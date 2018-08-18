《獻給殺人魔的居家清潔指南》：我居然喝下跟人肉冰在一起的可樂！

（編按：本文為小說書摘，內含血腥敘述，請小心閱讀）

文：崑崙

燈突然亮了，畏光的曉君反射性地閉起眼睛。隔著浴簾，她聽到進來的人正在清洗著什麼東西。

曉君不安地挨著牆，終於能夠睜眼的她看見滿是壁癌的天花板，汙漬痕跡像扭曲的人臉。

浴簾隨後被揭開。曉君驚嚇地緊盯突然出現的清秀少年，對方看上去人畜無害，卻拿著滴血的紅色抹布。

她才剛湧上的安心感立刻消散無蹤，嗚嗚咽咽地想求饒，但少年隨即無情地拉起浴簾，又清洗了一會便離開了。

毫無預警地，四周再次陷入黑暗。曉君止不住哭泣，眼淚鼻涕流了滿臉，粗布堵住她的嘴，無法放聲大哭，只能心慌地猜想自己的下場究竟會如何？

同樣沒有預兆，浴室的燈再次亮了起來。掀開浴簾的又是剛才那名少年，他一臉無辜地盯著曉君，打開手上的紙盒——是披薩。

「吃嗎？」少年問。

披薩沒有沾到血，我確認過了

曉君默不作聲地吃著披薩。雖然衣服溼透，但在悶熱的屋內正好涼快。照理說她應該儘快離開，但礙於少年的身分未明，她決定不要輕舉妄動暫且乖乖配合，然後再找機會逃走。

披薩是經典的夏威夷口味，蝦仁跟鳳梨塊莫名合拍且美味。剛開始曉君還很客氣地小口咬著，但被綁架的她已經一整天沒進食，披薩下肚才終於驚覺有多飢餓，一不留神便狼吞虎嚥起來。手上的披薩瞬間消失。

她猶豫該怎麼開口索求。少年雖然顧著挑去披薩上的鳳梨塊，倒也心思細膩：「我不餓，你盡量吃沒關係。」

於是曉君拿了第二塊、接著是第三塊……直到不小心打起飽嗝。她漲紅著臉，困窘地別過頭去。

少年根本不在意，將挑光鳳梨的披薩隨意扔進垃圾桶，抽出濕紙巾擦手，接著在掌心倒了清潔酒精，抹乾後才戴回黑色皮手套。

這人是不是有潔癖？曉君好奇。

她不時偷瞄少年，他是救命恩人沒錯，但怎麼會闖進這裡？她直覺認定少年不是這裡的住戶，因為他太乾淨，跟這陰暗骯髒的屋子完全不同。

什麼樣的人造就出什麼樣的環境，曉君深信這點。不過這不代表少年跟綁匪沒關係。

曉君注意到玄關旁的大袋子，實在過於醒目，像是電影裡常見的裝屍袋。該報警嗎？他會不會反過來對自己不利？

少年突然起身，曉君緊張地脫口而出：「我什麼都不會說出去，我會當成什麼都沒發生！」

但少年恍若未聞地打開電視旁的冰箱，「要喝可樂嗎？」

「冰透的嗎？」曉君不假思索反問，發現冰箱中除了可樂，另外還有裝在塑膠袋裡的肉塊，隱隱約約飄散出異味。

少年找來玻璃杯，先用消毒酒精擦拭過才用清水沖洗。曉君雖然覺得過於講究，但玻璃杯的確有點髒，杯面沾滿指紋跟霧似的汙垢。

曉君接過可樂，指尖傳來的冰涼感讓她毫不猶豫地一口氣喝乾，發出痛快的嘆聲，彷彿在暢飲啤酒。然後又忍不住打了嗝。

「抱歉。」曉君再次羞紅了臉。沉默一陣後才提議：「是不是應該趕快離開這裡比較好？萬一那人回來了……」

「他一直都在。」少年又替她倒滿可樂。

「什麼？」曉君一驚，手裡的可樂濺了出來。

少年微微皺眉，他剛剛才拖過地板。

「假裝什麼都不知道就好，假裝自己沒被綁架。現在沒事了，就當什麼都沒發生。」少年望著曉君，這是第一次兩人目光相交。

曉君明白他的意思，但不報警真的可以嗎？任由綁匪逍遙法外，後續會導致多少人受害？若她沒有被少年發現，之後下場會如何？光是想像就不寒而慄。

但若再細想，如果是少年委託他人綁架，卻假裝把自己救了出來，之後要趁自己毫無防備時再下手呢？不能排除這樣的可能。有些人懷著嗜虐的心，酷愛以各種方式玩弄被害者，從天堂掉入地獄也是一招。

曉君不得不提防眼前的少年，這人太鎮定了。雖然似乎是個大學生，卻沒有這年紀該有的青澀或吊兒郎當，而是沉穩異常，好像無法激起漣漪的平靜湖面。那對瞳孔是沒有雜質的黑，彷彿無瑕的黑玉。

清秀，是曉君第一眼見到他會給的評語，但不顯得柔弱。她忌憚藏在少年皮囊下的是怎樣的意圖？虧他長得很好看，卻不能輕易相信，太可惡了。

曉君的思緒亂轉，最後試探地問：「如果我還是認為報警比較妥當呢？」

「別作傻事，」少年說：「這等於把你暴露出來。他們會找到你，逮住你，逼問過程。最後你會變成冰箱裡那袋肉。」

他們？那袋肉？曉君愕然。

「那是人肉。」

曉君幾乎要吐了，她居然喝下跟人肉冰在一起的可樂！她驚恐地扔掉杯子，彷彿手裡抓的是隻活生生的大蟑螂。同時，她終於發現披薩紙盒外的點點血跡。

曉君捂著嘴，狂奔進廁所大吐特吐。

難怪少年一口都沒有吃！

曉君反覆漱口好幾次，才帶著怒氣回來，劈頭就罵：「居然騙我吃沾血的披薩！我看起來就這麼好欺負嗎？」

「你看起來餓了。」少年又擺出問她要不要吃披薩時的無辜表情。

曉君崩潰大罵：「餓也不能吃這種東西啊！那是人的血液耶，萬一有傳染病怎麼辦？為什麼偏偏是我碰上這麼多倒楣的事，先是颱風天沒得休假、看完電影被人綁架、還喝了放在人肉旁邊的可樂！我很喜歡可樂，你知道嗎？以後都不敢喝該怎麼辦嗚……」她委屈地捂臉痛哭，為什麼一堆倒楣事都發生在自己身上。

「披薩沒有沾到血，我確認過了。」少年說得輕鬆，從沙發後拿出曉君的手提袋，遞還給她。曉君只顧著哭，根本無心理會。

少年提醒：「該離開了。」

曉君抹去眼淚，但淚珠還是一直從眼眶裡滾出。她從少年手中搶過手提袋，頭也不回地開門離去。途中踢到門邊的大袋子，偏軟的觸感讓她知道猜測的沒錯，袋子裝的是人。

少年遠比她所想像的更危險。

該逃了。曉君開始奔跑。衝出這棟樓時，外頭的陽光令她險些睜不開眼睛，她無法克制地流淚，也許是久待陰暗的環境卻突然受到光線刺激的緣故，也可能是逃脫後的虛脫感。被綁架後再次回歸現實，竟已恍如隔世。

她在街頭慌張地攔下計程車，消失在早晨逐漸擁擠的車流中。

書籍介紹

本文摘錄自《獻給殺人魔的居家清潔指南》，鏡文學出版

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作者：崑崙

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Photo Credit:鏡文學

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航