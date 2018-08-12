如何用英文描述身材？「矮胖」、「精實」怎麼說？

從古至今「減肥、瘦身」一直是人類生活中的一大難題，你或許聽過許多減肥法像是蘋果減肥法、榮總三日餐等，究竟有哪些是真正有效且對身體健康有益的呢？如果沒有張大眼睛好好檢視，可能變成只是跟風，不適合自己的減肥法反而看不到效果喔！

人們追求減肥的最終目標其實就是要看起來纖細，或是精實。如果看到路上身材很健美的路人，可是會激發自己瘦身的動力啊。關於身材的英文，如果只會tall, short, fat, thin可是不夠看的，今天就來跟大家分享一些描述身材的字吧！

女生身材

有些字比較常用於形容女性，像是以下：

slender / slim 修長苗條的

例句：Most women wish they were slimmer.

（大多數女性希望她們能更苗條一點。）

petite 嬌小的

例句：Tom’s new girlfriend is very petite compared to Tom.

（Tom 的新女友與 Tom 比起來非常嬌小。）

curvy 有曲線的

例句：My sister is very curvy, while I’m super skinny.

（我的姊姊非常有線條，而我超級皮包骨。）

男生身材

有些字比較常用於形容男性，像是以下：

husky 高大健壯的

這個字念起來是不是有股熟悉的味道呢？沒錯，這個字跟哈士奇是同一個字喔！例句：

A: Do you see that man over there?（你有看到那邊那個男子嗎？） B: Which one?（哪個？） A: The husky one in the red shirt.（穿紅襯衫很高大健壯那個。）

muscular 肌肉發達的

例句：John’s been going to the gym every day because he wants to look more muscular.

（John 每天都去健身房，因為他想要看起來肌肉更發達一點。）

不分男女

有些字則不分男性女性：

skinny 皮包骨的

例句：I used to be skinny before I had kids.

（我有孩子之前是瘦到皮包骨的。）

stocky 矮胖的

例句：My brother has a very stocky frame.

（我哥哥有很矮胖的身材。）

lean 精實的

例句：Healthy diet and moderate exercise can make you leaner.

（健康的飲食與適量的運動可以讓你更精實。）

lanky 瘦長的

例句：Why are most models super lanky?

（為什麼大多數的模特兒都超級瘦長？）

well-built 結實的

例句：After six months of training in the army, she’s now well-built.

（在軍隊裡經過六個月的訓練之後，她現在非常結實。）

延伸閱讀：【學好英文密技】流利對話第一步，如何正確訓練聽力？

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航