百度做錯了什麼？七成中國網民期待重回「谷歌」的懷抱

（中央社）

中共黨媒日前釋訊息，表示歡迎谷歌（Google）回到中國後，儘管百度創辦人李彥宏稱有信心再贏一次，但百度搜索廣告充斥，已失去部分民心，若谷歌重返中國，勢必衝擊百度目前的市占率。

中共黨媒人民日報6日在臉書（Facebook）、推特（Twitter）發文表示，歡迎谷歌（Google）回到中國，但前提是遵守中國法律。由於人民日報代表中共當局的一定立場，引起中國輿論熱議，認為谷歌回歸的傳聞應會成真。

谷歌2010年退出中國後，中國搜索引擎龍頭百度在中國享有寡占地位。在人民日報表示歡迎谷歌回歸後，百度執行長李彥宏6日當天即發話，如果谷歌決定回到中國，「我們非常有信心再PK一次，再贏一次」。

李彥宏在微信朋友圈發布內容全文：

今天《人民日報》在海外的社交媒體上說歡迎Google回歸，但前提是遵守中國法律。這個事情有朋友問我怎麼看。我想說，中國的科技公司今天有足夠的能力和信心，在與國際企業的良性競爭中變得更強，共享全球化紅利。如果Google決定回到中國，我們非常有信心再PK一次，再贏一次。



今天的百度，已經是一家在全球人工智能領域有巨大影響力的公司，我們的全球生態合作夥伴已經超過300家。Google也是我們國際市場上的合作夥伴。在產業的下一幕人工智能時代，百度已經做好充分準備，和世界共同拓展技術邊界、分享創新成果。



再來看中國市場。這些年，我們的產業環境和發展規模已經發生了翻天覆地的變化，中國的科技公司在發現新問題，服務新需求方面已經走在了世界的前面，全球都在Copy from China。這是每個想要進入中國市場的國際企業，都必須認真考量和面對的。



這些年來，百度一直被認為是占了Google退出中國的便宜。我們無法證明一件沒有發生的事情。事實上，谷歌是2000年先於百度在中國市場上推出獨立搜索服務的，2005年更是加大投入，而百度是後來者居上，通過技術和產品創新反超Google。到2010年，谷歌在市場份額持續下降的情況下退出中國時，百度的市場份額已經超過70%。如果現在Google回來，我們正好可以真刀真槍地再PK一次，再贏一次。

儘管李彥宏說得信心滿滿，但中國民間卻有不同看法。新浪財經在7日舉行的網路投票顯示，會選擇谷歌的中國網友高達七至八成，遠遠超過百度。不過，這項原訂舉行7天的網路投票，卻在7日傍晚被悄悄移除。

然而，投票結果的截圖直到今天仍然廣泛流傳。這項投票約在7日中午過後展開，頭15分鐘就有2200餘人投票。其中，選擇谷歌的網民比例居壓倒性多數，比例高達85.7%；選擇百度者僅有6.6%，另有7.7%覺得「都ok」。

據中國網民向中央社記者描述，開始投票後近一小時，支持百度的比例開始「不尋常地」激增。在8800餘人投票的情況下，谷歌的得票比例降至73.3%，百度大增至20.8%，「都ok」者為5.9%。

開始投票後逾2小時，投票人數已達1.75萬人，谷歌的得票比例微降至72.8%，百度略升至21.7%，「都ok」再降至5.5%。

This poll seems to have been deleted from #Weibo already, screenshots made their way into some of my WeChat groups. "If Google came back (to China), #Google and #Baidu, which would you choose?" pic.twitter.com/1typ2vyDEA — Matthew Brennan (@mbrennanchina) August 7, 2018

泉州師範學院新聞傳播學系副教授吳孟軒向中央社表示，谷歌回到中國對百度一定會造成威脅，百度搜索的運算規則一直為人詬病，使用者找資料時首先看到的多是廣告、假訊息，就連官網的排序都會被擠到很後面。

吳孟軒指出，谷歌退出中國前，已在中國累積一定粉絲，他身邊曾使用過Google的朋友私下聊天時說，若谷歌回中國，他們會重新擁抱谷歌。谷歌在全球的知名度，也會吸引年輕一代閱聽人前來一探究竟。

不過，由於人民日報的發文中也提到，谷歌回歸中國的前提是「遵守中國法律」。吳孟軒表示，這牽涉谷歌將如何制定符合官方需要「妥協方案」，是否會影響其未來的服務，有待後續觀察。

也有看法認為，百度搜索未能提供有效訊息，成為與谷歌競爭的致命傷。

百度出了什麼問題？

目前，百度搜索的市占率穩居中國市場第一。Statcounter數據顯示，2018年7月，百度中國市場份額為73.84%，神馬、360搜索分別以15%、4.13%位列第二和第三。

2010年，谷歌發佈聲明，決定退出中國市場，原因是「遭受中國黑客攻擊」以及「不想再跟從中國政府實施損害言論資訊自由的網絡審查」。

谷歌未退出中國前，中國的互聯網民間素有「內事問百度，外事問谷歌」的說法。但近年來，百度也不斷爆出醜聞。

2016年4月，患癌症大學生魏則西通過百度搜索找到排名領先的北京武警二醫院，曾四次前往這裏進行生物免疫療法，最終卻不幸去世，他記錄下的治療過程讓百度推廣成為中國社會關注的焦點。百度也因此遭到中國政府部門的調查。魏則西的死，中國的媒體、網友眾口一詞：「它捅破了百度醫療競價排名」。

同年7月，百度涉嫌深夜推廣賭博網站，中國《新京報》在持續兩個月的觀察中發現，夜間10點以後，多家賭博網站盜用其他公司營業資料後被標注「商業推廣」字樣上線，相關的關鍵詞包括「新葡京」、「賭博」等，次日上午9點前全部下線。北京市網信辦對其進行調查。百度回應稱，核查後發現，所涉網站中的賭博消息均為企業深夜私自違規更改後的內容，百度的反作弊體系「仍存在不完善之處」等。

今年3月，百度CEO李彥宏還在中國高層發展論壇上表示，中國人多數情況下願意「用隱私換便利」，獲用戶許可後可收集數據。該言論也招致中國互聯網用戶諸多批評和不滿。

谷歌其實從未離開過中國

幾周前，美國媒體《The Intercept》、《紐約時報》、《華爾街日報》、《路透社》、《法新社》等陸續報導谷歌計劃在中國推出一種符合當地法規、可審查內容的搜尋器，過濾有關「人權、民主、宗教、和平示威」等中國政府限制的內容。該消息傳出後，百度在美國的股價急跌7.7%。

最近，Google中國還推出了火爆微信朋友圈的小程序「猜畫小歌」，被廣泛解讀為回歸中國的一個跡象。但官方並沒有發出任何這方面的資訊，偶爾問及還會強調「我們從未離開中國」。

2010年退出中國的谷歌，近年來在中國布局動作頻頻。2017年12月，谷歌在上海舉辦的Google中國開發者大會上宣布，將於北京設立人工智慧研究中心，這是該公司罕見的規模性回歸。

事實上，Google有一部分業務其實仍在中國可以正常使用，包括Android Wear、網頁版Google地圖、Google翻譯等，而不能正常訪問的很多，包括Google搜尋、YouTube、Blogger、Google Play、Gmail、雲端服務等。

今年1月，谷歌與騰訊（Tencent）簽署一項覆蓋多項產品和技術的專利交叉授權許可長期協議。就在同一週，谷歌還在深圳開設第三個在中國的辦事處。

本月也有消息傳出，谷歌正與騰訊、浪潮（Inspur）等中國公司洽商合作，將谷歌的雲端服務打入中國。

2017年，谷歌前大中華區總裁李開復在接受彭博社採訪時曾表示，谷歌重返中國市場很困難。如果不遵循（中國的）的法律和法規的話，谷歌的核心產品很難回歸。但次要產品可做嘗試。

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核稿編輯：楊之瑜