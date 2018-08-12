外籍看護與長者的生命敘說（上）：不是一紙雇用契約，而是「互為主體」的生命故事

文：阿桂

你二十歲上下就遇到了心儀的男孩，你們結婚，有了孩子。你並沒有特別早婚，同村的女孩都差不多如此。你覺得很幸福，但你和老公想要有自己的生意，聽說，去台灣工作三年，可以賺到很多錢，許多人都循著這個方式回來賺了一筆創業基金，甚至蓋了家裡的房子、幫助家人完成大學。去台灣，真的很好賺。 那是一個物價水準比較高的島國，和這裡一樣，年輕人會離開家鄉到別處去工作，所以有許多老人需要照顧，他們會付不錯的薪水，你只要和老人住在一起，照顧老人家生活起居。於是，你和老公說好，想到台灣去，只要三年，賺到為數不小的一筆創業基金回來。你們想開一家建材行，這附近很多人都想蓋自己的房子。 認識的姊妹裡有去台灣工作過的。有人說，要小心台灣的雇主，不能和他們同桌吃飯，他們把我們當二等公民。你的父親很擔心，問你，真的沒別的辦法嗎？想開店，一定要去台灣工作嗎？不能留在國內慢慢存嗎？你說，去台灣很好，只要三年，這樣最快。 你叫「阿迪」，你是印尼人，你是台灣目前二十八萬多家庭照護者的其中之一。這一年，你和雇主一起參與了暨南國際大學諮人系「東南亞家庭照護與老人的生命敘說：方案實作」的課程訪談活動。

來自東南亞的外籍看護，逐漸成為台灣主要的照護人力，移工與被照護者一起外出或至公園散步的景象，逐漸成為生活日常。每個倆倆成組牽動的是兩種文化與多個家庭。每個畫面背後承載的不是一紙雇用契約，而是許多的生命故事！

「互為主體」的一門社區諮商課

「我們這門實作課，是藉由雇主和他的外籍家庭看護工各自的生命故事分享，使表達的主角不再只是雇主單方面的說，而是促進彼此能相互對話、認識進而理解的交互影響過程。二人非上對下從屬關係，而是各為獨立的生命主體，平等可溝通交流，這就是『互為主體』。」暨南國際大學諮人所的李婉菁告訴我們。

婉菁目前是暨南國際大學諮人所的博士生，她也是社工師。這門多元文化諮商課程的運作方式，對她來說並不陌生。師生在經過數個月課堂討論、閱讀相關文獻後，開始定期會晤案主家庭，進行主題性的晤談和活動。活動設計大致上是運用多元媒材，請雙方先各自創作分享自己的生命經驗，包括難忘的事、信仰與我的關係、夢想等等，兩人分別畫出或剪貼圖片或形塑物件等，再進行分享互動，例如：讓彼此互看對方的作品後，看圖說故事，來猜對方作品中的意涵，工作者從旁催化，使雙方藉由活動歷程推進，漸漸看見彼此的共通性，進而更了解彼此。

Photo Credit: 十二道人情味

蔡慧玲和李婉菁一起完成這個活動。慧玲是大學的兼任心理師，也是暨大諮人所的博士生。她平時的服務對象，多是學生和家長，也有老人輔導的經驗，她的外婆，也有一位外籍看護協助。

「語言絕對是最大的問題。」慧玲說，「即便雇主本身是友善的，看護自己，也會因為無法溝通，而在雇主家中，建立起一種權力的關係。這可能不是雇主自己刻意造成的，也許是來自來台灣之前聽到的謠言，也許是她自己本身的個性。」

照護長者與移工阿迪的各自述說

阿迪的雇主，是一個中風的長者，住在台中，孩子在台灣的北部工作：這是台灣人很常見的現象，很多年輕人都在北部工作。長者的妻子也一起同住，阿迪和他們住在一起。一開始，阿迪很想家人，她的先生原本也想一起來台工作，但因為遇到了不好的仲介，騙走了一些錢，使得她先生無法一同來台。她的雇主是位面容嚴肅的長者，會說英語，但阿迪只會印尼語，因此他們溝通有很大的困難。

第一天，面容嚴肅的長者帶著阿迪，到廚房做菜。阿迪戰戰兢兢地觀察長者，等長者示意，因為語言不通，她只能用觀察的，「聽說台灣的雇主把我們當二等公民」，她只能等長者示意下個動作是什麼，而後照做，她的全部注意力都在等待下一個指示。這只是來台灣的第一天而已。

結束了廚房的工作，要吃飯了。阿迪扶長者上桌，「不能和雇主一起吃飯的」她記起姊妹們的叮嚀。但長者叫了她的名字，示意她坐下。「一起吃。」長者用肢體語言表示。

阿迪嚇到了。那是在台灣的第一天，原來可以同桌吃飯。

大家見面那天，長者告訴婉菁，他非常希望阿迪可以學習一些中文。因為阿迪已經來台八個月了，但似乎一直很緊張，好像也比較被動，不像他上一個同樣來自印尼的看護，會主動和他東南西北地聊天。長者因為想讓阿迪學中文，他每天晚上都收看中文連續劇，他本來不會看那節目，但為了讓阿迪多聽，他總是準時收看。但阿迪並不清楚老者的用心，總是不和他一起看電視。

學了中文，不是多一個技能嗎？長者覺得看護年紀輕輕，既然要在台灣度過三年青春年華，總不能就這樣在台灣把時間浪費掉，只學會怎麼幫人家翻身復健等等看護技能吧？

還有，阿迪每次進廚房，都杵著不動。長者覺得，從第一天來，便帶著阿迪認識廚房，他不需要阿迪煮什麼厲害好吃的餐點，甚至煮印尼菜，他都覺得可以。但阿迪總是進廚房很久，卻什麼都沒做。

經過通譯，阿迪才知道，原來長者看電視不是因為他愛看，而是為了阿迪。阿迪一直以為，不能和雇主一起看電視的，因為她以為她扮演的角色是地位卑微的。此外，阿迪真的不知道在廚房該做什麼好，因為她之前總是專注於長者的指令。

透過彼此了解與同理，增進照護品質

「她聽不懂，她感受到的，就是害怕。」慧玲說。阿迪是個性內向、容易擔心受怕的人，面對異文化的陌生環境，採取的應對方式就是退縮。對長者來說，他用對待之前的印尼看護相同的方式，來對待阿迪，但因為兩個看護個性不同，效果也差很多。長者覺得八個月應該足以讓阿迪至少學會中文了，但阿迪就是沒有，因為阿迪的心思都在遠方的家鄉，她有一個四歲的兒子，三年結束，她就回去和兒子團聚，那時就可以天天看到兒子了。

慧玲拿出阿迪之前某個看護的照片，她的名字叫「娃蒂」，也是印尼人。第一張照片，娃蒂穿著印尼傳統服飾，頭戴包巾，神采奕奕；第二張照片，娃蒂穿著在台灣日常的衣服，娃蒂和長者感情非常好，臨走前長者幫她準備許多禮物讓她帶回印尼，他們對著鏡頭笑咪咪地合照。但在台灣的這張照片，卻沒有像在印尼的那張照片，神情充滿著自信、光彩，甚至不像是同一個人。

「我們人離開家鄉，也是這樣的。你被連根拔起，新環境沒有任何熟悉的線索，你原本的資源、連結、歸屬、安全感都沒有了。」慧玲說。「像剛才娃蒂的照片，當她從家鄉到這邊，她整個人都暗下來了，她的內在想幫自己找個位置，但在異地很困難。這不是雇主對你好，就可以安定下來。」

來到異鄉，心理狀態本身不安定，還要去照顧另一個人，有時照顧對象甚至完全不能表達，照護工作者往往會被長者和其家人期待很多、也免不了被苛責，她不一定有辦法處理，她無法馬上就能進入狀況的。更何況是個性內向的、親愛的孩子和老公都留在家鄉的阿迪。

「其實我們做的事，不是在雇主和移工之間找到問題、幫他們解決；而是透過幾次增進彼此了解的活動，讓雙方的關係，不是單方面只有雇主表達需求、看護去戮力完成而已。」慧玲說，這就是在生理的、物理的照護工作之外，和你的看護建立情感。那些語言不通的問題，也會在彼此友善的情況下，漸漸消弭。

如果不能體認到人是情感的動物，那長者的被照護生活，就只剩下聘僱和權力。有沒有建立情感，你做出來的服務會差很多。

婉菁與慧玲的看法類似，「雖然這門課感覺像是實驗性的方案，我認為政府應該可以考慮我們這門課的作法，如此，長照品質應該是可以提升的。」

外籍家庭照護者的處境：如同媳婦嫁進門？

「我們往往期待移工要入境隨俗，要了解我們的文化，要懂我們的語言，懂我們的禁忌。不過，如果要互為主體，何以我們不能學習對方的文化？」婉菁問。

如果你工作的地方，來了一個外國人士，他以新同事的身分，會和你一起工作至少三年。以台灣人好客的心態，身為同事，你可能會帶他去走走，推薦他去台灣有趣的地方。但對於東南亞移工來說，我們是大量邀請移工的國家，這麼多人透過仲介來台，來源國也只有那幾個，一般的雇主，有覺得需要去了解他們嗎？

此外，女性看護多半時間都待在雇主家裡，她必須24小時隨時準備好，她的工作，其實是取代了台灣傳統觀念裡子女或媳婦的工作。這樣的情況下，這位看護是我們合作的同事、是生活中的幫手，還是佣人？

「我們花錢，他們就理應來融入我們？」婉菁說：

這是否跟我們傳統媳婦嫁進門的情況很像？媳婦要了解這個家的規矩，但是這個過程裡，都沒有用這個生命主體去看，她也有她的文化脈絡，而我們有相對的體恤嗎？我們是否因為缺乏相對的體恤觀念，而導致彼此的誤解和傷害？

看護做的事，就是傳統媳婦做的事，這引出了另一種性別與勞雇議題交融的思考：家庭照護，是一種勞雇的關係，但看護這件事要做得好，她付出的心力必須要像一個家人，如同媳婦或兒女一般大。若身為一個媳婦，要融入另個家庭，已經很不容易。更何況是語言不通、異文化處境、又拿錢辦事的看護？我們對看護的要求，和我們對媳婦的要求，有什麼差異？這中間的界線，又該如何拿捏呢？實是很值得深思的。

而透過大學師生與通譯作為中介的這場「生命敘說」課程實驗，看似彼此各自表述，實際上開啟了一道跨越族群與文化的溝通之門。也提供我們去反思長者與移工看護之間，以及人力仲介與照護系統之間，結合了大學專業、諮商師、社工與社區等共同協作所創發的新可能，讓未來每個倆倆成組都能蘊含一個相互給予支持與溫暖的故事。

婉菁和慧玲透過通譯，告訴阿迪，你的夢想是回家鄉開建材行，而長者退休前正是建築空間設計師。「你可以趁你在台灣的這段時間，多問問他這方面的問題。」長者很高興，他覺得終於找到可以和阿迪互動的話題。長者覺得阿迪來台，應該要多多接觸台灣的事物，他帶阿迪去看台北101，因為那是台灣的重要地標；只要有機會，他就帶著阿迪四處走走。阿迪漸漸地放鬆了，她覺得長者就像他的家人。通譯【註】是這場生命敘說的必要人物之一，每次看到通譯，阿迪都靠得通譯很近，因為通譯是會說家鄉話的人。一次又一次，他們談論自己的事：最喜歡的三件事、最難忘的回憶、想完成的夢想，長者說著希望阿迪做到的事，阿迪一次又一次理解到長者對她的用心：只要阿迪在的時候，餐桌上都沒有豬肉，因為長者知道阿迪是回教徒；長者還仔細觀察過阿迪的生活，而猜中阿迪印尼的家鄉所在。慧玲說，每一次再看到阿迪，都覺得個性緊張內斂阿迪，臉部表情又放鬆了一點。

最後一次活動，那次的主題是「你可以送什麼禮物給對方？」阿迪說希望送給長者健康，長者說他可以讓阿迪每天到頂樓，對著家鄉的方向透透氣，因為他知道阿迪很想念她四歲的孩子。談到最後，長者突然哽咽地起身，主動擁抱了阿迪。阿迪又哭了，她說她想起她來台前，她的父親也是這樣擁抱她。

註釋：本實驗課程為國立暨南國際大學趙祥和老師所開設的「東南亞家庭照護與老人的生命敘說：方案實作」課程，協助通譯為林燕。

▶外籍看護與長者的生命敘說（下）：語言不通又要朝夕相處，如何產生情感連結？

本文經十二道人情味授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航