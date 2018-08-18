《京都職人誌》：守護都城的慈祥惡鬼——專門製作鬼瓦的「鬼師」

文：米原有二

守護都城的慈祥惡鬼

我在尋訪職人的時候，遇見了惡鬼。

走在京都街道上，稍微抬高視線，就能看見各式各樣的屋瓦。在屋頂上交錯排列成平緩曲線的平瓦與圓瓦、町家的鍾馗（註1）、寺廟神社裡向我張牙舞爪的鬼瓦（註2），還有屋脊兩端高舉的鴟尾（註3）、獅子口（註4）等不知道源自於什麼形狀的瓦片。

我開始對這些瓦片感興趣之後，便想要拜訪製作瓦片的職人。而我最後找到的，就是在瓦職人中專門製作鬼瓦的「鬼師」。鬼師的工作內容相當廣泛。從一般家屋的屋頂使用的瓦片，到鬼瓦、鯱這些特殊形狀的瓦片等，什麼都能做。換句話說，只要是瓦片，鬼師都能靠雙手做出來。「瓦的材料是黏土，只要有水跟土就能做得出來，所以製程也很單純吶。這樣吧，這裡有一個正在做的『鬼』，你來看看。」

鬼師。這個稱號聽起來威風八面，但本人卻沒有壓迫感。他望著在工房裡東翻翻西弄弄的我時，那眼神甚至祥和地過分。

製瓦使用的黏土，需要在室外熟成一年。因為豔陽曝曬與風吹雨淋，能將黏土的雜質沖走，使粒子變得均一。

黏土準備好之後就是成型。比較小的平瓦或鍾馗等，可使用木製或石膏製的模板，但是像鬼瓦這種大型瓦片，就必須先畫草圖，再徒手調整形狀。鬼師口中做到一半的鬼，就是正在成型途中的鬼瓦。

「草圖畫是畫了，但不過就是形狀與尺寸的參考。因為鬼的五官只要稍微動一下，表情就會變得完全不一樣吶。」

原來如此，當鬼師用刮刀在鬼瓦眼部重複著把黏土堆上去又削下來的作業時，鬼就一下發怒一下微笑，表情變幻無常。

成型之後接著打磨。鬼師用金屬製刮刀輕柔地在黏土表面來回塗抹，直到表面變得平滑。這個乍看平凡無奇的工序，實為京瓦最大的特徵，將決定瓦的品質。

「作業中最困難的部分就是打磨了。愈上等的瓦，愈需要仔細打磨兩到三次。因為打磨的好壞左右了最後呈現出來的光澤，差異之大完全不可相提並論吶。」

反覆打磨黏土的表面，才能讓完成的瓦片綻放出美麗的銀色光澤。但也不是磨愈多次愈好，要是黏土表面的粒子因為打磨次數增加而變得太細，最後入窯燒製（註5）時就難以在窯中燒結。因此打磨時必須兼顧成品的效果與作業的難易度，找到恰到好處的平衡並不是件簡單的事情。

「不過，仔細打磨就是京瓦迷人的地方。只是真的很不容易吶，這個工作最耗神的一關就是打磨了。」

鬼師的話聽起來像是在抱怨，但他的表情卻似乎有點開心。「先別管打磨了。」他邊說邊帶我到工房外面，那是曝曬並保存黏土的地方。

「這些全部都是從京都以外的地方訂來的黏土吶。以前東山一帶可以採到很棒的黏土，但現在因為住宅開發完全不行了……」

哪裡的黏土不是都一樣嗎？鬼師不等我說完，就繼續說道：

「雖然做工仔細是京瓦的優點，但使用京都的黏土也很重要的吶。」

鬼師在這天第一次流露出陰鬱的表情。不只是瓦職人，工藝世界普遍有一種想法，認為最適切的材料必須從當地取得。因為材料即使經過職人之手改變了形貌，只要氣候風土與形成時的土地相同，儘管過了幾十年、甚至幾百年，東西也能自然而然發揮作用。所以職人稱這種材料為「地物」，自古以來就相當珍惜。

「用現在的話來說的話，就是地產地消吧。屋頂上的瓦要能耐得住風雨，也要呼吸。所以下大雪的地區要用含有石頭的堅固黏土，但是像京都這樣潮濕的地方，沙粒細緻、帶有黏性的黏土比較好吶。」

據說鬼師現在也會在古老寺社修繕屋頂時收購舊的京瓦，將其粉碎之後混入新的黏土使用。

過一陣子之後，我接到鬼師的聯絡表示「那個鬼做好了」，便再度拜訪工房。

高度大約有一公尺的巨大鬼瓦露出大顆獠牙，雙眼圓睜地瞪著我看。在昏暗的工房裡近距離看著它時，儘管知道是工藝品，還是覺得有點可怕。長這個樣子，應該不管什麼樣的凶神惡煞都能趕跑吧？不過盯著看久了，卻也莫名地開始覺得它有點可愛。鬼瓦雖然有形狀固定，但終究是手工製品，它的表情或許也投射出製作者的內心吧？

「有可能喔，和這個一樣的鬼啊，如果是師父做的，就完全是惡鬼的樣子。我做的鬼大概是太慈祥了，不夠到位。看來我還太嫩吶。」

怎麼會太嫩。全力以赴做出來的鬼瓦，反映出自己的個性，不是一件很棒的事情嗎？我看著眼前靦腆慈祥的惡鬼，也忍不住露出笑容。

註1：鍾馗，為中國古老故事中，相傳可以驅邪除魔的人物。這裡指的是鍾馗造型的瓦。日本自古以來也把鍾馗當成消災除厄的象徵，擺在町家的屋頂上。鍾馗的形狀依時代而異，但都具有落腮大鬍、雙眼圓睜與右手持劍的共通特徵。

註2：鬼瓦，坐鎮於屋脊兩端，以消災除厄與裝飾為目的的瓦片。各時代的文化與建築樣式，誕生出表情各具特徵的鬼瓦。現代製作的鬼瓦，也仿照各時代的特徵，分為奈良型、平安型、鎌倉型等等。

註3：鴟尾，起源不明，據說其功用是保佑建築物免於遭受火災。由於形狀類似沓，也稱為沓型。常見於古代的宮殿、寺院建築，也被視為鯱的原型。

註4：獅子口，安裝於屋脊，作為裝飾或是鎮石之用。由四角形的箱瓦與圓瓦組合而成，特徵是具有稱為綾筋的山形線。常見於室町時代以後的建築。

註5：最後入窯燒製，製瓦的最後一道工序稱為燒結。黏土在最高溫達1,000℃以上的窯中，經過30小時以上燒結成型。接著熄火，在窯中燻製將近10小時，產生京瓦獨特的銀色光澤。

相關書摘 ▶《京都職人誌》：在西陣織的領域裡，存在著許多「為職人工作的職人」

書籍介紹

本文摘錄自《京都職人誌》，遠足文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：米原有二

插畫：堀道廣

譯者：林詠純

西陣織、京友禪、京燒、京漆器……從食衣住行到建築，這些傳統工藝是構築京都風貌不可或缺的元素。這些支撐著京都1200年歷史的傳統工藝職人，擁有說不完的產業故事。

能夠將技藝相傳至今的京都職人，背後擁有驚人的技術和傳統，尤其京都的傳統產業極度分工、各有所長，甚至專精到只供給業界內的需求，他們不掛上招牌，隱身於巷弄中。

本書作者花上長時間採訪，靠著職人間的引薦，深入不為人知的職人世界，直擊工房風景，進行深度訪談，將所見所聞完整記錄下來。

這些身懷絕技的京都職人，不只藏身於京都巷弄之中，更是每個精緻作品背後的無名英雄。你會驚嘆於他們過人的技藝、為他們拚上性命的決心而感動、因他們迷信般的傳說發笑。這般溫度，正是傳統工藝品之所以如此觸動人心的原因。

要採訪職人？先聽他們吐苦水吧──

◎除了要擔心後繼無人，還得擔心沒有材料可以替代！？

當繪筆材料變成保育類動物，職人要如何守住傳統，同時找到替代材料呢？

◎機織職人竟然有和公車司機一樣的職業病！？

職人在上下錯開經線，將緯線一條條織入的作業中，織布機一旦開始作業，最費神的就是維持均等的節奏，為了編織出花樣繁複的西陣織，職人常常憋出膀胱炎。

◎天氣永遠是漆器塗師的敵人，甚至沒有得花粉症的權利！？

一只漆器的背後，需要重複上漆、研磨等好幾道工序。塗師得隨氣候變化判斷乾燥時間，過程中容不下一粒灰塵，更別說打個噴嚏會多崩潰了。

Photo Credit:遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航