看準了區塊鏈在東南亞發展基礎建設的巨大潛力，MBAex 成立了區塊鏈孵化器「M.O.B.C.」，廣招世界優質區塊鏈新創團隊一起在東南，放眼全世界。他們除了基礎啟動資金、技術支援、創業課程與金融科技產業網絡等傳統資源之外，同時提供創建、發行代幣，群眾募資代管、以及交易平台上線等全方位區塊鏈資產啟動服務。

M.O.B.C. 的宗旨就是孵化更多為實體經濟服務的區塊鏈項目 ，目前將以實體經濟作為首波策略核心，積極選定落地應用的項目展開合作。在本次 MBAex 東南亞總部採訪中 INSIDE 就專訪到參與 M.O.B.C. 的兩組新創，分別是專注汽車產業區塊鏈化的技術團隊 Caelum Labs、行政機關等級大規模應用平台 MAXONROW，這兩組世界級團隊，可說就是 M.O.B.C. 把視野放眼全球的最好標竿。

Caelum Labs：上鏈將為汽車產業開創新局

Alex Puig 是歐洲著名的區塊鏈先驅之一，曾主導舉辦 Digital Currency Summit 之一系列會議講座，同時也是西班牙區塊鏈平台 Alastria 以及技術團隊 Caelum Labs 的創辦人。

他專注於使用區塊鏈打造「數位身份認證」的部分，這次參與 M.O.B.C. 的項目則是更進一步，將為每輛汽車「上鏈」創造一組車輛專用的數位身份認證系統。

Alex Puig 首先回到基本跟我們說明，透過去中心化不可篡改特性加上可自動化確認資訊是否正確的智慧合約，區塊鏈非常適合打造一個安全卻省時省力的「數位身份認證」系統，讓所有需要確認身份的服務使用。他舉例像銀行、商家目前的 KYC/AML 普遍都還是需要以人工為主進行繁瑣的驗證流程。

這種傳統的驗證系統效率不彰也容易浪費成本。但透過具有智慧合約功能的數位身份認證系統，使用者就能在更安全的情況下，把授權給企業使用的資訊牢牢掌握在手中。例如過去有的國家網路販酒，需要消費者留下姓名、生日、聯絡方式等鉅細靡遺的個資；但只要訪問區塊鏈數位身份認證系統，就可以在不用收集其他個資的狀況下，透過智慧合約自動確認該名消費者到達法定飲酒年齡。

那又為什麼 Alex Puig 與 Caelum Labs 選擇「車」為創業題材，想建立起每台車的數位身份？Alex Puig 認為在物流和工業層面，區塊鏈為汽車產業提供可靠的追溯性。每台汽車大約由來自世界各地的 30,000 個零件所組成，但不管是零組件還是圍繞在車周圍的衍生服務，彼此之間都缺乏有效的溝通平台。Alex Puig 認為這次全球區塊鏈開始蓬勃發展，有機會也讓汽車產業重新洗牌，打造出一個專屬汽車產業的資訊流動平台；Alastria 就是為此而生，不發幣也沒有礦工，純粹為汽車資訊打造的一條鏈。

但回到車輛的數位身份問題，區塊鏈的優勢在於其透明度。其實概念就跟人類身份一樣，車本身有了數位身份認證就能接連串接起車輛保險、安全、維修紀錄與燃料紀錄，甚至到碳排放等環節；當然，這些也能跟現有與未來的物聯網整個連結在一起。

Alex Puig 說明 Caelum Labs 想做的就是「把整台車當作一個區塊鏈錢包一樣，像是上高速公路收費，可以直接支付；車輛保險也可以依照行駛、維修紀錄，透過智慧合約自動調整保費。或是運用在二手車市場就有很大的潛力，有了完整上鏈的車輛數位身份與駕駛紀錄，就不用怕賣方會動手腳。」

汽車可說是未來受到 AI、物聯網乃至工業 4.0 等科技趨勢影響最為激烈的產業之一，Alex Puig 與 Caelum Labs 選擇區塊鏈作為切入口，正是看準這點。

效能將達行政等級，專為實體經濟、現實社會服務的區塊鏈公鏈 MAXONROW

新區塊鏈生態系「MAXONROW」由深具區塊鏈和金融豐富專業經驗的 Rodrigo Crespo 所創立。Rodrigo 目前擔任該團隊執行長，將在團隊裡專注負責再生能源、採礦、電信、房地產與基金管理等面向。

一開始 Rodrigo 就向我們介紹，區塊鏈能安全的用去中心化的方式傳播資訊，讓企業、個人、開發者，新創公司，政府和非政府組織能夠在全球生態系統中安全地共享資料。MAXONROW 是在這種前提下，為全世界基礎建設所打造的一條公鏈。

MAXONROW 首先設計了基礎身份認證上鏈功能，可讓絕大多數民眾把法律規範、金融交易與數位身份捆綁在一起，不用經過繁瑣審核的人工工作，就能即時不記名（記名也可）之方式完成每筆交易的 KYC 環節。監管機構還將能安全地識別參與交易的用戶，並確切發現其中的欺詐交易。而且 MAXONROW 提供的 自有接口可讓政府機關、財務系統軟體、獨立審計機構在公有鏈上無縫運作。

Rodrigo 舉例，像許多國家若民眾想要買賣、登記土地，得先去地方政府、土地界標機構辦理繁瑣的登記手續與文書工作。但 MAXONROW 已經先搭建起支援政府建立土地界標額外上私鏈的功能，若政府機關在鏈上搭建起民眾的土地界標資料庫，再透過智慧合約串聯，就能在這中間省下非常多的文書工作，也能經由智慧合約把這之間的法律衝突可能性降到最低。

那麼 MAXONROW 會採什麼共識機制，來確保這條公鏈同時保有效率與安全？Rodrigo 介紹 MAXONROW 會採 DPOS 來提高鏈的運算效能，但同時會使用拜占庭容錯機制來阻止失效交易之間的交流，進而保護整個系統的完整性。

另外 MAXONROW 也提供了名為 TICO（T 代表 TRUE）的透明化 ICO 平台，所有發起 TICO 的代表方都要實名認證，資產認證，經過監管、審核和審計為一體的審核過程，確保符合規範的融資過程。這樣既認可了區塊鏈創新的融資方式，又將監管納入實現合法化和資訊公開透明化，加速區塊鏈資產的規劃化。

「區塊鏈因為去中心架構成了相當有前景的新技術，」Rodrigo 這麼期許 MAXONROW 的未來定位：「但現實社會就是有國家與政府，以及財務出納、繳稅的龐大需求。我們認為唯有重視、實際去幫助這些需求，區塊鏈才能和現實社會接軌，真正應用到在實體經濟裡。」

＊本文僅供參考，不負擔投資責任。INSIDE 提醒您投資區塊鏈資產具一定風險。