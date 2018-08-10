面對工作與生活壓力，現代人逐漸怠惰於實現心裡的渴望，哪怕是簡單的近郊出遊，都需要費盡力氣才能逃離惱人的崗位，好不容易擺脫，卻又得在不久後迅速回到現實生活，這樣的灰心與不安讓人寧可悶住自己也不願走到戶外。然而，旅行的意義「不在乎地點遠近與路程長短，而在於心靈冒險的瞬間吶喊」，只要鼓起勇氣出發，人人都能突破安逸束縛的雞蛋殼，帶自己來場開闊的心靈遠征。

不快樂，是沒有安全感，沒安全感是擔心有所損失…

近郊輕旅行是否已成了現代人因生活壓力而忘之卻步的奢求？這恐怕不僅是假日人潮車潮大爆發帶來的「知難而退」，其真正的原因更是每次愉快忘憂後返回工作崗位的落差感，這樣心靈上的損失讓許多人寧可駐足在家，好保有不對生活失去盼望的安全感，但想要打破束縛生活與心靈的雞蛋殼就要勇敢的先走出去。

然而，不是有安全感才走出去，是先走出去才有安全感，跨出一步就會發現那些所煩惱與擔心的大部分是自己嚇自己。安全，讓我們可以冒更大的險；冒險，則是勇敢去自己想要去的地方。

Photo Credit / 企劃拍攝：TNL Brand Studio │ 車輛提供：Nissan 人生好像雞蛋殼，生活與工作壓力讓人小心翼翼，但可以選擇是否要打破它，釋放自己讓心開闊

來一趟，心靈寬敞舒適的遠征

若你的角色正好是結婚生子與每天照顧小孩、家務的年輕夫婦，想必更是心有戚戚焉。

回想一下，你們上一次單獨出遊是什麼時候？生活、家庭、工作上的壓力來襲，彷彿稍稍離開崗位就會有不得了的事情發生？曾幾何時，我們忘記為自己留下專屬兩人的冒險空間。若然如此，那麼出遊時的車室空間就彷彿為夫妻倆所保存的幸福容量，為彼此拉近心的距離來趟寬敞舒適的心靈遠征。

有趣的是，為人父母者都知道「縱然取得偷閒時光，心思仍在孩子身上」，總是不經意的打量後座擺設兒童安全椅的空間是否寬裕，而Nissan X-Trai的大容量能滿足每一對父母的細心，即或是為了第二胎要多張椅子，它也都遊刃有餘。

小改款的Nissan X-Trail其軸距仍為同級車款之最，營造出來的空間不僅載得下夫妻倆人的冒險與勇敢，更載得下與孩子及家人們的同樂與夢想。行李置物空間大容量的餘裕，足以讓倆人輕鬆坐在尾門慢說過往，超大面積全景天窗更打開了上頭的天空，讓心隨之寬廣。

車軸軸距：2,706mm（超越市售同級車款）

車身尺寸：4,670 x 1,820 x 1,749 mm

全景天窗：為2.5L以上車款標配

Photo Credit / 企劃拍攝：TNL Brand Studio │ 車輛提供：Nissan 寬敞空間，是讓身心開闊的標準備配

Photo Credit / 企劃拍攝：TNL Brand Studio │ 車輛提供：Nissan 行李箱裝得下志向，也承載了一整個家的夢想

讓它幫你探路，智行科技的提前守護

夫妻二人既然難得來趟宜蘭輕旅行，就讓車上獨有的智行科技配備預先防護、提前守護行車狀況，好比在隧道內的光線昏暗與國道上引擎運轉的聲音持平，容易造成駕駛人打瞌睡，甚至對精神不濟的忙碌者「催化」成為疲勞駕駛，而Nissan X-Trail的智行科技配備就有助於類似情境下的行車安全：

「ICC智慧型定速系統」，在時速32~144km時作動，透過前測的雷達感知器偵測前車之車距與車速，自動判斷車輛該加速或減速，以維持行車安全距離，更有利於長途駕駛的舒適度。

「IEB防追撞緊急煞車系統」，同樣過前測雷達偵測前車距離，當過於靠近時就會有閃爍警示在儀表板上提醒車主，如若持續靠近到碰撞界線就會啟動「IEB防追撞緊急煞車系統」讓車輛自動緊急煞車，這個運作原理也讓「P-IEB行人防追撞緊急煞車系統」能自動偵測前方的行人，當即將發生危險時，系統會主動介入緊急煞車，降低事故發生的風險。

「3A主動全時防護系統」（ARC主動行車抑震輔助、AEB主動引擎煞車輔助、ATC主動循跡過彎輔助），能主動協助判斷方向盤轉向與車速間的差異，透過對CVT變速箱傳動比的調節自動增加煞車力道，協助駕駛者平穩順暢過彎；即時偵測過彎轉向力度或路面狀況，隨時透過獨立四輪煞車控制讓四個輪子分配不同煞車力道，調節過彎速。

「LDP車道偏離預防系統」透過後視鏡上方攝影機偵測路面標線，發出警示音協助駕駛人因疲勞或疏忽而偏離行駛車道，透過對車輪施加煞車協助修正行徑路線。

Photo Credit / 企劃拍攝：TNL Brand Studio │ 車輛提供：Nissan ICC智慧型定速系統 & IEB防追撞緊急煞車系統，讓勇於冒險的人沒有「前」顧之憂

Photo Credit / 企劃拍攝：TNL Brand Studio │ 車輛提供：Nissan 先看清楚方向與情況，才能走得更遠，智行科技貼心預先守護

真正的堅毅，其實在你的心上

事實上，一場突破心靈束縛冒險往往來自人本身心中的堅毅。我們為生活工作的忍耐正如同高剛性車體ZONE BODY的堅韌無比，其中，因安全勇於冒險的心志、對家庭全力守護的講究，這兩個信念也如同「高鋼材與高強度車體結構」，能在意外發生時確保撞擊力道的紓洩與分散。而全車系所搭載6氣囊更為生活中每一處的冒險帶來最直接的保障。

新一代QR25DE引擎也提供足夠的動力，並搭配X-CVT變速箱。無論烏石港海邊公路的直線奔放或是金車城堡上山的輕鬆爬坡，都不曾有動力銜接怠滯與力道稍嫌不足的殘念，在4WD四輪驅動輔助下有著給力的傳動後盾來突破每一個難關。

正如在人生中遭遇Off Road與陡坡時，我們總能克服困難。當強力的高剛性車體、夠力的動力系統、給力的四輪傳動系統都到位了，還擔心哪邊去不了呢？車準備好了，我們的心準備好要突破自我設限的雞蛋殼了嗎？

Photo Credit / 企劃拍攝：TNL Brand Studio │ 車輛提供：Nissan 車體剛性的本質提供的安全，就是「冒更大的險」之基礎

Photo Credit / 企劃拍攝：TNL Brand Studio │ 車輛提供：Nissan 無論是「二人世界」還是「家庭概念」都也著勇敢、安全、全力以赴

科技，讓心的路更遠更廣

那怕是簡單的輕旅行都能征服自己的心靈，它征服的不是路程而是勇於實現信念與想法的渴望，NISSAN以「Intelligent Mobility智行科技」為概念提出了守護行車安全的三大核心：「智能駕駛Intelligent Driving」、「智能動力Intelligent Power」、「智能整合Intelligent Integration」，用科技將安全賦予更實質的配備，讓車主更加放心、安心、開心於移動的過程上，也駕馭有著更多想像。

我們可以讓自己繼續待在看似堅硬的雞蛋殼中，選擇一個窩在既定生活壓力下的人生；或是帶著自己與好久沒單獨約會的那位一起奮力突破限制，讓心情心靈破殼而出享受人生的寬廣開闊。

心，才是決定要不要冒險的關鍵，心安定了，冒險就來了！你，選擇哪一個？

Photo Credit / 企劃拍攝：TNL Brand Studio │ 車輛提供：Nissan 突破人生的「悶」障礙，給自己一個心靈廣闊的痛快

Photo Credit / 企劃拍攝：TNL Brand Studio │ 車輛提供：Nissan 打破人生的雞蛋殼，其實就只在一念之間，才會發現原來離陽光只有咫尺之遙