」、「勝利的特攻生活」、「幹掉美國人吧」等誇張而超現實的宣傳，以這種無厘頭的宣傳來彰顯其對總動員體制的貢獻，進而凸顯二戰期間日本政治統制下的生活。作者輔以淺顯易懂、滑稽略帶諷刺的文字，以「笑中帶淚／怒」的寫作風格討論極為嚴肅的話題，甚至運用了豐富的「梗」和日本鄉民的用語。然而隱藏在輕快戲謔文字裡的，正是作者對歷史的批判與憤怒。

透過本書豐富的史料，讀者可以窺見帝國日本與當今日本的虛與實，看清日本另一個「真面目」，也能想像活在日治時期的臺灣人過著什麼樣的「決戰生活」。

Photo Credit:遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航