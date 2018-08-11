罹癌率倍增因為農藥過量？這跟「尼可拉斯凱吉帶來死亡」一樣荒謬

六七年級以上以上的朋友應該都看過《惡靈戰警》（Ghost Rider）這部電影吧。由尼可拉斯凱吉主演的惡靈戰警，以他的特殊能力負責帶靈魂去地獄。

但是美國有個統計學者意外發現，現實世界中的尼可拉斯凱吉或許真的會帶來死亡？因為由學者調查圖中的統計我們可以看出，只要尼可拉斯凱吉主演的電影越多，美國意外溺死在泳池裡的人也會變多了起來！這可是讓人嚇到吃手手，尼可拉斯凱吉真的是會帶來死亡的人嗎？

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等等，學過嚴謹科學的人就會出來吐槽，這可能是一種巧合，充其量也不過是一種相關性，而「相關不等於因果」是科學邏輯上的基本守則。也就是說，兩件事情的同時發生，可能只是巧合，或是有其他因素所促成，但是兩者未必互相影響而成因果關係。

比如說吧，「尼可拉斯凱吉會帶來死亡」比較合乎理性的其中之一解釋是，尼可拉斯凱吉是一線動作大明星，所以他的電影都會安排在暑假黃金檔，溺水的人出現在暑假自然比較多，因此兩者有相關，但是我們不會認為是尼可拉斯凱吉害了這些人的。

所以有了這樣的概念，我們看到日前彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥醫師受訪的新聞：「青壯族罹癌率倍增 醫：農藥過量是主因」就會比較有正確觀念了。

其實這篇新聞一出來，著實造成農業界與消費者相當的恐慌，因為他說「他熱愛登山、不菸不酒，卻在多年前健檢時確診肺腺癌2A期，腫瘤約四公分大，而且已經轉移，五年存活率只有25％。」、「過去30年台灣青壯年族群罹癌率增加近一倍，農藥使用量大增是一大主因。」、「他說，台灣農藥使用量比全球平均用量高出四倍，台人每年平均喝下一個鋁罐的農藥量。」此言一出，包含衛福部、食安辦陸續出來澄清此說法太誇大，但是這恐怖的印象恐怕已經深深印在消費者的腦海裡。

我認為，這說法太偏頗、太主觀，在科學上不成立。只是現在大家談癌色變，然後醫生說罹癌率增加近一倍，農藥使用量大增是一大主因，的確嚇死人，然後媒體也特別愛這種辛辣的說法。然而如果只是因為「近年來癌症發生率增加，同時近年來農藥使用量也增加（其實這有待商榷）」的趨勢相同，就斷然下結論的話，就犯了「尼可拉斯凱吉會帶來死亡」相同的錯誤。

這兩件事可能只是巧合、或相關，要證明他們有因果關係，需要更多的科學證據來證明，這樣下結論太草率啦。否則以下圖來看，近年來癌症發生率增加，智慧型手機的普及率也增加，或是大氣中二氧化碳的含量也增加，我不也可以說癌症是智慧型手機造成的，或甚至是癌症也是二氧化碳造成的，不是嗎？

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嚴謹的醫學專家都同意，癌症其實跟很多因素都有關係。比如說外在的壓力、環境汙染；內在的基因、情緒、肥胖、新陳代謝症候群、菸、酒等等。而且癌症是多因子的，也就是說不是由任何一個單一因子可以獨力致癌，不能單獨怪罪一種東西。我們也見過很多老菸槍或是愛吃牛排的人活到一百歲，明明這些都是明確的致癌物呀？這樣如何解釋？

再來提到農藥，我想太多人給它錯誤的偏見了，經過安全審查，有證據會致癌的農藥根本不可能通過核准使用。而且農藥是會自然裂解消失的，大部分會在採收前消失，或是在處理時被洗掉，說製造多少就等於吃進多少，根本是危言聳聽。之前還有媒體報導，現在第一泡茶不能喝了，因為茶葉又新增列了某某農藥，那就更屬於生事了，大家不要輕信。

韋恩結論：說某某東西怎樣怎樣，所以鐵定會致癌，大概都屬於白癡造句法，禁不起科學的檢驗。沒有科學根據的事情拿來做文章，那就是刻意嚇人了。醫師本該是受過嚴格科學訓練的人，這種說法實在令人遺憾，民眾不要輕易被嚇倒了。台灣農產品還是很安全的啦，大家請多吃蔬菜反而才是抗癌不變的原則。

本文經韋恩的食．農．生活授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航