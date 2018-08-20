疑惑、不安與急切：長大的艱難

你還記得小時候，對一切都感受深刻，但是無法好好表達的心情嗎？

不管是兒童或者青少年，在成年之前，對身邊發生的事情都處在一個非常敏感、感受力非常強的狀態，而且正急切地需要從父母、家人得到安全感。在這段時間裡，如果像動畫中的孩子「安安」一樣，遇到了爸媽的離婚，他可能會恐懼、不安，甚至開始自責心想：「是不是我做錯了什麼事，爸爸、媽媽才會吵架和分開？」身為父母的你，發現了嗎？

Photo Credit: TNL Brand Studio

大人的決定，不該成為孩子自責的源頭

兒福聯盟於民國92年開始提供離婚協議商談服務，多年來已經處理上千通家長來電諮詢，發現夫妻在離婚過程中，爭執不下的重點多在「探視孩子受到刁難」（68.7%）、「扶養費爭議」（17%），以及「一方先強佔小孩」（13.7%）⋯⋯等等。

黃韻璇執行秘書表示，這些問題的發生，主要肇因於這些瀕臨婚姻離異的夫妻，只聚焦在自己的衝突情緒中，而忘記自己也是個父親或母親，忽略身邊被迫接受決定的孩子們，其實更需要陪伴和關心。兒福聯盟在親職諮詢服務的經驗中發現，來電諮詢者會提到孩子在離婚過程中的感受及反應的父母，不到兩成三。

面對父母離婚的衝擊，不管是不能還是不願意，尚未成年的孩子可能較難說出自己的感受，但他們無法隱藏的是那些行為失序、情緒反應等問題。不同年齡層的孩子，在經歷父母離婚的過程中，以及未來的數年間，往往出現不同的身心反應，可能包括混亂焦慮的恐懼（2-5歲）、感到需為父／母的分離負責任（5-7歲）、有很深的失落感、無助感、孤單和被拒感，對父／母的行為作出道德判斷，因而感到憤怒及羞恥（9-12歲）、承擔照顧弟妹和同住父／母的情緒，因此倍感責任沉重（13-18歲）等等。

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如果離婚是夫妻之間不得不然的選擇，好聚好散、努力合作當孩子的好父母，對孩子們來說是最負責任的決定。當一段婚姻關係已經無法繼續，父母成日爭吵，甚至打鬧不休，對孩子的傷害其實並不比離婚小。但是要怎麼樣降低離婚給孩子的衝擊，關鍵在於衝突的夫妻關係，是否能轉變成友善的父母關係。離婚父母如果能合作，讓孩子感受得到這股正向的力量，上述的負面影響從長期來看，就能逐漸降低。

共同約定「合作親職的子女照顧計畫」，建立支援系統

夫妻離異，依然可以當孩子永遠的父母，孩子的探視安排、子女的照顧計畫，以及孩子的情緒處理，都是在離婚的過程中，需要夫妻兩人放下自我，共同加倍細心、妥善處理的親職功課。否則就會像動畫裡的安爸和安媽，在情緒的波濤裡互相怨懟，忽略了安安的心情，忘記了自己作為父母的責任。

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孩子的心理需求需要被滿足，情感依賴、歸屬感、被關注、被尊重、被信任和肯定，缺一不可，需要離異的父母共同約定「未來照顧計畫」，建立完整的支援系統。

「兒盟捧心娃」用愛告訴父母可以這樣做：

盡量不搬家、手足不分離 避免把孩子當傳聲筒與出氣筒 常常關心孩子的心情，給予愛的保證 安排探視或父母分工照顧時間，包括寒暑假與特定假日 允許孩子愛爸也愛媽，常與父母雙方及親友保持聯繫

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別讓孩子落入忠誠矛盾的兩難之中，或以情緒勒索讓子女的心靈飽受折磨。兒福聯盟提供許多離婚相關服務，分擔育有未成年子女、欲離婚或分居父母們的煩惱。您可以透過爸媽Call-in教養諮詢專線：0800-532-880（我想要，幫幫您），獲得專業的協助。

兒盟離婚親子維繫服務：https://www.children.org.tw/goodbye