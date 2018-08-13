Nike的創業故事（一）：不存在的「藍帶體育公司」拿到日本虎牌代理權

文：鄭聿民

Nike為全球運動品牌的龍頭，這件事我想應該不會有人質疑，但現在的Nike已經不只是運動品牌而已，他的影響力延伸到時尚、文化等產業。而Nike的市場究竟有多大？說個數字你可能就會明白：Nike現在的市值約為1,160億，而他最大的競爭對手愛迪達呢？大約450億，幾乎快要接近三倍之多。如果你走到球場去看看，你會發現十雙球鞋之中，有九雙是Nike，甚至很多時候十雙都是。他以運動裝備起家，到現在已經成為潮流的標識。但每個偉大的企業都是從不起眼的小公司開始萌芽的，我們這週就來看看Nike是如何創業的吧！

從「0到1」還是「1到100」？

要說到Nike的故事，就必須得提到他的創辦人「Phil Knight」，從1964年創業開始，他任職Nike的CEO長達51年，到2015年才退休，現在的Nike基本上是他一手打造的。但可能鮮少人知道，在創業初期的八年裡，Nike根本不存在，當時公司名叫「藍帶運動用品」，而且唯一的業務就是代理日本運動鞋在美國銷售。在講這段歷史之前，我們先來說說創辦人──Phil Knight。

菲爾大學時期是一個長跑運動員，他對於運動相當有興趣，甚至大學許多論文也都跟運動相關，當時市場上最大的品牌是德國的愛迪達，而日本跑鞋逐漸嶄露頭角，菲爾自己知道從0到1，比從1到100還要困難，要重新創造一個品牌對他來說相當不容易。所以第一步，他打算先將品質不錯而價格相當便宜的日本跑鞋引進美國。

不存在的公司──藍帶體育公司（BRS.Inc）

菲爾看中了一家叫做「Onitsuka Tiger」（虎牌，也就是現在的ASICS亞瑟士）的日本運動鞋公司。1962年，菲爾隻身一人飛往日本與虎牌公司談合約。而最有趣的事便發生了，當時日本的運動品牌大都希望可以向海外拓展，虎牌公司也不例外，當虎牌公司問到菲爾：「請問您就職於哪家公司呢？」，菲爾被這個問題嚇得不輕，因為他根本就是無業遊民。他左思右想，只想到他的家鄉以及他曾經在田徑比賽贏得的藍絲帶，便脫口而出：「我代表波特蘭市的藍帶體育公司！」當時沒有網路，無法立刻搜尋，再加上虎牌公司也想要往美國市場發展，便將美國的代理權交給菲爾，以及他不存在的藍帶體育公司。

當菲爾回到美國後，立刻找到了大學時期的田徑教練Bill Bowerman，並成功說服比爾，兩人各出資500美元，在1965年以BRS.Inc的名義買進1,000雙虎牌運動鞋，開始到處向運動選手推銷虎牌運動鞋，而事實也證明菲爾的策略是正確的，較便宜且cp值高的虎牌鞋受到學生的愛戴，他們在短短一年內就賣出超過八千美元的鞋子。

在這期間比爾也不斷的嘗試研發，並將所有設計都交給虎牌公司替他們生產，他不斷嘗試讓鞋子更輕便。其中最有名的就是一雙以軟尼龍為底，非傳統皮革的Cortez，也就是現在復古風很流行的「阿甘鞋」。雖然用尼龍鞋底一開始遭到愛迪達大肆的嘲笑，但是卻在當時田徑比賽中風行一時，成為虎牌最暢銷的鞋款。1969年，BRS.Inc已經賣出了超過100萬美元的鞋子了，虎牌在美國的名聲也因為他們越來越響亮。

圖片來源：虎牌

分道揚鑣

看到這裡應該可以理解BRS.Inc為虎牌公司帶來相當大的收益，但這種品牌代理的合作模式，對於項菲爾這種想創業的人來說本來就無法長期維持；而且BRS.Inc起到的作用已經遠遠超過一個代理商了，他們將許多跑鞋都進行了技術上的改良，並將這些改良的專利技術都免費送給虎牌公司。

對虎牌公司來說這似乎是個相當不錯的下屬，但正所謂功高震主，虎牌公司一直害怕BRS.Inc會發展太好，反過來威脅自己，因此開始對他們有些刁難的舉動，包括要求先匯款才寄貨，但常常貨品都要拖很久才會送到美國，或是將次級品送來，造成品質上的差異。兩間公司的隔閡越來越嚴重。

1971年，虎牌公司正式攤牌，提出要收購BRS.Inc 51％的股權，否則就將代理權收回。然而就像許多偉大的公司一樣，菲爾並沒有屈就於虎牌公司，他決定帶著自己的團隊成立自己的品牌，也就是現在的Nike。

陰錯陽差的LOGO

圖片來源：NIKE

Nike的標誌想必大家不陌生，這個勾勾並不是花大錢找廠商設計的，而是一直為他們公司做宣傳海報的女學生所設計的圖案，而Nike當時付給她的設計費僅僅35美元（當然後來成功後有分數張股票給她）。與Steve Jobs花十幾萬美元設計NeXT公司的logo相比，簡直是蝦米對鯨魚。

而Nike這個名字的由來就更神奇了。Logo設計出來之後就剩下公司名稱了，當時有許多候選名單包括Falcon、Bengal tiger、Dimension six等，但都沒有得到一致認同。就在截止日當天，一位叫做Jeff Johnson的員工，他也是除了菲爾和比爾外的第一位全職員工，睡覺夢到了古希臘勝利女神Nike，立刻將名字傳給了菲爾。而菲爾一直到截止前都還在猶豫，但最終還是將NIKE四個字送了出去，成為了現在的Nike。

錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能

自己創立品牌當然是件值得慶祝的事，但隨之而來的是更多的壓力，尤其是在金錢方面。要知道對於實體生意如賣鞋、賣衣服等，經常要面臨資金周轉的問題。因為上游要付錢給製造商，下游零售商的款項又沒辦法相當即時的匯入，而且生意越好，壓力就越大。尤其是對於這種運動時尚品牌，流行來得快去得也快，庫存積壓、成本波動、消費者喜好的改變這是常有的事情。

其中還有另外一個重要的原因，在那個年代半導體和電腦公司正要蓬勃發展的時期，市場上也相當看好，還沒有投資零售商和消費公司的概念，所以Nike唯一的資金來源就是向銀行貸款。但銀行又相當保守，所以資金一直以來都是Nike最大的問題，菲爾也好幾次為了湊錢給經銷商，好幾週發不出員工工資。

因此到了1980年，上市已經成為Nike唯一的選擇了，在1980年底完成上市，減輕許多資金壓力。

而這只是Nike長遠歷史中的一小段而已，還有許多精彩的過程，我們就放在下一篇再來說吧！現在先來看看今天創業期的SWOT。

SWOT

Ｓ Ｗ 菲爾和比爾運動員一個是教練，對於運動員的需求掌握度相當高

Nike不局限於傳統製鞋方式，創新的設計方式試圖讓跑鞋更輕便，也大獲好評 一直以來都是代理虎牌公司的鞋，要轉為自己經營品牌並生產相對較為困難

市場上還沒有投資這塊產業造成以及實體生意的模式造成資金周轉成為相當大的問題 Ｏ Ｔ 當時還沒有人想到引進低價跑鞋來與愛迪達競爭，平價跑鞋市場較有機會

虎牌公司鞋子的品質較高但在美國沒有代理商，雖然菲爾的代理權是騙來的，但卻是Nike最重要的關鍵

與虎牌公司的決裂雖然損失不小，但也造就了現在Nike 要與大廠商如愛迪達、PUMA等競爭對於剛起步的Nike來說相當不利

SWOT策略分析──Nike的決策

SO增長型策略 ST多重經營策略 Nike對於跑鞋輕便的執著讓他們不斷研發，而且在價格上與大廠牌的跑鞋相比，CP值高許多，也就讓他們的跑鞋更有市場 Nike當時的行銷策略也是找球員來打廣告，但不像大廠商找知名球員，他們找的較多是正在萌芽的球員 WO扭轉型策略 WT防禦型策略 虎牌公司收回代理權，促使Nike開始自行發展，而這對他們來說也是好事，他們可以將所有技術留自己公司，並且有更多自主權 以當時市場上已有的大廠商來看，Nike若一開始就自創品牌與其競爭，肯定會更加困難，所以他選擇先依附虎牌公司做代理商，將藍帶體育用品的名聲打響

個人評論＆分析

我覺得Nike的創業過程，是各種運氣與陰錯陽差的巧合的組成。從一開始不存在的藍帶體育公司，瞞過了虎牌公司拿到代理權，到後來公司logo與名稱的選取，聽起來有點荒謬，但運氣本來就是實力的一種。不得不佩服的是他的創辦人Phil Knight，一個大學畢業生，就因為覺得跑鞋有市場，便隻身一人前往日本與公司談合約，並且在回國後靠著自己與合夥人到處的努力銷售，做出一番成績，這絕對是值得讚許的。

而他們創業期之所以能夠這麼成功，我認為跟他自己是運動員也有關係，他了解運動員對於鞋子的追求，他的合夥人Bill Bowerman也是田徑教練，因此在各項設計上都能親身感受，這也是他們成功的一大原因。

參考資料

本文經Pocket Money口袋財經授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航