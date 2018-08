城市拚節電：新加坡、澳洲、紐約怎麼做？

文:鄞義林(中心助理研究員)、楊軒豪(中心助理研究員)、張嘉耘(中心兼任研究助理)

抑制尖峰負載成長,不僅是臺灣電力供需上的重要挑戰,也是各國能源主管機關、地方政府、電力業者關注的焦點。以下則分別介紹新加坡、澳洲以及紐約市的削減尖峰策略,藉此讓社會大眾掌握如何藉由「促進行為改變」、「智慧節電」、「改善熱島效應」等策略,抑制尖峰成長。

一、 全民節電抽大獎——「新加坡節能挑戰」

(一)簡述

新加坡國家環境局(以下簡稱為NEA)從去年夏天起,舉辦全國性的「節能挑戰競賽」(Energy-Saving Challenge),以激勵家戶減少能源消費。如果參與挑戰的家戶在四個月的競賽期內(從2018年5月到8月),與前四個月(從2018年1月到4月)相比,減少至少1%的用電量,就有機會贏得總價值超過6萬新幣(約新台幣130萬元)、共計700項的獎品。

新加坡「節能挑戰」競賽的吉祥物,用來鼓勵新加坡人在使用後關掉電源 | 資料來源:Clean & Green Singapore

(二)創新用能,抑制能源成長

今年是競賽的第二年,去年的競賽獲得7000戶的熱烈迴響,節省了33萬3千度的電力,據NEA表示,這足以支持1,000個兩房一廳的公寓樓層,一個月以上的電力。

自2007年至2017年,新加坡住宅部門的用電量成長了17%。去年一整年,新加坡的家戶電費平均為1000新元(約新台幣22,000元),總耗電72.95億度。根據2017年新加坡的家戶能源消費調查,如果不會對自身造成不便,且可節省開支,家戶就越有可能節能。

(三)簡單小技巧,輕鬆大節能

為了讓家戶更容易實踐節能,NEA透過(與去年競賽相同的)簡單的三項節能技巧來號召行動,希望將這些技巧融入家戶生活,讓它最終「習慣成自然」。這三項簡單小技巧分別為:

關掉使用後的電器、 空調溫度設定在25°C以上或更高 選用貼有高能效標籤的節能電器(如下圖所示)

(四)以誘人獎品、多種傳媒管道,激勵節能競賽

競賽的獎品有多吸引人呢?NEA成功地獲得新加坡航空、三菱電機和飛利浦等各大公司的贊助,獎品包括日本大阪來回機票,旅遊代金券,飯店住宿和各類節能的家用電器。

為了讓更多人參與,NEA在5到8月的活動期間,會在各圖書館、購物中心舉辦至少35場活動,NEA也同時利用漫畫、視頻影像、廣告等,在NEA的各種數位平台及社群媒體上發布競賽消息。

新加坡環境和水資源部長馬善高(Masagos Zulkifli)和西北區市長張俰賓(Teo Ho Pin)於5月5日發起了這個活動。張俰賓表示這場競賽已吸引了900多個家戶報名參與。

「節能挑戰」競賽在西北區發布會上的人潮 | 資料來源:Clean & Green Singapore

(五)參與者回饋

在NEA的臉書頁面上,一位評論者William Isaac Liew說道:「(節能)是個挑戰,我每天都會提醒自己這麼做。」但是另一位評論者Paul Joey Clark說,「雖然個人的努力值得稱許,但這還不夠」、「我們需要完整的文化轉變。污染需要被包含在財務成本,否則企業將繼續從污染中獲利」。

二、 智慧節電,削峰填谷——「澳洲POWERSHOP電力公司簡易需量反應方案Curb Your Power」

(一)簡述

澳洲自1990年代開始推動電力自由化,至今已開放用戶選購電力公司的權利,而各電力公司為吸引用戶,紛紛推出不同的電價方案及相關優惠措施,作為澳洲售電公司之一的POWERSHOP也不例外。POWERSHOP售電公司為Meridian Energy Australia的子公司,主要負責售電業務端服務。POWERSHOP在售電服務時,特別強調100%碳中和電力,這意味著用戶在使用POWERSHOP所提供之電力時,不會產生額外的二氧化碳排放量。由於POWERSHOP在再生能源議題上的努力,使其在2018年被綠色和平組織在電力指南部分評比為第一名。

在2017年,POWERSHOP推出自身的需量反應方案「Curb Your Power」,並選取維多利亞省為做為優先示範區域,讓該地區的用戶可以在用電高峰時,適時的調低自身的用電量,除可降低當地的供電吃緊問題外,參與方案的用戶也可享受電價優惠,一舉兩得。

澳洲POWERSHOP電力公司Curb Your Power | 資料來源:POWERSHOP

(二)住戶也可輕鬆參與的需量反應方案

「Curb Your Power」方案是指在用電高峰期間,POWERSHOP會以簡訊通知用戶,要求用戶減少自身的用電量,而成功減少一定程度用電量的用戶將獲得電價優惠的回饋。為降低對用戶本身行為的干擾,同時考量到每個用戶電價方案的不同,Curb Your Power方案每次實施以一至四小時為限,同時例假日不會實施,且減少之用電量標準將隨用戶的電價方案進行調整(如用戶為太陽能板安裝戶,則僅需降低每小時0.05度即可),此外,POWERSHOP也在其網站上提供相關節電撇步(如關閉高耗能家電,像是電視機、洗碗機、微波爐等),讓住戶能在參與Curb Your Power方案時有參考依據,並依其建議減少自身的用電量,達到舒緩供電吃緊的問題。

(三)智慧節電大優惠

為提升用戶參與Curb Your Power方案,POWERSHOP設有相關獎勵措施,只要用戶成功抑制自身用電量達特定目標後,POWERSHOP將會給予電價的優惠,而相關的優惠如下表所示。

Curb Your Power方案獎勵 | 摘錄自POWERSHOP與本研究彙整

由此可得知POWERSHOP是將住宅與商業部門的獎勵進行區分,不僅如此,為鼓勵用戶積極參與「Curb Your Power」方案,POWERSHOP便設計額外電價回饋機制,若用戶每次都有參與該項方案,依據不同的節電幅度,便可獲得$150~$900澳幣的額外電價回饋,而其詳細的額外電費回饋如下表所示。

Curb Your Power方案額外獎勵 | 資料來源:摘錄自POWERSHOP與本研究彙整

三、 協力降溫好鄰居——「紐約酷涼鄰里計畫」

(一)簡述

氣溫逐漸升高之際,紐約的可居性岌岌可危。紐約市氣候變遷專門委員會(New York City Panel on Climate Change, NPPC)預估到2050年,平均市區溫度將升高3.17°C,日均溫高於32°C的天數將會變成兩倍,城市熱浪的強度與時間長度都會不斷增加。在2017年最炎熱的夏日來臨前,紐約市長白思豪(Bill de Blasio)啟動「紐約酷涼鄰里計畫」(Cool Neighborhoods NYC),該計劃斥資1億600萬美金,以因應極端熱浪造成的影響,並防止氣候變遷導致氣溫上升可能造成的嚴重後果。此綜合性城市計劃將幫助熱浪脆弱度高的社區採取主動的應對措施,減輕城市熱島效應對公共健康的威脅。

白思豪市長說道:「這個問題攸關公平正義,氣候變遷所造成的極端炎夏,不成比例地對有色人種社區和長者造成衝擊。」每年,炎夏會造成的脫水、中暑都不成比例地影響脆弱的族群,極端的炎熱比其他氣候變遷帶來的變化造成更多的紐約居民死亡(NYC, 2017a)。

(二)打造酷涼好鄰居

紐約涼爽鄰里計畫是一個全方位的提升城市韌性(resilience)計畫,透過降低熱脆弱地區的溫度,並加強社會網絡,降低炎熱導致疾病與死亡發生率。該計畫將延續紐約酷涼屋頂計畫(NYC CoolRoofs)在降溫方面的成果,並展開新的計畫,像是紐約好夥伴(Be a Buddy NYC),並為家庭健康照護人員加強氣候風險訓練。同時,居家能源協助計畫(Home Energy Assistance Program, HEAP)也將補助符合資格的家庭冷氣用電的花費。

紐約涼爽鄰里計畫將投資8,200萬美元,針對南布朗克斯區、北曼哈頓與中布魯克林區等高熱脆弱度的居住區,栽種行道樹。此外,市政府亦將投資2,300萬美元在紐約市五大行政區中的公園增植樹木與復育樹木。且市政府已就前述三個高熱脆弱度的居住區,鑑別出面積達270萬平方英尺具有建構酷涼屋頂潛力的公有與私有建築物。接下來會主動與屋主聯繫,策略性的導入紐約酷涼屋頂計畫。

目前紐約市酷涼屋頂佈建點,佈建面積達670萬平方英尺 | 資料來源:NYC

目前酷涼鄰里計劃預計新增270萬平方英尺的酷涼屋頂規劃範圍 | 資料來源:NYC (2017b)

(三)結合社會力共抗熱島效應

由於紐約市是以提升城市韌性建構此酷涼鄰里計畫,故除了上述基礎設施的改善以外,其更結合不同局處與社會網絡,提出多項軟體建構措施。簡介如下:

紐約好夥伴(Launching Be a Buddy NYC):市政府將啟動兩年期計畫來加強社區網絡。透過與社區的在地組織合作,發展南布朗克斯區、北曼哈頓與中布魯克林區裡,因為極端炎熱而成為高健康風險的居民之保護機制。 與居家健保合作(Partnering with home health aides):市政府將與三個居家照護機關合作,提供與極端炎熱氣候相關的健康資訊,並以居家健保作為氣候變遷耐受力的基礎,訓練人力識別熱相關疾病的初期症狀,以及氣候相關健康風險。 與新聞媒體合作(Partnering with news reporters):市政府將舉辦工作坊,廣招醫療記者與氣象學家投入,改善紐約居民獲得重要訊息的方式,尤其是與極端炎熱和氣候變遷相關的訊息、應該採取的室內防護措施,以及鼓勵照護人員和社工積極巡訪脆弱性社區、朋友與家庭。 蒐集創新資訊(Collecting innovative data):市政府將以鄰里為單位,蒐集區域基礎氣溫資料,衡量現階段的風險,並更有效地鎖定熱脆弱社區的新行動。遠程而言,這些資料將可作為分析介入計畫成效的基礎。

紐約酷涼鄰里計畫由市政府的復原與韌性辦公室(Mayor’s Office of Recovery & Resiliency)領導,並與紐約公園處、健保局、小型企業服務、緊急管理和私部門合作,確保紐約的居民能有更好的資訊與工具保護自己、保護鄰居免於極端炎夏的威脅。透過聚焦性的新投資組合、強化的社群意識,以及創新的行動計畫,將紐約打造成具有韌性且符合社會公義的都市。

