中國撒59億成南太平洋第二大「金主」，大量貸款讓各國「不得不低頭」

澳洲智庫9日公布數據，顯示中國已成為南太平洋第二大捐助國，凸顯在這個由澳洲和紐西蘭主宰的地區，北京影響力日增，而南太平洋也是我國最多友邦的地區，中國的影響力與日俱增，專家也提出警告。

雖然中國遭許多鄰國批評在南海造島，而與此同時，中國也增加了對鄰近的南太平洋地區的經濟支持。總部位在雪梨的外交政策智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）在相關報告中指出，自2011年來，中國對南太平洋地區的捐助和優惠貸款總值為13億美元，超過了紐西蘭的12億美元，但少於澳大利亞的66億美元總額。

《衛報》報導， 就金援來說，澳洲目前仍然是該地區最大的捐助國，2011年至2017年6月，澳洲向該地區提供了65.8億美元的援助，而2011年至2018年2月，中國提供的援助為12.6億美元。

《路透社》報導，中國的金援目前佔南太平洋捐助總額的近9%，若包括已承諾的援助在內，則北京承諾總額達59億美元，相當於62個捐助方對這個地區14國承諾援助總額的近三分之一。

這份報告的主要研究員之一、該研究院的太平洋島嶼計畫主任普賴克（Jonathan Pryke）告訴《路透社》：「在南太平洋地區絕對存在金錢外交的要素。」

該報告數據也指出，由於台灣三分之一的邦交國都處於南太平洋地區，中國和台灣正在當地從事著以經濟援助獲取外交支持的較量。

太平洋友邦角力，我國金援略勝中國一籌

南太平洋14國中，中國與其中八國有外交關係，包括了庫克群島、密克羅尼西亞聯邦、斐濟、 紐埃、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、東加和萬那杜；其他六國（如下圖）則認同台灣。《法廣》報導，羅伊研究院分析，中國向南太平洋地區七個贊成「一個中國」政策的國家，按人頭每人投資了108美元；而台灣則對六個邦交國，按人頭每人投資了120美元。

Photo credit: 中華民國外交部

《中國時報》報導，分析也指出，台灣在南太地區有六個邦交國，中國運用金援作為在當地拓展外交關係的手段，兩岸正在當地展開金援外交角力。太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）九月將在諾魯登場，而中國也將在十一月舉辦「中國 – 南太平洋島國峰會」，兩岸將再有一番外交攻防。

除此之外，中國在2006年和2013年，分別舉行了兩次主要的區域會議，宣布了一系列援助措施，以加強該地區的經濟發展和外交接觸。 中國向主要區域組織，特別是太平洋島嶼論壇秘書處提供支持，除了雙邊援助計劃和對區域組織的支持外，中國還為太平洋島嶼學生提供獎學金，並為政府官員提供重要的人力資源培訓。

撒錢買外交，中國兌現金額僅五分之一

《衛報》報導，澳洲一直以來都是太平洋地區最重要的捐助者，但根據報告，去（2017）年中國的支出，是澳洲的四倍多，來到了40億美元，大部分的資金將用於 巴布亞紐幾內亞的 基礎設施項目；而 澳洲則承諾2017年 - 2018年度向南太平洋地區提供8.15 億美元的援助。

澳洲國立大學政策制定中心副主任馬修 ． 多南（ Matthew Dornan） 表示，由於報導的原因，中國的承諾的援助往往會被誇大，但他懷疑，這40億美元的承諾會不會全部抵達南太平洋地區。

報導也指出，中國的金援之所以會一躍而成為南太平洋第二，也是因為近年來南太平洋的資助者，包括了美國、 歐盟和法國，援助都大幅減少。澳洲政府也自2013年以來，削減了110億美元的援助，使援助預算達到「最低限度」的標準。

相對來說，作為「一帶一路」的其中一環，中國近年大幅增加在南太平洋島國的投資，《明報》報導，去年中國向南太平洋島國承諾的援助金額是澳洲的四倍，也讓澳洲坎培拉當局擔心北京取代其影響力，有意一改近年減少援助近鄰趨勢，重增對外援助預算。

有鑑於此，澳洲當局也採取行動，抑制北京在澳洲境內的影響力，例如阻止華為取得所羅門群島等國海底電纜工程項目，也承諾協助薩摩亞興建國會辦公室。根據研究報告，巴布亞紐幾內亞和索羅門群島列為這個地區兩個最大的受捐助國。而澳洲另一方面，也加入美國和日本的「印太」戰略投資計劃。

不過該報導也指出，雖然中國作出的援助承諾亦有約59億美元，但兌現金額暫只有當中約五分之一，主要是花在建設道路或工業設施等的旗艦項目。

而迪肯大學（Deakin University）國際發展教授馬修克．拉克（Matthew Clarke）也提出警告， 中國為這些島國的基礎設施提供大量優惠貸款，「即使他們是優惠貸款，仍然需要償還」， 他表示，如果各國無法償還貸款，他們可能不得不向中國提供土地或資源，斯里蘭卡就是如此。

中國的援助往往是傳統贈款（占比二成）和優惠貸款（占比八成）的混合體，這些貸款通常由中國國有企業實施，必須有利息地償還。結果，一些太平洋國家開始抵制中國投資，因為擔心會進一步負債。

目前包括薩摩亞、東加、 瓦努阿圖 、萬那杜和斐濟等國，鑑於中國過度援助的後果已經開始發酵，開始不再接受中國貸款，但人口和經濟規模更大的巴布亞紐幾內亞仍然無法斷開連結，持續接受大筆貸款中。除道路項目外，中國還向農業工業園區、水力發電和興建醫院承諾了數億美元。

而台灣在澳洲的經濟和文化辦公室則表示，台灣援助其盟友並不會引發金融超載，旨在與盟友「建立互惠互利的關係」。

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核稿編輯：羊正鈺