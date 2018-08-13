容易誤以為是牙痛的「三叉神經痛」，如何治療與手術？

文：李丞騏（林口長庚紀念醫院神經外科助理教授級主治醫師）

三叉神經（Trigeminal nerve）是人體的第五對腦神經，它掌管了臉部的感覺及臉部下方的運動訊息，一旦因為某些原因發生異常，就會造成面部疼痛的相關問題。三叉神經總共有三個分支，神經痛最常發生在第二及第三分支。

三叉神經痛較常發生於五十歲以上的老年人身上，女性多於男性，若是對此病置之不理的話，病況可是會逐漸惡化的。

疾病成因

造成三叉神經發生問題的原因很多，最常見的就是被神經旁邊伴行的血管壓迫，導致神經不正常放電而有異常疼痛感。除此之外，腦部腫瘤亦有可能壓迫到三叉神經，其他像是多發性硬化症這種自體免疫疾病，也可能因為髓鞘的破壞而引發三叉神經病變。

疾病症狀

面部的陣發性疼痛是三叉神經痛的主要症狀，這種疼痛呈現抽痛或宛如電擊，如上所述因為常發生在第二及第三分支，所以解剖位置上就會經常發生在臉頰、下巴、嘴唇、牙齒和牙齦等處，臨床上很容易使患者誤以為是牙齒發生問題而先於牙科就診。

三叉神經痛可能由咀嚼、刷牙、微笑或化妝等等動作所觸發，但也可能沒有先兆就發生。值得注意的是，三叉神經痛往往是突發性的，而且通常只影響臉部的單側，隨著病況的惡化，疼痛的頻率和強度可能會逐漸加強，嚴重時甚至連臉部吹到風都有可能引發劇痛。

如此將對患者的日常行為產生影響，例如不敢洗臉或刷牙甚至影響睡眠及工作品質等。對疼痛的預期心理，也可能使患者長期處在低落的情緒之中。

如何治療？

治療三叉神經痛的方法包括藥物以及手術治療。藥物治療的目標通常是減輕患者的疼痛，最常見的是抗癲癇藥物中的癲通（Tegretol），這種藥物對大部分的患者都有療效，但是藥物本身的副作用稍大，嚴重的話可能會有全身性過敏的情況。除了Tegretol之外也可搭配止痛藥、肌肉鬆弛劑等輔助治療。

手術治療雖然較能解決根本上的問題，但由於考慮到伴隨而來的風險，通常用作藥物治療無效的二線療法。

若要考慮手術則必須先釐清是何種病灶導致症狀，這樣手術治療才會有效。例如可安排腦部磁振造影排除腦部腫瘤壓迫，若是腫瘤壓迫且腫瘤已有一定大小（>2.5cm or 3cm），則應考慮手術；若還未達到此一大小則可考慮立體定位放射手術，如加馬刀（Gamma knife）或是直線加速器（Linear accelerator），兩者皆為放射手術，只是廠牌與原理稍微不同。

方才提到導致三叉神經痛的常見原因是血管壓迫，微血管減壓手術便能解決此一問題，透過手術隔開壓迫三叉神經的血管，並且在血管與神經之間置入軟墊阻隔，通常會有不錯的效果。除此之外，若未發現腫瘤也沒有血管壓迫神經，可考慮三叉神經阻斷術，藉由電燒、注射藥物或氣球擴張的方法阻斷三叉神經節，達到治療效果。

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責任編輯：朱家儀

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