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如何用英文描述身材？「矮胖」、「精實」怎麼說？
我們想讓你知道的是
關於身材的英文，如果只會tall, short, fat, thin可是不夠看的，今天就來跟大家分享一些描述身材的字吧！
從古至今「減肥、瘦身」一直是人類生活中的一大難題，你或許聽過許多減肥法像是蘋果減肥法、榮總三日餐等，究竟有哪些是真正有效且對身體健康有益的呢？如果沒有張大眼睛好好檢視，可能變成只是跟風，不適合自己的減肥法反而看不到效果喔！
人們追求減肥的最終目標其實就是要看起來纖細，或是精實。如果看到路上身材很健美的路人，可是會激發自己瘦身的動力啊。關於身材的英文，如果只會tall, short, fat, thin可是不夠看的，今天就來跟大家分享一些描述身材的字吧！
女生身材
有些字比較常用於形容女性，像是以下：
- slender / slim 修長苗條的
例句：Most women wish they were slimmer.
（大多數女性希望她們能更苗條一點。）
- petite 嬌小的
例句：Tom’s new girlfriend is very petite compared to Tom.
（Tom 的新女友與 Tom 比起來非常嬌小。）
- curvy 有曲線的
例句：My sister is very curvy, while I’m super skinny.
（我的姊姊非常有線條，而我超級皮包骨。）
男生身材
有些字比較常用於形容男性，像是以下：
- husky 高大健壯的
這個字念起來是不是有股熟悉的味道呢？沒錯，這個字跟哈士奇是同一個字喔！例句：
A: Do you see that man over there?（你有看到那邊那個男子嗎？）
B: Which one?（哪個？）
A: The husky one in the red shirt.（穿紅襯衫很高大健壯那個。）
- muscular 肌肉發達的
例句：John’s been going to the gym every day because he wants to look more muscular.
（John 每天都去健身房，因為他想要看起來肌肉更發達一點。）
不分男女
有些字則不分男性女性：
- skinny 皮包骨的
例句：I used to be skinny before I had kids.
（我有孩子之前是瘦到皮包骨的。）
- stocky 矮胖的
例句：My brother has a very stocky frame.
（我哥哥有很矮胖的身材。）
- lean 精實的
例句：Healthy diet and moderate exercise can make you leaner.
（健康的飲食與適量的運動可以讓你更精實。）
- lanky 瘦長的
例句：Why are most models super lanky?
（為什麼大多數的模特兒都超級瘦長？）
- well-built 結實的
例句：After six months of training in the army, she’s now well-built.
（在軍隊裡經過六個月的訓練之後，她現在非常結實。）
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本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航