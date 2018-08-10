拚太陽光電逾10倍成長，內政部修法擬開放用「公墓」發電

為達2025「非核家園」目標，內政部推出新招，昨（9）日財務會報中通過「非都市土地使用管制規則」第六條附表一修正草案，未來只要有關機關同意，可在既有公墓內發展太陽光電發電事業，以活化土地資源多元利用，提升再生能源發電比率。

（中央社）內政部部務會報昨日通過「非都市土地使用管制規則」第六條附表一規定修正草案，鑑於國內土葬率逐年下降，公墓土地需求應重新檢討為更有效利用，另為配合2025非核家園政策目標，修正非都市土地容許使用項目。

內政部表示，依現行「非都市土地使用管制規則」第六條附表一規定，甲種建築、乙種建築、丙種建築、丁種建築、農牧、林業、養殖、鹽業、礦業、窯業、交通、水利、遊憩及國土保安等14種使用地，已可容許設置再生能源相關設施。

內政部說，為促進既有公墓土地多元利用，並擴大再生能源發電設施規劃，於殯葬用地增訂「再生能源相關設施」，限於公墓內設置太陽光電發電設施，需經直轄市、縣（市）殯葬主管機關、目的事業主管機關及有關機關同意，始得設置。內政部指出，修法後即可在既有公墓內發展太陽光電發電事業，以活化土地資源多元利用，並提升再生能源發電比率。

《中國時報》報導，目前全台有2800座公墓，內政部長徐國勇表示，希望可以盤點出2000公頃土地進行太陽能發電，讓總發電量可達2GW左右。但絕不會把太陽能板架在墓碑上，民眾不必擔心；而墓地是慎終追遠之用，政府不會因此鼓勵遷葬。

內政部地政司表示，可盤點的土地面積要看各縣市統計狀況，若有民眾已撿骨的墓地（編按：在祖先埋葬若干年後選定吉日掘開墳墓，由拾骨師傅撿出遺骨、曬乾後，裝進骨罈，重新遷葬他處，以節省土地空間的使用），有相當規模及完整性就會納入規畫考量。各縣市盤點土地後將由內政部由民政司彙整，民政司表示，已要求地方政府盤點轄內公墓，並在一個月內回報。

有關公墓太陽能發電的構想是來自彰化，提出約一個月的時間，內政部認為可行就在部務會報通過。而據《自由時報》報導，包括殯儀館、火化場等其他設施，則未納入放寬之列。

《工商時報》報導，由於消息一出，有網友揶揄「死人被騷擾」，內政部稍後即澄清，強調擬開放可用做太陽光電的公墓用地，都是利用既有的「已遷葬完成」且無需營葬的空地，並非開放未使用的土地，未來也需地方殯葬主管機關同意許可，才能申請舖設地面型太陽光電。

可能再利用的公墓土地： 公墓旁邊的空地

舊墓地（已不再做營葬使用）

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天也表示，這個政策不是要直接在公墓上，而是在旁邊的空地，或已完成遷葬的舊墓地，尋找可能的空間。

Kolas說，政府現在推動綠能不遺餘力，包括餘電、農電還有蓄電，在墓地周邊可利用的空間發電，是其中一個選項，且也不像風力發電會產生大量噪音，民眾可以不用擔心，內政部會審慎評估，也會再與地方政府溝通。

2025年地面型光電設置容量，要成長45倍

2017年，全台再生能源發電量占比為4.59%，經濟部能源局規劃，到2025年全台再生能源發電占比要達20%。其中，太陽光電累積裝置容量目標在2025年達到20GW，包括屋頂型（3GW）與地面型（17GW）的設置目標（截至2018年1月，全台核准設置的屋頂型裝置容量為1.17GW，地面型為0.37GW）。

日前受到最多關注的是地面型太陽光電，要成長超過45倍，初估需要土地面積約2.5萬公頃，鎖定鹽業用地、嚴重地層下陷區域、水域空間、掩埋場或是不利耕作等區域。

《中央社》報導，能源局三月時表示，目前2.5萬公頃土地初估都已經到位。以經濟部掌握的土地來看，目前盤點最大筆的土地，是可拿來利用的養殖魚塭（約5600公頃），另外像是公部門停車場，或是污染、不利耕作土地，都納入盤點目標。

不過以鹽田區域為例，原先盤點有3000多公頃，扣除環境敏感地帶、及鳥類可能棲息區，僅剩下 832公頃。另外雖然盤點出土地，但是如果台電併網設施過遠，施工緩不濟急也是一大問題，能源局表示，將先以台電併網容量所及之處，以發電後能併網為優先，盤點清查附近是否有符合規劃目標。

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核稿編輯：羊正鈺