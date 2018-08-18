《大英帝國的經驗》：成群結隊施暴，青少年流氓「Hooligan」登場

文：井野瀨久美惠（いのせ くみえ）

Hooligan登場

一八九八年八月十五日、銀行法定假日的星期一，在全英國遭到異常酷暑侵襲的這一天，倫敦爆發了一場大騷動。在這個大都會，處處都有聚集街頭的青少年成群結隊施暴，引發了暴動。

他們的偏差行為，內容相當的多樣。或是打破民宅、商店和學校的窗戶，襲擊酒吧和冰淇淋攤販；在擁擠的道路上騷擾行人，毆打責備他們的市民，並且搶奪財物；大白天喝得醉醺醺地，不論對象就上前挑釁吵架。他們昂首闊步地行走在街頭，和其他錯身而過的青少年集團互相對抗。對阻止他們的警察丟擲石頭，又踢又打地施加暴行。——這一天，在整個倫敦同時爆發多起這類的騷動，讓善良的市民毛骨悚然。被警察帶走、日後出席裁判法庭的青少年，大多數都是十四歲到十七歲，剛剛完成義務教育的勞動者家庭的青少年們。在倫敦的各大報上充斥著諸如此類的標題：「他們把人當足球踢」、「踢人就像是在踢足球一樣」——。

還有，報導這些青少年的裁判的新聞內容如下。

據說被襲擊的冰淇淋攤販，在楊格和沙利文兩名青少年氣勢洶洶地打算穿越公園時，對許多背對著他們的人們大喊：「小心，Hooligan！」（《泰晤士報》一八九八年八月十六日） 有一個叫做「切爾西男孩」（Chelsea Boys）的團體，以棍棒和石頭為武器，和似乎像是來自巴特西區（Battersea）的一群人，發生爭鬥。他們是Hooligan之流的不良少年。（《The Daily Graphic》一八九八年八月十八日）

因為這個事件，「Hooligan」這個詞彙，逐漸地在英國國內滲透。從前面新聞的標題，就可以明白這個詞彙與足球有所關連。

當然青少年集團的不良偏差行為，並不是在一八九八年的夏天突然爆發的。早在大約從二十年前左右起，青少年的不良行為在全英國就已經開始急遽增加。因此，應該要注意的是以這個事件為契機，各家報紙開始稱呼像他們一樣在街頭成群結黨、從事社會偏差行為的青少年為「Hooligan」，而且這個詞彙還被當作一般名詞使用，迅速地在英國社會中廣泛流傳並且逐漸紮根。會在早已變得司空見慣的青少年行為上，賦予「Hooligan」這個新詞彙的原因，究竟是為什麼呢？

Hooligan這個詞彙

Hooligan——一般認為這個詞彙，並不是英語，而是源自於愛爾蘭的蓋爾語，迄今原義仍然不明。根據《牛津英語大辭典》的說明，之所以會誕生出現這個詞彙，是因為在一八九八年的夏日事件當中，有一個被逮捕不良集團，以愛爾蘭人拳擊手胡立漢（Hoolihan）兄弟為首領，一般通稱他們為胡立兄弟（Hooli Brothers），稱這個集團為胡立幫（Hooli’s Gang），然而因為逮捕他們警官的發音錯誤所以生出了「Hooligan」這詞彙。關於這個詞彙的語源還有其他幾個推測，而它們的共通之處，就是全都出自於愛爾蘭人的名字，這些人或是在當時倫敦持有地盤，要不就是早已聲名遠播的惡棍。

不，事實上不只是愛爾蘭人而已。「Hooligan」這個詞彙，在同時期奔向全盛期的演藝劇場之中，也因為愛爾蘭的喜劇雙人組合「奧康納和布雷迪」（Jim O’Connor and Charles Brady）所演唱的歌曲〈Oh, The Hooligans!〉而廣為人知；而這首歌曲的作詞家當時在受訪之際，說明這個詞彙是起源於美國。也有不少人將「Hooligan」與在澳洲用來指稱不良少年集團的「Larrikins」一字重疊，而認為這個詞彙應該是起源於澳洲。

總而言之，當時的英國的社會，正試圖將「Hooligan」這個新詞彙，界定為是英國的英語當中原本不存在的「外來語」。而這應該是意圖將當時日漸明顯的青少年集團的偏差行為，視為是與英國無關的、非英國的、非英格蘭的現象，不，應該是懷著這種期待的心情發揮了作用。

而同時，「Hooligan」這個詞彙，與足球場和演藝劇場之類的勞動者的娛樂之間的關聯，也受到強調。那就是顯示出，這個時期的男孩、女孩和青少年，都已經富裕到能夠支付得起進入這些娛樂設施的費用，或是手上擁有買得起搭配造型的圍巾或是皮帶的現金。而其背後的內情，是因為在都市生活型態的消費社會中，大量地出現了連孩童和青少年都能夠輕易地賺取到現金的工作。

都市型消費社會中的青少年們

說來，一般被稱作「少年勞動」的工作，並不需要熟練的技術，因此也意味著是低工資的單純勞動。這與從工業革命以前就以家庭勞動的形式逐漸日常化的兒童勞動，或是在十九世紀前半被工廠法視為禁止對象的工廠勞動，有著本質上的不同。在十九世紀末被跟「Hooligan」扣上關係的「少年勞動」，勞動的場所並不是工廠之類的生產部門，而是在英國的經濟結構轉換中所創造出來的新勞動領域，其中包含了車站和飯店的搬運工、信差、高爾夫球場的桿弟、幫人在撞球杆上塗巧克粉等等。這類的工作，雖然誰都能做，不想做的話也能夠很簡單就辭掉，但別說是加薪了，連維持生計都不可能。說起來也就是只有在少年時代才能夠從事的暫時性工作，到了某個一定的年齡——在維多利亞時代被視為是成人的十八歲——還繼續從事這類的工作的話，就會成為他人輕蔑的對象。根據當時的紀錄，完成基本義務教育的十三歲前後的勞動階級青少年當中，有三分之二在從事這類沒有前景的工作。

「少年勞動」，在十歲至十七歲的、進入青少年時期的孩子們之中，被視為是能夠輕易獲得現金的工作而受到歡迎。的確，平均收入雖然不高，但是因為工作自由，可以不用在意父母、老闆、廠長等人的監視目光，這對他們而言應該是最具魅力之處。雖然一方面批評著投入「少年勞動這個臨時工作的池塘」的孩子們，但是對於追求舒適的都市型消費社會而言，這類「長不大青少年們」卻是必要的存在。

另外一方面，有趣的是，青少年們也開始將大人們冠在自己身上的「Hooligan」這個詞彙，運用在自我表現之上。他們以演藝劇場或是足球場作為象徵，而這當中似乎蘊含著對於那些稱呼他們為「Hooligan」的中產階級的大人們的反擊，換言之即是對於那些認為（更高尚的）劇場和板球場才是好地方的人們的反擊。

當時Hooligan典型的造型，是模仿在演藝劇場的舞台上非常受歡迎的叫賣商人（Costermonger）的穿著——這些街頭小販是十九世紀前半的倫敦風情中不可或缺的存在——將圍巾交叉纏繞在脖子上、深戴無沿帽、穿著上窄下寬的粗斜紋布喇叭褲和靴子。如果能夠搭配上附有看似沉重的金屬帶釦的皮帶，那再完美不過了。像這樣用服裝來展現自己的存在，本身就是匿名社會的都市文化的產物。還有Hooligan並不只出現在倫敦，而是廣泛地成為全國青少年的共有現象，這也是有理由的。那就是他們能夠賺到足以整治服裝的小錢。

大人們對此批判不斷。社會主義團體費邊社的希德尼．韋伯，一九〇九年，在濟貧法委員會的會議之中，如此憤慨地說道：「現在口袋中擁有過多零用錢的青少年，太早離家獨立，很容易就會誤入歧途。青少年們漠視紀律，很快地就會染上惡習，而且他們在十七歲到十八歲就獲得了超過生活所需的薪資。應該要將他們置於更有效的管理之下，十八歲以下的青少年，應該全部都適用強制性的訓練身體和技術教育的制度。」

全部都是因為勞動階級獲得了與他們身分不符的富裕的緣故——憤慨的大人們在「Hooligan」這個詞彙之中，還重疊上了對於青少年在精神上的墮落的批判。而且，認為他們鬆弛的部分還不只是在精神層面而已。

國民的退化

在一八九八年的夏日事件的隔年，一八九九年爆發的南非戰爭（第二次）之中，浮現了一件令人震驚的事實。

誠如前文所述，在這場戰爭的初期，也在演藝劇場所培育出來的極端愛國主義的幫助之下，有來自全國各階層的青少年志願加入陷入苦戰的英軍。然而，其中約莫六成，卻因為身高太矮、過瘦、心臟或肺部有缺陷、風濕或是蛀牙等等身體方面的原因，被斷定沒有當兵的資格，而被拒絕入伍。為何英國的青少年會變得如此孱弱呢？

在當時的英國社會，將在統計上發現的從一八七五年左右開始下滑的出生率視為是問題，而英國人在數量上的減少可能會招致大英帝國的衰退之說，也逐漸地成為議論的焦點。當時的知識分子、教育者和文化人們的共識是，為了維持大英帝國，不但需要提高殖民地的英國人比率，而且還必須要增加在質、量上都很優秀的英國人的比例。儘管如此，但是在帝國的中心，未來的英國人卻正逐漸地在減少。如果繼續這樣下去的話，有可能會導致最壞的情況發生，那就是將不得不利用殖民地的其他民族來補足英國母國的空缺——。在這類的見解當中，可以看見應用達爾文進化論的生存競爭原理來解釋社會或民族問題的社會進化論的影響。

於是，十九世紀末的出生率低落，即是英國人的量的減少的問題，轉變成為帝國的問題。再加上，經由南非戰爭志願兵所顯示出來的青少年身體素質水準的低落，換言之即是英國人的質的低落，更煽動了當時的有識之士的危機感。這個問題在英國的未來、帝國的未來之上投下了深刻陰影，被稱之為「國民的退化」，在世紀交替之際的英國成為激烈爭論的焦點。提高「國民效率（國民的體能）」，被視為是解決問題之道。這與公學教育的特徵，鼓勵體育運動等等能夠提升「男子氣概」的課程一樣，都將問題歸結在勞動階級的青少年的身心層面上。

一九〇四年，因為認知到繼續對體能和道德都顯著低落的青少年勞動者放任不管，就等於是自殺性行為，於是便設立了一個名字就叫做「防止身體墮落委員會」（The Physical Deterioration Committee）的團體。這個團體，將青少年的墮落視為是都市化所帶來的弊端，並且如此地批判道：

青少年們性情不定、易怒的氣質，清楚地顯示出，行動無法預測的新族類，正在逐漸侵入重要的領域。都市居民所呈現出來的身體特徵是：發育不良、胸部瘦弱、很容易疲倦、多話、容易激動，沉著、體力和耐力則幾乎完全欠缺。 都市的群眾會在一瞬之間變成失去理性的暴徒。（中略）光是創造出「Maffick」（狂歡慶祝）這個新詞彙一事，或許就足以充分地顯示出變化的情況。

在南非戰爭之中，讓英國陷入狂歡的一九〇〇年五月的「梅富根解放」（Relief of Mafeking）的慶祝騷動，被理解成是青少年退化的徵兆。此時，針對這些擔負帝國未來的青少年們發起一項重大行動的，正是梅富根城解放的英雄——陸軍少將羅伯特．貝登堡（Robert Stephenson Smyth Baden-Powell）。

Photo Credit: 八旗文化出版提供 《童軍警探》（Scouting for Boys）1908年出版時的封面。

童軍運動

一九〇三年，等待著自南非歸國的貝登堡的，是一項令他大感驚訝的事實。在南非戰爭爆發的一八九九年，他寫了一本《警探術》（Aids to Scouting），而這本書居然在初等教育和中等教育、以及全國逐漸展開的兒童和青少年運動中，被用來當作基本教材。他在書中寫下了從軍隊經驗中獲得的路線開拓和敵營偵查的方法等等的內容，目的是為了當作士兵訓練的說明手冊。在給予該書高度評價的人們的建議之下，貝登堡以青少年為對象重新加以改寫。因此而誕生的《童軍警探》（Scouting for Boys, 1908）一書，獲得了全國性的迴響。於是，童軍運動（Scout Movement）便就此展開。運動開始之際，貝登堡如此對青少年們說道：

關於最近的報告指出我們的民族墮落一事，我們應該要視為是一項警告，在情況變得無可挽回之前必須要採取對應之策。羅馬帝國毀滅的原因之一，就是因為羅馬的年輕人們，身體素質大幅衰退，已經不再保有過去身為士兵的先人們的水準了。

在富裕之中，羅馬的年輕人狂熱地沉迷於在競技場進行的格鬥士搏鬥，忘記了作為士兵應當有的鍛鍊；於是將防衛帝國的任務改交給日耳曼傭兵的羅馬帝國，最後終於因為被日耳曼人奪走了帝國而滅亡——。從十九世紀末到二十世紀初期之間，在英國各地都可以聽見，將羅馬帝國的衰亡與大英帝國的將來類比的擔憂之聲。這或許與羅馬帝國統治下的不列顛研究，正巧在當時確立了基礎一事不無關係。

當時的牛津大學教授法蘭西斯．約翰．哈佛菲爾德（Francis John Haverfield），在研究羅馬時代的不列顛的同時，也將其研究與大英帝國的殖民地統治類比論證。例如，十九世紀末以後，成為印度高級文官的牛津、劍橋兩大學的出身者，他們從公學時代開始就接受以古典教育為中心的課程，每當前往印度任官之際，便自擬為是久遠之前為了統治不列顛而來的羅馬菁英總督。哈佛菲爾德也將在羅馬總督身上看見的文明化使命，和當時的大英帝國意圖向世界展現的使命相提並論。對於期待從歷史當中學習到教訓的維多利亞時代的人們而言，羅馬帝國，特別是羅馬帝國的衰退與大英帝國之間的類比，或許相當具有說服力。

貝登堡，將導致年輕人在身體與精神上的墮落，而大幅顛覆羅馬帝國的命運的原因，也就所謂的「麵包和競技場」，與當時的英國青少年所瘋狂著迷的足球和演藝劇場重疊，繼續如此說道：

這一切全取決在各位身上。各位絕對不能墮落到像羅馬的年輕人一樣，失去愛國心、成為沒有內容的懶惰鬼，以致於最後喪失了先人所建構的大帝國。 請記住，不管是富貴或是貧窮，出生在城堡或是貧民窟出身，你們全部都是英國人。為了要讓英國繼續立足於頂點，你們必須要並肩合作。你們必須要將彼此的差異埋藏在心底的深處。

於是，童軍運動在跨越階級展開活動的同時，也在英國各地、以及向帝國快速地擴張。《童軍警探》出版的那一年在開普敦和雪梨，隔年的一九〇九年在貝登堡曾經拜訪過的南美的智利、阿根廷和巴西、以及印度，也都成立了童軍團。另外一方面，同樣是在一九〇九年，也有像曾經擔任過倫敦的童軍團總監的弗朗西斯．瓦恩（Francis Vane）一樣的人們，因為批判貝登堡所提倡的軍國主義和帝國主義的形式而離團，另外以勞動少年們為對象，設立以追求永遠的和平為目標的組織。據說，有也不少人對於強迫少年就應該要有「少年的樣子」的貝登堡產生反感。

童軍運動的帝國傾向開始減弱，是在第一次世界大戰結束後的一九二〇年，於倫敦召開了第一屆「童軍大會（Jamboree）」以後。貝登堡自創的新英語「Jamboree」，後來被賦予了「盡情歡聚」的意思，廣泛地被當作一般詞彙使用，而童軍活動也逐漸地轉變為青少年的國際交流場域。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《大英帝國的經驗：喪失美洲，帝國的認同危機與社會蛻變》，八旗文化出版

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作者：井野瀨久美惠（いのせ くみえ）

譯者：黃鈺晴

從新教帝國到世界帝國，從喪失美洲到縱橫七海，

「大英帝國」其實是跨越兩種不同面相，經過解體再重組的「兩個帝國」？

移民、奴隸解放、百貨公司、商品與人的流動……

從社會生活史的「柔性帝國」角度，描繪不為人知的「帝國側臉」，

如此便會勾勒出一幅饒富趣味的景象。

當我們提到「大英帝國」時，首先想到的是什麼？優雅的下午茶、強大的海軍、大英博物館的精美收藏、還是小說家福斯特和毛姆筆下的異國風情？

然而，號稱「日不落」的大英帝國，卻是從「領土喪失」開始建構起的？

美洲殖民地的獨立在傳統的大英帝國史中，往往只被視為一段不重要的插曲。然而，本書作者大膽地提出一個論點：美洲的喪失，才是大英帝國由「新教帝國」，重組為「世界帝國」的一大關鍵！

「島嶼帝國」的經驗能給今日的世界與台灣什麼反思？

現今的英國，正為認同危機所苦惱著。然而，決定自己是誰的，是個人的經驗。正因為如此，人們對於自己是誰的意識，並不是固定的，而是流動的。那麼，在英國從島國擴張成為帝國的過程，又以何種方式刻印下了什麼呢？這種「經驗」一直持續到伊拉克戰爭，仍然是困擾著英國與眾多殖民地乃至屬國的問題。今日的英國，雖然對於帝國的過去感到迷惑，但仍然嘗試著找回在那段過去中的失去之物；這正是本書所要描述的「帝國輪廓」，也是持續至今的殘影。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《大英帝國的經驗：喪失美洲，帝國的認同危機與社會蛻變》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第17卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰