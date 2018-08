如何用英文描述身材？「矮胖」、「精實」怎麼說？

從古至今「減肥、瘦身」一直是人類生活中的一大難題,你或許聽過許多減肥法像是蘋果減肥法、榮總三日餐等,究竟有哪些是真正有效且對身體健康有益的呢?如果沒有張大眼睛好好檢視,可能變成只是跟風,不適合自己的減肥法反而看不到效果喔!

人們追求減肥的最終目標其實就是要看起來纖細,或是精實。如果看到路上身材很健美的路人,可是會激發自己瘦身的動力啊。關於身材的英文,如果只會tall, short, fat, thin可是不夠看的,今天就來跟大家分享一些描述身材的字吧!

女生身材

有些字比較常用於形容女性,像是以下:

slender / slim 修長苗條的

例句:Most women wish they were slimmer.

(大多數女性希望她們能更苗條一點。)

petite 嬌小的

例句:Tom’s new girlfriend is very petite compared to Tom.

(Tom 的新女友與 Tom 比起來非常嬌小。)

curvy 有曲線的

例句:My sister is very curvy, while I’m super skinny.

(我的姊姊非常有線條,而我超級皮包骨。)

男生身材

有些字比較常用於形容男性,像是以下:

husky 高大健壯的

這個字念起來是不是有股熟悉的味道呢?沒錯,這個字跟哈士奇是同一個字喔!例句:

A: Do you see that man over there?(你有看到那邊那個男子嗎?) B: Which one?(哪個?) A: The husky one in the red shirt.(穿紅襯衫很高大健壯那個。)

muscular 肌肉發達的

例句:John’s been going to the gym every day because he wants to look more muscular.

(John 每天都去健身房,因為他想要看起來肌肉更發達一點。)

不分男女

有些字則不分男性女性:

skinny 皮包骨的

例句:I used to be skinny before I had kids.

(我有孩子之前是瘦到皮包骨的。)

stocky 矮胖的

例句:My brother has a very stocky frame.

(我哥哥有很矮胖的身材。)

lean 精實的

例句:Healthy diet and moderate exercise can make you leaner.

(健康的飲食與適量的運動可以讓你更精實。)

lanky 瘦長的

例句:Why are most models super lanky?

(為什麼大多數的模特兒都超級瘦長?)

well-built 結實的

例句:After six months of training in the army, she’s now well-built.

(在軍隊裡經過六個月的訓練之後,她現在非常結實。)

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航