美國將誕生首位女穆斯林議員，巴勒斯坦裔的她曾被川普趕出場

（中央社）

曾因打斷總統川普演說被捕的巴勒斯坦移民之女寫下歷史，42歲曾任社工的特萊布今天贏得民主黨初選，由於黨內外都沒有對手，11月期中選舉後，將成為美國國會首位穆斯林女議員。

特萊布（Rashida Tlaib）今天在底特律擊敗5位參選人，贏得黨內初選。在沒有共和黨或第3黨候選人的情況下，她篤定在11月期中選舉後進入聯邦眾議院。

她今天推文說：「非常謝謝你們，讓這種難以置信的時刻成真。我都不知道該說什麼了。」「我等不及要在國會為你們服務。」

Thank you so much for making this unbelievable moment possible. I am at a loss for words. I cannot wait to serve you in Congress. — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 8, 2018

明尼蘇德州的艾里森（Keith Ellison）成為美國首位穆斯林聯邦眾議員的12年後，特萊布將成為國會首位穆斯林女性議員。目前國會唯一穆斯林議員，是來自印第安納州、2008年當選眾議員的卡森（Andre Carson）。

特萊布也將成為首位進入聯邦眾院的巴勒斯坦裔美國女性。

今年美國從南到北共有數十名穆斯林以及數百名女性參選，其中許多人的參選，都和民主黨對共和黨籍川普的群情激憤脫不了干係。

社群媒體分享的影片顯示，激動的特萊布被樂不可支的支持者團團包圍，來自約旦河西岸小村的母親緊緊抱著她，遠在約旦河西岸的大家族也隔海為她喝采。

特萊布眼淚汪汪地說：「他們緊盯電視，我在巴勒斯坦姑媽叔伯陪著祖母，坐在電視前看著孫女。」特萊布說，她出來選的原因非常個人，由於美國恐伊斯蘭情緒高漲，她兒子對穆斯林身分感到不安，才激發她競選的想法。

特萊布5月告訴《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）：「我的當選是對整個國家的重要信號，我們是這個政府的一分子，是社會的一分子，我們想回饋，就像其他人一樣。」

「男人們滾出去，讓我們有些女人進去…讓我們處理我國的危機。是該讓我們有機會試試了。」

特萊布在底特律西南區長大，2009至2014年擔任密西根州議會議員，也是密州第一位穆斯林女性州議員。她擁有法律學位，曾任爭取社會公義的律師。

密州有著許多穆斯林與阿拉伯裔選民，同時，特萊布所在的13選區更有大量的非裔人口。第13選區，涵蓋著密州最大城底特律（Detroit）部分地區和周圍郊區，卻有著密州所有選區中最高的貧窮率：在2016年，有30%的選民生活水平在貧窮線之下。

認識特萊布25年的密西根大學迪爾伯恩分校（University of Michigan-Dearborn）阿拉伯美國研究中心（Center for Arab American Studies）主任郝爾（Sally Howell）形容，特萊布「堅強、有能力、努力」，「非常具有領袖魅力」。郝爾表示：「她關心人們，關心她成長的社區。」

「她不是以穆斯林身分競選，而是以西南底特律人的身分參選…只是她剛好是穆斯林。但她的選戰絕對受到自覺被嚴重汙衊的穆斯林社群拉抬和聲援。」

Rashida Tlaib could be the first Muslim woman in Congress — but she has to defeat a crowded field of Democrats first https://t.co/0juW3wTLHL pic.twitter.com/MdRegud85G — CNN (@CNN) August 8, 2018

特萊布2016年8月打斷川普在底特律的演講，當時她高喊「我們的孩子應該要有更好的生活」，並懇求川普讀讀美國憲法，但沒多久就被警衛攆出會場。「我就被數名安全人員抓住，並且以肢體帶到出口，過程中我則不停表達我的訴求。」她當時批評川普不配當後代的榜樣，「我們的小孩值得更好的（總統）。」

特萊布告訴《美國有線電視新聞網》（CNN）：「我的母親好難過地說：『你在全國電視上被捕。』我是被拘留，沒關係，這是我做過最美國的事情。」

特萊布支持男女同工同酬、大學免學費、公共健保、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別與酷兒）族群權益、推翻川普的旅行禁令、環境保護，以及讓無證移民取得公民資格等移民改革。

特萊布將補上89歲柯尼爾斯（John Conyers）遺缺，從明年一月起展開兩年任期。柯尼爾斯在眾院服務52年後，因涉及性騷擾辭職。

不只女性提名破紀錄，穆斯林投入也破紀錄

自川普上任後，據《半島電視台》（Al Jazeera）引述美國伊斯蘭關係理事會（CAIR）的研究，牽涉「恐伊斯蘭」（Islamophobic）的犯罪案件在2017年間大增15%，顯示穆斯林美國人面臨逐漸高漲的壓力。

這或許解釋了為什麼，2018年有超過90名美國穆斯林出馬角逐全國、州等各級選舉職位，為自2001年911恐攻以來的歷史新高。

據《美國之音》（VOA），光在密西根州，包含特萊布在內就有13名穆斯林投入各級選戰。

密州的初選當中，也有24名參選人是移民或移民子女。特萊布在競選初期，知名度相較之下並不高，她也曾採取最陽春的逐戶拜訪策略，在競選期間共敲了5萬戶以上人家的大門。

Rashida Tlaib set to become first Muslim woman in US Congress https://t.co/SkIhob2XZc pic.twitter.com/Trkrbv6FTT — Al Jazeera News (@AJENews) August 8, 2018

此外，今年11月美國的期中選舉創下女性被提名人最多的紀錄。美國又有4個州舉行了中期選舉的黨內初選之後，女性州長候選人的數量已增至11人；另有至少182名女性獲得了國會眾議員提名。

這4個州分別是密歇根州、堪薩斯州、密蘇里州和華盛頓州。其中，密歇根州的格雷琴·惠特默（Gretchen Whitmer）和堪薩斯州的勞拉·凱利（Laura Kelly）都在當晚的初選中獲勝，她們將代表民主黨出戰11月的州長競選。

女性角逐州長的原紀錄創於1994年，共10人；2016年共有167位女性參選聯邦眾議員的紀錄，也被改寫。「美國女性與政治中心」主任華許表示：「今年的選舉季女性參選人一直在創紀錄。」

華盛頓州的聯邦參議員與眾議員改選，也是共和、民主兩黨的女性候選人捉對廝殺。最近一項調查甚至顯示，期中選舉後在聯邦眾議院，民主黨女性議員人數可能會首度超過黨內的白人男性。

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核稿編輯：楊之瑜