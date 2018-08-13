- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
Nike的創業故事（一）：不存在的「藍帶體育公司」拿到日本虎牌代理權
我們想讓你知道的是
每個偉大的企業都是從不起眼的小公司開始萌芽的，我們這週就來看看Nike是如何創業的吧！
文：鄭聿民
Nike為全球運動品牌的龍頭，這件事我想應該不會有人質疑，但現在的Nike已經不只是運動品牌而已，他的影響力延伸到時尚、文化等產業。而Nike的市場究竟有多大？說個數字你可能就會明白：Nike現在的市值約為1,160億，而他最大的競爭對手愛迪達呢？大約450億，幾乎快要接近三倍之多。如果你走到球場去看看，你會發現十雙球鞋之中，有九雙是Nike，甚至很多時候十雙都是。他以運動裝備起家，到現在已經成為潮流的標識。但每個偉大的企業都是從不起眼的小公司開始萌芽的，我們這週就來看看Nike是如何創業的吧！
從「0到1」還是「1到100」？
要說到Nike的故事，就必須得提到他的創辦人「Phil Knight」，從1964年創業開始，他任職Nike的CEO長達51年，到2015年才退休，現在的Nike基本上是他一手打造的。但可能鮮少人知道，在創業初期的八年裡，Nike根本不存在，當時公司名叫「藍帶運動用品」，而且唯一的業務就是代理日本運動鞋在美國銷售。在講這段歷史之前，我們先來說說創辦人──Phil Knight。
菲爾大學時期是一個長跑運動員，他對於運動相當有興趣，甚至大學許多論文也都跟運動相關，當時市場上最大的品牌是德國的愛迪達，而日本跑鞋逐漸嶄露頭角，菲爾自己知道從0到1，比從1到100還要困難，要重新創造一個品牌對他來說相當不容易。所以第一步，他打算先將品質不錯而價格相當便宜的日本跑鞋引進美國。
不存在的公司──藍帶體育公司（BRS.Inc）
菲爾看中了一家叫做「Onitsuka Tiger」（虎牌，也就是現在的ASICS亞瑟士）的日本運動鞋公司。1962年，菲爾隻身一人飛往日本與虎牌公司談合約。而最有趣的事便發生了，當時日本的運動品牌大都希望可以向海外拓展，虎牌公司也不例外，當虎牌公司問到菲爾：「請問您就職於哪家公司呢？」，菲爾被這個問題嚇得不輕，因為他根本就是無業遊民。他左思右想，只想到他的家鄉以及他曾經在田徑比賽贏得的藍絲帶，便脫口而出：「我代表波特蘭市的藍帶體育公司！」當時沒有網路，無法立刻搜尋，再加上虎牌公司也想要往美國市場發展，便將美國的代理權交給菲爾，以及他不存在的藍帶體育公司。
當菲爾回到美國後，立刻找到了大學時期的田徑教練Bill Bowerman，並成功說服比爾，兩人各出資500美元，在1965年以BRS.Inc的名義買進1,000雙虎牌運動鞋，開始到處向運動選手推銷虎牌運動鞋，而事實也證明菲爾的策略是正確的，較便宜且cp值高的虎牌鞋受到學生的愛戴，他們在短短一年內就賣出超過八千美元的鞋子。
在這期間比爾也不斷的嘗試研發，並將所有設計都交給虎牌公司替他們生產，他不斷嘗試讓鞋子更輕便。其中最有名的就是一雙以軟尼龍為底，非傳統皮革的Cortez，也就是現在復古風很流行的「阿甘鞋」。雖然用尼龍鞋底一開始遭到愛迪達大肆的嘲笑，但是卻在當時田徑比賽中風行一時，成為虎牌最暢銷的鞋款。1969年，BRS.Inc已經賣出了超過100萬美元的鞋子了，虎牌在美國的名聲也因為他們越來越響亮。
分道揚鑣
看到這裡應該可以理解BRS.Inc為虎牌公司帶來相當大的收益，但這種品牌代理的合作模式，對於項菲爾這種想創業的人來說本來就無法長期維持；而且BRS.Inc起到的作用已經遠遠超過一個代理商了，他們將許多跑鞋都進行了技術上的改良，並將這些改良的專利技術都免費送給虎牌公司。
對虎牌公司來說這似乎是個相當不錯的下屬，但正所謂功高震主，虎牌公司一直害怕BRS.Inc會發展太好，反過來威脅自己，因此開始對他們有些刁難的舉動，包括要求先匯款才寄貨，但常常貨品都要拖很久才會送到美國，或是將次級品送來，造成品質上的差異。兩間公司的隔閡越來越嚴重。
1971年，虎牌公司正式攤牌，提出要收購BRS.Inc 51％的股權，否則就將代理權收回。然而就像許多偉大的公司一樣，菲爾並沒有屈就於虎牌公司，他決定帶著自己的團隊成立自己的品牌，也就是現在的Nike。
陰錯陽差的LOGO
Nike的標誌想必大家不陌生，這個勾勾並不是花大錢找廠商設計的，而是一直為他們公司做宣傳海報的女學生所設計的圖案，而Nike當時付給她的設計費僅僅35美元（當然後來成功後有分數張股票給她）。與Steve Jobs花十幾萬美元設計NeXT公司的logo相比，簡直是蝦米對鯨魚。
而Nike這個名字的由來就更神奇了。Logo設計出來之後就剩下公司名稱了，當時有許多候選名單包括Falcon、Bengal tiger、Dimension six等，但都沒有得到一致認同。就在截止日當天，一位叫做Jeff Johnson的員工，他也是除了菲爾和比爾外的第一位全職員工，睡覺夢到了古希臘勝利女神Nike，立刻將名字傳給了菲爾。而菲爾一直到截止前都還在猶豫，但最終還是將NIKE四個字送了出去，成為了現在的Nike。
錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能
自己創立品牌當然是件值得慶祝的事，但隨之而來的是更多的壓力，尤其是在金錢方面。要知道對於實體生意如賣鞋、賣衣服等，經常要面臨資金周轉的問題。因為上游要付錢給製造商，下游零售商的款項又沒辦法相當即時的匯入，而且生意越好，壓力就越大。尤其是對於這種運動時尚品牌，流行來得快去得也快，庫存積壓、成本波動、消費者喜好的改變這是常有的事情。
其中還有另外一個重要的原因，在那個年代半導體和電腦公司正要蓬勃發展的時期，市場上也相當看好，還沒有投資零售商和消費公司的概念，所以Nike唯一的資金來源就是向銀行貸款。但銀行又相當保守，所以資金一直以來都是Nike最大的問題，菲爾也好幾次為了湊錢給經銷商，好幾週發不出員工工資。
因此到了1980年，上市已經成為Nike唯一的選擇了，在1980年底完成上市，減輕許多資金壓力。
而這只是Nike長遠歷史中的一小段而已，還有許多精彩的過程，我們就放在下一篇再來說吧！現在先來看看今天創業期的SWOT。
SWOT
|Ｓ
|Ｗ
|
|
|Ｏ
|Ｔ
|
|
SWOT策略分析──Nike的決策
|SO增長型策略
|ST多重經營策略
|
|
|WO扭轉型策略
|WT防禦型策略
|
|
個人評論＆分析
我覺得Nike的創業過程，是各種運氣與陰錯陽差的巧合的組成。從一開始不存在的藍帶體育公司，瞞過了虎牌公司拿到代理權，到後來公司logo與名稱的選取，聽起來有點荒謬，但運氣本來就是實力的一種。不得不佩服的是他的創辦人Phil Knight，一個大學畢業生，就因為覺得跑鞋有市場，便隻身一人前往日本與公司談合約，並且在回國後靠著自己與合夥人到處的努力銷售，做出一番成績，這絕對是值得讚許的。
而他們創業期之所以能夠這麼成功，我認為跟他自己是運動員也有關係，他了解運動員對於鞋子的追求，他的合夥人Bill Bowerman也是田徑教練，因此在各項設計上都能親身感受，這也是他們成功的一大原因。
參考資料
本文經Pocket Money口袋財經授權刊登，原文刊載於此
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航