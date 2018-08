天南地北走透透，世界上常見的「景觀地形」英文怎麼說？

科技的進步,實現了天涯若比鄰的夢想,但若想好好暢遊世界、欣賞各地的風景名勝,少不了要具備一些必要地理知識。今天,就跟希平方一起天南地北走透透,探索一下世界上常見的景觀地形(landform)以及它們的英文說法吧!

常見景觀地形

plain 平原

平原的地勢低平、幅原遼闊,海拔高度(elevation)多在 500 公尺以下,約佔陸地總面積的 1/4。世界上最大的平原是亞馬遜平原(Amazon Plain)。

plateau 高原

高原的地勢平坦、面積廣大,海拔高度一般在 1,000 公尺以上。最大的高原是南極高原(Antarctic Plateau),最高的高原則是青藏高原(Tibetan Plateau)。

The Tibetan Plateau, also called the "Roof of the World," is the highest plateau in the world with an average elevation of 4,500 meters. (平均海拔高度達四千五百公尺的青藏高原是世界上最高的高原,又有「世界屋脊」之稱。)

desert 沙漠

沙漠地區的降水量少、土地貧瘠而少有植物,約佔陸地總面積的1/3。沙漠中有水源及植披覆蓋的地區稱作「綠洲(oasis)」,也是沙漠居民圍繞著生活的地區。最大的沙漠為撒哈拉沙漠(Sahara Desert)。

volcano 火山

火山是地表下的高溫岩漿(lava)、碎屑、氣體噴發後形成的地質結構,大致分作:

活火山(active volcano):現時依然活躍; 死火山(extinct volcano):長期未有爆發跡象; 休眠火山(dormant volcano):過去有火山活動記錄,但現時處於休眠狀態。

Mount Vesuvius, the active volcano near Naples, is best known for its eruption in AD 79 that destroyed the cities of Pompeii. (維蘇威火山是座活火山,位於拿坡里附近,最為人所知的是其公元 79 年摧毀龐貝古城的那場火山爆發。)

glacier 冰河/冰川

冰河是大量冰塊堆疊形成的河流般景觀,是一巨大流動固體,會緩慢向下或向外移動,過程中不斷造成地貌改變。最大的冰河是南極洲的蘭伯特冰川(Lambert Glacier)。

valley 山谷

山谷是兩座山脈之間的低地,若經河水侵蝕成狹長陡峭的山谷,則稱為「峽谷」(canyon)。例如:

Carved by the Colorado River, the Grand Canyon is known for its immense size and magnificent beauty. (大峽谷被科羅拉多河切穿,以其宏偉的規模及壯闊的美景聞名。)

waterfall / falls 瀑布

河流從高處往低處傾洩而下形成的地貌景致。世界上最大的瀑布是尼加拉瀑布(Niagara Falls)。

The Iguazu Falls, located on the border of Argentina and Brazil, was chosen to be one of the “New7Wonders of Nature.” (伊瓜蘇瀑布位於阿根廷及巴西邊界,經票選成為「世界新七大自然奇觀。」)

rainforest 熱帶雨林

熱帶雨林主要分佈在赤道(equator)兩側,樹木高大、雨量充沛,年雨量介於 2,000 至 4,000 毫米之間。最大的雨林是亞馬遜雨林(Amazon Rainforest)。

The Amazon Rainforest, also known as the “Lungs of the Planet,” is home to over 40,000 different plant species. (亞馬遜雨林裡生長了超過四萬種的植物,又有「世界之肺」的稱號。)

reef 礁

海平面附近由岩石、珊瑚礁、砂礫等構成的岩脊(ridge),可分作:

裙礁(fringing reef):分布在陸地邊緣,礁與陸地間無水域阻隔; 堡礁(barrier reef):分布在陸地外緣,礁與陸地間有水域阻隔; 環礁(atoll reef):分布成環狀,環內無島嶼。

As the world’s largest coral reef system, the Great Barrier Reef attracts about two million tourists each year. (大堡礁是世上最大的珊瑚礁群,每年大約都會吸引兩百萬名左右的觀光客。)

