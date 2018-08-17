《神國日本荒謬的決戰生活》：輸出廣播體操，讓大東亞共榮圈成為一體

文：早川忠典

廣播體操的帝國

在我家附近的公園裡，每天早上都有人做體操。我原以為廣播體操只有在暑假期間播放，所以在發現不是如此時感到很驚訝。據說這廣播體操的起源可上溯至昭和三年（1928）。我翻閱了昭和15年（1940）左右的政府公報《寫真週報》時，發現廣播體操的照片異常地多。

從昭和17年（1942）7月21日到8月30日為止，總動員了全國國民舉行「健民運動夏季心身鍛鍊運動」。根據當時《朝日新聞》的報導：

運動第一天，首先從九段靖國神社聖域播放小泉厚生大臣的激勵致詞，並以此為序幕。鍛鍊期間從7月21日到8月20日，每日早晨在全國各地，無論神社、神宮、街頭等，全國民眾各自參加該地區舉行的「夏季心身鍛鍊廣播體操大會」，努力鍛鍊身體。

最令人驚訝的莫過於暑假期間，全國國民被迫每天早上做廣播體操，這實在令人難以忍受啊……。這種事日本史教科書沒寫呢。我想，當時應該還有點名卡，並由里長、鄰組組長蓋章吧。好個荒謬的國家！

將於第一天的（7月）21日早上5：45起，以靖國神社境內為中央會場，小泉厚生大臣將在集合的市內廣播體操會員、鄰組、社區幹部等三萬人面前發表十分鐘的激勵致詞：「請各位抱著與在大陸、南方超越生死而奮鬥的將兵們一樣的心，努力鍛鍊吧！」接著，由穿著英勇體操服的武井厚生次官，透過麥克風跟著伴奏，「一、二、三」，如此精神抖擻地發出廣播體操號令來帶領全國國民。

——似乎是如此。這是7月19日的報紙，其對於後天即將舉行的中央集會場面，事先描繪好厚生次官「穿著英勇的體操服」，所以是瞎扯囉，寫得好像已經看過了一樣。

話說，將靖國神社用作廣播體操的中央會場，在一大早聚集三萬人，真是驚人的畫面啊。靖國神社作為國家級活動會場的定位實在耐人尋味。同時，厚生次官大叔穿著一身運動服發號施令，光想就讓人覺得毛骨悚然。

Photo Credit:遠足文化提供

廣播體操與大東亞共榮圈：大東亞一齊放送廣播「一、二、三」

無論是菲律賓、香港、爪哇、關島還有緬甸，現在廣播體操與內地一樣，是健民運動的第一線。「沐浴著升起的晨光……」

由盟主日本播放的廣播體操，其明朗的歌聲，連結了這廣大共榮圈的各個區域，此時大東亞名符其實成為一體，正展開很有魄力的體育演練。

電波發散著希望與健康的禮物——原住民們顯然很瘦弱的身體，不久後將因廣播體操的普及，與建設的步伐一致而日益提升吧。共榮圈的確立真可說是從廣播體操開始。

——《寫真週報》第250號，昭和17年（1942）12月9日

廣播體操隨著戰爭輸出到亞洲各國。「原住民們顯然很瘦弱的身體」這種高傲的用詞真讓人受不了，也明確展現了站在大東亞共榮圈階級頂點的「盟主」日本是如何看待亞洲。

時間稍微往前，更誇張的是《家之光》昭和14年（1939）五月號刊登、附在中國廣播體操照片上的說明文：

一、二、三、四……自以為已經成為日本人的支那人，很開心地到處做著日式廣播體操。

自己輸出廣播體操，強行推銷給中國人民，怎麼可以說是「自以為已經成為日本人！」值得注意的還有，廣播體操受到利用，成為「連結了這廣大共榮圈的各個區域，此時大東亞名符其實成為一體」的手段。我以前還真的不知道，每天早上「盟主日本」都向著大東亞共榮圈播放廣播體操呢，簡直是電波的「八紘一宇」。原來帝國主義．日本偏愛廣播體操是有原因的。

相關書摘 ▶《神國日本荒謬的決戰生活》：一位女性車掌的死亡，被寫成「日之丸美談」

書籍介紹

本文摘錄自《神國日本荒謬的決戰生活：一切都是為了勝利！文宣與雜誌如何為戰爭服務？大東亞戰爭下日本的真實生活》，遠足文化出版

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作者：早川忠典

譯者：鳳氣至純平、許倍榕

神國日本藏在紙屑般的舊書裡，

300幅圖片揭露二戰期間日本全民總動員的生活樣貌。

2000年時，當本書作者聽到當時的首相森喜朗說：「日本是以天皇為中心的神之國。」他受到很大的衝擊。即使當時距離二戰結束近60年，但仍有人信奉修身教科書《好孩子》裡的一句話——「日本好國、強大之國、世界唯一的神之國。」而這些論調的關鍵詞是「找回日本人的驕傲」，也就是「戰前」、「戰中」時代，日本人是「擁有驕傲」的。

對某些戰後出生的日本人來說，日本的「戰前」、「戰中」時代是日本人失去的理想鄉。在此烏托邦裡，所有的國民對天皇抱持敬畏之心，尊重「日之丸、君之代」。然而，戰時的日本人究竟抱持什麼樣的意識形態？過著什麼樣的生活？因為有了這些疑問，本書作者開始以「大東亞戰爭」中的婦人雜誌為中心，收集並觀察一九三○年代到日本戰敗為止，在戰線後方用來提升戰意的政治宣傳。

在本書中，作者「嚴選蒐集」二戰時雜誌、廣告單所製造的「無聊東西、就算知道也沒用的東西，以及對人類命運來說毫無意義之物」，藉此揭露大日本帝國的真實樣貌。近三百幅生動的圖片以趣味的方式呈現日本國民在戰時體制下的生活狀態，包括當時的照片、雜誌封面和彩色宣傳畫、漫畫等，充斥其中的各種政治宣傳，在食、衣、住、行、育、樂等各個生活層面介紹「決戰生活」、「決戰型襯衫」、「決戰盂蘭盆舞」、「勝利的特攻生活」、「幹掉美國人吧」等誇張而超現實的宣傳，以這種無厘頭的宣傳來彰顯其對總動員體制的貢獻，進而凸顯二戰期間日本政治統制下的生活。作者輔以淺顯易懂、滑稽略帶諷刺的文字，以「笑中帶淚／怒」的寫作風格討論極為嚴肅的話題，甚至運用了豐富的「梗」和日本鄉民的用語。然而隱藏在輕快戲謔文字裡的，正是作者對歷史的批判與憤怒。

透過本書豐富的史料，讀者可以窺見帝國日本與當今日本的虛與實，看清日本另一個「真面目」，也能想像活在日治時期的臺灣人過著什麼樣的「決戰生活」。

Photo Credit:遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航