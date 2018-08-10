「厭世代」這個名詞正夯，它說明了這個時代年輕人面臨低薪、貧窮、窮忙、看不見未來的無奈。新北市青年人口超過150萬，面對如此龐大青年人口，侯友宜要如何讓他們看到未來？

侯友宜透過8月4日上午亞洲未來領導人協會與關鍵評論網主辦的「青年來吐槽」座談會，發表一系列青年政策，針對青年就業、勞動權益、青年職場與家庭兼顧、青年創業等四大面向，提出解決方案，力求新北青年有感認同與支持。

對於現代青年的困境，侯友宜認為，關鍵要「對症下對藥方」，首先要解決的是青年就業問題。侯友宜過去擔任新北市副市長，負責推動「初次尋職青年就業服務計畫」及「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，成績斐然，新北市15至24歲青年失業率降至9.4%，25至29歲降至5.8%，都是全國最低。侯友宜指出，根據新北勞工局調查，新北市18至29歲從事非典型工作的青年，約有85%不願意轉正職，估計有3.6萬人不願從非典型就業轉正職，一方面反映出新時代青年對於工作認識的多元性，另一方面表示政府應該積極認識這個新時代的轉變並提出協助方案。因此，侯友宜未來將推動「零工經濟協助方案」，針對斜槓青年與非典型就業，提供媒合協助以及創業、法規、產業市場及產業現況、職涯規劃、資訊技能知識等相關課程，提升斜槓青年競爭力與工作機會。

Photo Credit：TNL Brand Studio 侯友宜與與談人共同討論對青年就業困境之解決方案。

剛出社會就業的青年最常遇到的是勞動權益受損，對於「慣老闆」的惡行，為了保住飯碗往往敢怒不敢言。侯友宜提出的第二帖藥方要維繫年輕人的勞動權益，首重落實勞檢、公平處理勞資糾紛以及多元化青年勞工發聲管道。侯友宜擔任新北市副市長期間負責督導勞工局業務，協助新北市成立勞檢處、職災風險地圖、慣老闆地圖等措施。依據過去警察與公務服務經驗，處理勞動權益問題時，最怕軟弱無力且循私苟且，侯友宜自信有足夠鐵腕，加強勞動檢查，以突擊式隨機勞檢讓慣老闆無所防備，對於檢查出的慣老闆也提供輔導，一起做好勞動權益維護。對於勞資爭議，侯友宜認為應該要勞方、資方、學界與公務機關一起對話，才能找到公平和妥善解決方案。另外，還要提供青年勞工發聲管道，邀請青年勞工參與預算審議，得以訴說自身意見。

侯友宜的青年政策第三帖藥方則是要讓職場青年工作家庭兩兼顧。新北市目前已做到包含租金補貼、社會住宅、公共托育等協助年輕家庭的措施，侯友宜認為除了延續這些好政策，未來新北市在托育照顧上更要強化，包含利用都更回饋空間增加托育托老設施，公共托育數量要翻倍成長，協助社區托育設立以增加托育服務覆蓋率，提高企業自辦托育誘因，引進智慧科技打造智慧托育平台，擴大多元托育選擇，包括公私立合作托育、偏鄉托育等，讓新北市年輕家庭在打拼事業時，沒有生養煩惱的後顧之憂。

Photo Credit：TNL Brand Studio 針對「厭世代」青年面臨的就業困境，侯友宜提出四帖「對症下藥」的藥方。

青年創業能夠帶動產業創新與轉型，活絡經濟成長，然而青年創業風險高，國內環境有相當之限制，侯友宜的第四帖藥方便專門針對新北創業青年而提出，目標讓新北市成為青年的重要創業基地。現階段，新北市已經推出的青年創業政策有技職教育中的創新創業輔導、幸福創業微利貸款、創客與傳產的媒合平台、新北創立坊等，成績穩定成長。侯友宜認為，在鼓勵創業政策上的升級要看準未來創業發展變化，並且青創最怕遇到政府本身的制度不利於新創公司獲得外部資源的挹注，以及創業之初便要面臨的各種雜務性開銷拖垮公司。針對這部分，他提出打造青創產業園區及釋出公共空間做為創客空間（co-working space），作為研發無人載具、人工智慧、互聯網等智慧科技法規調適與應用的實驗基地，在新北市「自造串聯平台」的基礎上持續深化傳統產業和創業者的媒合，協助有潛力的新創公司在未來創造更大的產值、更多的就業機會。

侯友宜開出四帖青年政策藥方，除了目標當下青年職涯困境痛點，更試圖適應未來勞動力與職場變化趨勢，是否有機會落實，讓新北市「厭世代」成為「YA世代」，且看年底選民是否買單。