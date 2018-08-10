【圖表】正妹法官？美女歌手？報紙網站上常見女性名詞與職業的連結

當職業名詞「主播」「檢察官」「法官」前面加上「美女」後，你會聯想到什麼？當在報導中看到「女神」這個字眼，你又會想到什麼？

我們分別針對《蘋果日報》《中國時報》與《自由時報》這三家在網上大量公開提供報導的報紙網站進行分析，看看「美女」「女神」「正妹」「辣妹」這四個詞是怎麼被使用，以及它們常常與哪些情境、職業產生關聯。

《蘋果日報》從2014年到2017年間，總共有6,080則新聞標題，有使用這四個詞。在2010年之前，比較常用的是「美女」與「辣妹」這兩個詞。2010年之後「女神」跟「正妹」兩個詞的使用，才逐漸增加。而「正妹」這詞，近幾年變得最常使用；「辣妹」這詞，相對越來越少使用。而2015年後，這些詞的使用都逐漸下降。

而《自由時報》與《中國時報》也有類似的變化，「美女」一詞一直都被穩定的使用，「辣妹」則越來越少使用。而「女神」與「正妹」，則是後來使用較多，而「正妹」變成最常使用的詞。

這些詞跟哪些職業相關？

再從與這四個詞，相關的報導字詞來看。我們將標題中其他詞彙擷取統計。

跟「美女」相關的報導詞彙，最多的是「地產」這個詞，因為《蘋果日報》在2007年開始，持續有以「地產美女」為開頭的報導。而前30名中，有10個是跟工作或職業有關的身份詞，如：主播、議員、醫師等等。

與「美女」有關的新聞標題詞彙

跟「辣妹」相關的報導詞彙，最多是比基尼、熱舞跟夜店，跟人們心中對辣妹的刻板印象有關。

與「辣妹」有關的新聞標題詞彙

跟「女神」有關的報導詞彙，最多是卡卡，這跟女神卡卡這個藝人姓名有關，而且有多達2669則報導。（因此下圖中無法將卡卡繪入圖中）

其次是宅男，這應該是因為過去幾年報導，常用「宅男女神」這個詞。其他相關詞彙，常見女性藝人的姓名，如：安心亞、舒淇、郭雪芙等。

與「女神」有關的新聞標題詞彙

跟「正妹」有關的詞彙，最多的詞彙是「一樣」，這是因為自由時報在2007-2008年間，持續有用「正妹想的不一樣」為標題開頭的報導。其次是校園、週刊與女警，整體來看，各類型的詞彙都有。

與「正妹」有關的新聞標題詞彙

從以上的資訊來看，「正妹」這個詞，在這幾年變成最常用的詞彙，因為可以套用各類事務上。而「美女」比較常跟職業身份有連結，「女神」則是較常跟演藝圈有關。而過去兩年，報紙媒體使用這四個詞彙的頻率有減少的趨勢。

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核稿編輯：楊之瑜