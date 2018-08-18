《重返藍色星球》：大青鯊嗅覺比人類好，但聞不到一英里外的血腥味

文：詹姆斯・杭尼波恩（James Honeyborne）、馬克・布朗勞（Mark Brownlow）

最美麗的鯊魚

大青鯊會跟著牠的鼻子移動。這名優美的越洋旅行者能以最少的力氣航行最遠的距離，這是因為牠那有如滑翔機的體態、細長的身軀，以及翅膀般長長的胸鰭。在漫長的遷徙旅途中，牠會朝海面游去，然後緩緩往下滑行，一次又一次地重複這種有效節能的模式。

研究鯊魚的科學家認為大青鯊是最優美的鯊魚，牠的身體完美地適應了大洋生活。大青鯊的覓食策略十分簡單，只要動動鼻子就好，牠確實有條件做到這點。

關於鯊魚的嗅覺，有許多誇大的說法，例如牠們能嗅到一英里外的血腥味，或是在奧運規格的泳池裡辨識出一滴魚油，這些大部分都不是真的。鯊魚的嗅覺確實比人類好，也有種間差異，不過，佛羅里達大西洋大學的生物學家針對好幾種鯊魚和魟魚進行測試，發現鯊魚事實上並無法在奧運規格泳池裡聞到任何水滴大小的東西。

儘管如此，的確有幾種鯊魚能在十億滴水裡察覺到一滴不同氣味，這相當於家庭泳池裡的一滴血，也差不多是沿海區溶解在海中的氨基酸與蛋白質的背景濃度。若是牠們的嗅覺再精細的話，就會無法分辨食物和其他化學物質的差異。然而，在開闊大洋，像大青鯊這樣的鯊魚很可能察覺得到更低的濃度，這是由於大洋的背景「噪音」比較小。

魷魚和小型魚類是大青鯊的主食，不過牠們是機會主義者，對任何會引起感官反應的事物都很有警覺，即使是磷蝦這種會被牠們鰓上特殊構造「過濾」掉的小型動物亦是如此。大青鯊會四處上下游動，碰碰運氣，確認洋流的不同深度是否有任何食物的細微氣味，牠們盡可能地利用海洋結構來發揮優勢。大青鯊的大腦約有三分之一用來理解氣味，牠們運用強力嗅覺，比較左右鼻孔之間的氣味強度，然後順著味道追至源頭。例如，最近才被船撞到的一具長鬚鯨浮屍。

Photo Credit:好讀出版

據說，大青鯊會食用鯨魚和其他海洋哺乳動物的屍體，BBC團隊用影片證實了這一點。大青鯊圍著鯨屍緩慢游動，每繞一圈，和鯨屍之間的距離就縮短一點，牠們用感官搜尋著屍體上任何的危險跡象。突然間，有隻鯊魚帶頭咬了一口。這是讓其他鯊魚也跟著開動的信號。牠們紛紛張開大口咬下，先以短劍一般的下顎利牙卡住鯨魚肉，然後大力地甩頭，讓上顎的三角尖齒可以切斷鯨肉、鯨脂。

不幸的是，牠們長長的鼻尖很礙事，不得不把頭抬高，有時鼻尖因此露出海面。從前沒人發現這個行為，不過牠們的努力是值得的。鯨脂的熱量尤其高，鯊魚群進食了將近八小時，把自己塞得飽飽的。這一餐可以讓牠們好幾天都不用吃東西，消化過的油脂會被儲存在碩大的肝臟裡，讓牠們有能量來應付接下來的艱苦時日，也能避免惹上麻煩。

吃了鯨屍的鯊魚十分滿足，所以比較不會受延繩捕魚（long-line ‑shing）的魚餌吸引。漁民感興趣的是鯊魚長長的魚鰭，抓了好賣到利潤豐厚的魚翅市場。即使人們知道大青鯊體內有高含量的有害重金屬（汞和鉛），每年仍然有數百萬計的大青鯊受殺害。健康警告無效，鯊魚的美麗魚鰭仍然造成了牠們的死亡。

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書籍介紹

本文摘錄自《重返藍色星球：發現海洋新世界》，好讀出版

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作者：詹姆斯・杭尼波恩（James Honeyborne）、馬克・布朗勞（Mark Brownlow）

譯者：林潔盈

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