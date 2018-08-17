逆轉三猿「勿視、勿聽、勿言」的概念，念書三大訣竅正是「觀察、發問、表達」

文：並木秀陸

運用「關聯度」，生疏內容三秒能熟悉

想順利通過考試，「融會貫通」非常重要。

建議在讀書的同時，可以想像如果自己是老師，要怎麼讓學生理解書上的內容，並以這樣的情境去記憶。但也不是要你真的去找人教，所以不必想得太複雜，只要在內心簡單模擬即可。

以下就進一步介紹，念書時可以活用的三大基本訣竅。

不知道你是否知道日本日光東照宮著名的「三猿」雕刻？這裡我們要逆轉三猿「勿視、勿聽、勿言」的概念，反向思考為「觀察」、「發問」、「表達」。

請先放下「這樣做真的行得通嗎？」的納悶，且聽我一一詳細說明。

首先是「觀察」。

從參考書上吸收考試所需的內容與知識是理所當然的，但並不是光盯著書看就夠了，重點取決於你用什麼「角度」在看這些內容。念書的同時，腦中也要隨時留意以下三種關聯性，分別為──相似、相異、因果關係。

第一次接觸某種考科或類別時，你一定會對其中內容感到陌生，但有時這只是文字措辭與用語的不同，才讓你感覺困難。如果你一直認為自己在看很難的書，它只會越來越艱澀難懂；而這將使你背誦起來更吃力、讀不進腦袋。

究竟該怎麼做才能解決這個問題？

到目前為止，你一定曾接觸過各式各樣不是透過課本學習而來的知識與學問。舉幾個好懂的例子，你會買下手上這本書，代表已經擁有基本的金錢觀，閱讀能力想必也不成問題；絕大多數的人應該都有過求學經驗，具有一定的教育程度與知識水準。除此之外，工作經歷、興趣、嗜好，甚至每一天的生活體驗，也都已為你打造了一座取之不盡、用之不竭的知識寶庫。

活用既有的知識，正是促進大腦提升效能的最佳方法。

說真的，考試教材不太可能出現完全讓人難以理解、無法以常理說明的艱深內容，而通常會以深入淺出的方式呈現。只是有些領域的專有名詞、概念，或專門的計算公式、特定規則等內容，不免還是仍讓人看得一頭霧水。

因此，為未知的考試內容與已知的所學找出連結點與關聯性非常重要。只要這麼做，你便會恍然大悟：「啊！原來這和我以前學過的○○有關！」

Photo Credit：方言文化

雖然有時也會讀到和自己認知有所出入的內容，但你不用擔心，將這些與所學相異的部分當作顛覆常識的新知也無妨。

準備考試時，不必將書上的內容看得太過複雜，只要多留意這三個「關鍵要素」即可──抓出各個內容共通的「相似點」、不同的「相異點」，並了解兩者之間的前因後果，也就是掌握事物的「因果關聯」。

「趁這次機會，盡可能將學過的知識加以活用。」維持這樣的學習態度也很重要，只要運用已知去加強新知，就可以不用一直從頭背，並有效減少讀書分量了。

懂發問，用「聽覺」記憶最深刻

三大訣竅之二是「發問」。

每個人在讀書時，一定都會遇到不懂的地方，畢竟若完全沒有問題也就用不著特地準備了──在這時，最重要的就是「懂得發問」。

雖說不懂的要問，我還是建議在提問前先稍微自行做點功課。因為，困惑感與好奇心能同時活化腦部、讓記憶更加深刻。無須大費周章，只要稍微查詢一下就好，若還是不懂就馬上問人。

有的人臉皮薄、怕害羞，不敢提問，或擔心問了什麼蠢問題，會被罵：「上網查一下很難嗎？」但其實問問題並沒有什麼好丟臉的。

常有人言道：「問了只會丟臉一下子，不問卻會丟臉一輩子。」可見裝懂比不懂更容易暴露自己的無知。

如果開口問人還是讓你覺得彆扭，不妨就趁發問的同時，牢牢記住當下的感受。你只要像某首動畫主題曲歌詞所唱的一樣「不要害臊、大大方方」地發問就好。

當然，問問題也要問對人，找對人問也很重要；例如可以向熟悉該領域的專家或相關人士請教。也因為這樣，有的人會覺得不如去補習。如果真的對該考試科目或領域一竅不通，上補習班的確不失為可行辦法，但我個人並不會特別建議這麼做。

因為我相信在你身邊一定有相關專業人士可以提供協助。學生有學校老師可以問；社會人士可利用的資源和人脈想必一定更豐富。就算對方幫不上忙，至少還可以替你介紹其他人。

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另外，我通常會在法令剛通過時，先自行查詢相關資訊，但是，剛修正完成的法條，當然不會馬上出現在法律用書上。像這種時候，即使要經過多次轉接，我還是會毫不遲疑去電該次修法之相關主管機關，例如日本國土交通省或厚生勞動省（相當於交通部與衛生署）等直接問個清楚。

若能搶先一步將專門用書尚未編寫進去的條文修正要點弄清楚，不是讓人很有成就感嗎？

請教專業人士，即是本節所介紹的訣竅二──「發問」。

當然除了懂得問，我們也要會「聽」。簡單來說，就是將考試相關內容以聆聽的方式吸收──即透過聽力接收聲音資訊。

用耳朵聆聽，可以加強使用上一節的「觀察法」之後還是不懂的詞彙、片語等，藉由特殊發音或音調變化強化記憶。幫學生上課時，能藉此減少出錯機會、幫助加深印象，也是聲音的一大特點──邊聽邊記，更不容易忘。

舉例來說，流行音樂如果單看歌詞沒有歌曲，它就只是平凡無奇的文字堆砌。但若配上旋律，就算沒有刻意去記，當中的節奏感也會讓人不知不覺對某些歌詞產生印象，進而記起整首歌。

「問人問題」與「邊聽邊記」這兩種方式都會用到「耳朵」。一個是請教他人；另一則為聽取資訊。

淺顯「譬喻表達」，最能刻劃腦海中

透過模擬教學同時強化記憶的相關技巧也已陸續介紹完畢，最後我們要學如何「表達」。

我想再強調一次，這些技巧的用意並不是要各位變得很會教書，也不用真的去找人來教。我們要思考的是：如果現在你要跟別人介紹你所讀到、聽到的內容，你會如何說給對方聽？

竭盡所知、傾囊相授──這麼做也許沒有錯，但你有把握讓對方全部理解嗎？再來，你有辦法讓他記住你所說的內容嗎？

其實不用想得太複雜，只要試著用自己的口吻，簡單向對方解釋就可以了。

話雖如此，但又該怎麼解釋呢？

各位不妨想想看：怎麼教，才能激起對方的興趣、讓人容易想起來並產生印象？請認真思考該怎麼做，這時浮現在你腦海中的方式，說不定也正是最適合你的記憶法。

如果還是抓不到重點，可以參考以下兩個提示──

1、化為淺顯易懂的白話文：像法律用語或專有名詞等，對於平常沒接觸過的人來說都相當不易理解，只會製造晦澀難懂的印象。

而且在法律上，有些乍看意思相近的近義詞，其代表的涵義常和一般人的認知相去甚遠。所以，我們要設法將這些內容化為不易混淆、簡明易懂的說法。

2、使用一聽就懂的譬喻：請用最簡單的方式換句話說，讓人一聽就知道你在說什麼。

其實，這也是讓自己融會貫通的一種方法。要訣就在於，你的說明是否充分緊扣住自己已學會的內容，以及能否舉出貼切的例子。你也可以把自己想像成美食特派員，而現在你要做的，就是向觀眾傳達吃完後的感想！

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如果你只是用某位日本藝人介紹美食時常用的口吻說：「嗚哇！這簡直是○○的珠寶盒啊！」是不會有人懂的，一定要盡量長話短說，以簡明易懂的概念，讓人一聽就了解這道料理的滋味如何。

考試作答時也是一樣，你必須從記憶中提取所學並表達出來。換言之，如何將平常所讀的內容有效發揮在試題上，就是重點所在。

我之所以提到「觀察」、「發問」、「表達」這三種技巧，就是要讓各位了解，在思考如何將自己學到的內容教給別人的同時，你也同時在做最有效的記憶與複習，而這便是準備考試與背誦的共通要領。

書籍介紹

《驚人の大腦情緒記憶術，讓你輕鬆記住任何事：結合情感訊息的記憶，能深刻烙印大腦，三秒快速回想》，方言文化出版

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作者：並木秀陸

譯者：林妍蓁

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「心動記憶術」，單字再難也考不倒

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「回想提示語」，打開記憶庫的金鑰

建立「記憶連鎖」，腦內搜尋不卡關

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本書特色

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心理學證實，大腦記憶隨存隨取的「三秒回想秘訣」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航