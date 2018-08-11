基隆和平島：見證時光推移的台灣「離島」

文：Neil

和平島，佔地僅約75公頃，要在短時間內遊覽完並不難，但如果你是想要深入了解它的全貌，那我想，可能要用一生的時間來說明。

濃度極高的多元文化與歷史故事

和平島，顧名思義它真的是座島，而且在西元1935年之前還是座「離島」，和平島跟台灣以和平橋相連，和平橋舊名基隆橋，由日人所建，也是全台第一座跨海大橋。

這座島嶼，有著得天獨厚的地理位置，是北台灣的門戶，更是戰略要地，也因為這樣，它經歷過許多國家的「插旗」、「刻字」、「命名」、「蓋堡壘」，而這些文化也都在它身上留下了或多或少的印記。

雨都漫步

最初，島上只有原住民，最早的開發者是凱達格蘭族人，而後，也有中國沿海的居民因為捕魚的關係來到這裡，漸由短暫停留發展成定居；大航海時代，和平島成為兵家必爭之地，它的美景也躍上國際。

西班牙人於1626年登陸基隆後，在和平島蓋了座「聖薩爾瓦多城」，並建立天主教堂，與中國、日本進行貿易、傳教等往來，當時，國際貿易熱絡，而這裡便成了重要的貿易站。1642到1668年，換荷蘭人來插旗，趕走了西班牙人之後，將聖薩爾瓦多城改名為「北荷蘭」；這段歷史的見證者「蕃字洞」位於環山步道與海蝕平台中間的砂岩山丘上，洞內岩壁上有荷蘭人留下的字跡，不過由於年代久遠，加上遊客破壞，現今字跡已消失。

1905年左右，台灣和沖繩的貿易往來密切，曾有琉球先民遷居於此形成聚落，台灣和琉球的漁民也有許多交流，為了紀念遇上海難身亡的琉球漁民，在地居民便將遺骸收集起來，供奉於和平島園區內的萬善祠，並立了琉球漁民慰靈碑以紀念。

在那個人人傾盡全力爭奪資源的年代，和平島接收了所有的掌聲，卻也因此承受不可避免的傷害；好在，它是一座島嶼，那些傷痕經過海浪拍打、沖刷，有的沉進海底、有的留在島上。

讓你倒抽一口氣的奇特景觀

除了強大的地理位置，導致它成為一個身世很複雜的孩子之外，和平島還有強勁的東北季風，身為一個對地質學完全沒概念的人，我真心建議，到和平島公園走一趟，對地質學的了解馬上超過讀書讀三天！

和平島的地質屬西部麓山帶地區，由於發生過三次海進海退，使沉積的地層交互由海相與濱海相的地質構成，現今和平島公園露出的地質層主要是大寮層中段、厚層砂岩的部分，其名為石灰質砂岩段，這一層中有蟲、孔洞、貝類、海膽等化石及生痕化石，這些難得一見的東西，在和平島的地表及懸崖上到處可見。

雨都漫步

也因為地質關係，容易有落石坍塌，和平島的絕美秘境「阿拉寶灣」封閉了六年之久，即將於近期重新開放；而每天受浪潮侵蝕，也讓和平島的海蝕地形特別發達，海蝕崖、海蝕平台、豆腐岩……等；也因砂岩中的結核產生許多球狀或不規則的岩塊，像是「萬人堆」，遠遠望去有如萬頭鑽動，如果有密集恐懼症的人，我會建議你先做一點心理準備。

對我來說，和平島像是一個歷經風霜、充滿智慧的長者，在大航海時代便竄出頭的它，一直在這裡，見證時間的推移。想認識它，你必須親自走一趟，踏過它的紋理、翻閱它的皺褶，把濃縮的時光慢慢回放、細細梳理每一條線索，才能夠看見它經由時間淬煉出的智慧光芒。

如果你想感受大自然的魔力，我會說，來一趟和平島吧！

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本文獲雨都漫步授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航