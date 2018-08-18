《京都職人誌》：在西陣織的領域裡，存在著許多「為職人工作的職人」

文：米原有二

京都存在著為職人工作的職人。

大家常說「職人的名字不會出現在完成的作品裡。」然而，為這些職人製作工具與材料的職人，就更不為人知了。西陣織在京都為數眾多的工藝中，屬於分工分得特別細的一種，因此在西陣織的領域裡存在著許多「為職人工作的職人」。

前往西陣織的工房採訪時，職人那熟練地織出豪華絢爛的腰帶與和服的技術，雖然讓我看得入迷。但我卻對於擺在機織職人身邊的工具與材料，以及製作這些東西的職人更加好奇。譬如設計及組裝織布機的機木工、整理上千條經線的綜絖（註1）師、描繪織品設計圖，也就是紋意匠圖（註2）的紋意匠師等等，多到數也數不清。

而機織職人不離手的「杼」，更是讓我移不開目光。「杼」又名「梭子」，是一種木製工具，職人拿著杼在織布機上左右穿梭，將緯線織進經線裡。無論在哪間工房看到的杼，都帶有長年使用的韻味。

「西陣織使用的工具很多，但大概只有這個算得上是『自己的工具』吧。這是時時刻刻會用到的東西，所以每個職人都會根據自己的習慣，訂做適合的大小與重量吶。」機織職人像是很寶貝似的，邊撫摸杼邊說道。這把用慣了的杼，因為滲入手汗而散發出紅黑色的光芒，看起來就像在主張「我才是工具中的工具。」

我向機織職人詢問取得杼的管道，才得知西陣有製作杼的職人。而且現在只剩下唯一的一位，聽說他年事已高，可沒有時間讓我磨磨蹭蹭。於是我一走出工房，就直接往杼職人的所在之處邁進。

杼職人狹小的工房牆邊，立著滿滿的櫟木。櫟木進貨之後需要花大約20年的時間熟成，徹底乾燥除去水分，才能作為杼的材料使用。

「其實長在深山裡的櫟木最好，但最近很難拿到上等貨，可煩惱了吶。後來我想到，祇園祭不是有山車嗎？就請他們分我一點用在車輪上的櫟木。」

這兩種傳統文化之間，是什麼樣的一種相輔相成啊？我感覺自己彷彿窺見了京都的潛力般興奮不已，但話題要是跑到祇園祭上就糟了，我只好拼命忍住，繼續針對杼的構造發問。

杼的材料大致分成木材、金屬與瓷器。我很好奇這三種完全不同的材質，如何完美地組合在一起。正當我們邊看著這些零件邊聊的時候，我突然發現一件不得了的事情。這些零件，該不會分別由不同的職人製作吧？

「這不是廢話嗎？我怎麼可能連這個都自己做。」

杼職人一臉驚訝地回答，但被嚇到的應該是我吧！

「我這裡會先做好櫟木本體和加工，然後向其他專業職人訂做各個部份的零件，最後再回到我這邊組合成一把杼。」

協助杼順暢移動的滾輪「杼駒」，由木工職人製作；在杼的兩端發揮保護作用的黃銅製「杼金」，則由金屬工藝職人加工；此外，將緯線穿進杼本體的「糸口」上，裝著小小的瓷器製導環，這個導環則由清水燒職人準備。

西陣織的工具由專門的職人製作，而這位職人使用的材料又由其他職人準備……狀況複雜到即便我在腦中複誦無數次也說不清楚。

我的工藝採訪之路到底會通往哪裡呢？我以為自己一直以來已經夠努力了，但其實就連入口都還沒到吧？我在微暗的工房裡，呆呆地靠著擺在牆邊的櫟木，這時杼職人又補上一擊。

「沿著那條路直走，製作金線的職人就住在轉角的地方吶。」

這麼一來，我大概一輩子都離不開這條路了吧？我茫然地在腦子裡這麼想。

註1：綜絖，為了確保織布時緯線通過的空間，必須配合花紋將經線提起。綜絖指的既是織布前的準備工作，也是裝置本身。

註2：紋意匠圖，將圖案轉換成經緯線的交錯，以便透過織品表現繪畫般圖樣的作業。紋意匠師在方格紙上，以手工方式畫下配色，甚至是杼的動線。緯線有幾種顏色，就需要幾把杼。所以機織職人的手邊，總是擺著好幾把捲上鮮豔絲線的杼。使用堅硬櫟木製成的杼相當堅固，大致都能持續使用五十年以上。即便是資深的機織者，一輩子頂多也只會訂製一、兩次新的杼吧。

相關書摘 ▶《京都職人誌》：守護都城的慈祥惡鬼——專門製作鬼瓦的「鬼師」

書籍介紹

本文摘錄自《京都職人誌》，遠足文化出版

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作者：米原有二

插畫：堀道廣

譯者：林詠純

西陣織、京友禪、京燒、京漆器……從食衣住行到建築，這些傳統工藝是構築京都風貌不可或缺的元素。這些支撐著京都1200年歷史的傳統工藝職人，擁有說不完的產業故事。

能夠將技藝相傳至今的京都職人，背後擁有驚人的技術和傳統，尤其京都的傳統產業極度分工、各有所長，甚至專精到只供給業界內的需求，他們不掛上招牌，隱身於巷弄中。

本書作者花上長時間採訪，靠著職人間的引薦，深入不為人知的職人世界，直擊工房風景，進行深度訪談，將所見所聞完整記錄下來。

這些身懷絕技的京都職人，不只藏身於京都巷弄之中，更是每個精緻作品背後的無名英雄。你會驚嘆於他們過人的技藝、為他們拚上性命的決心而感動、因他們迷信般的傳說發笑。這般溫度，正是傳統工藝品之所以如此觸動人心的原因。

要採訪職人？先聽他們吐苦水吧──

◎除了要擔心後繼無人，還得擔心沒有材料可以替代！？

當繪筆材料變成保育類動物，職人要如何守住傳統，同時找到替代材料呢？

◎機織職人竟然有和公車司機一樣的職業病！？

職人在上下錯開經線，將緯線一條條織入的作業中，織布機一旦開始作業，最費神的就是維持均等的節奏，為了編織出花樣繁複的西陣織，職人常常憋出膀胱炎。

◎天氣永遠是漆器塗師的敵人，甚至沒有得花粉症的權利！？

一只漆器的背後，需要重複上漆、研磨等好幾道工序。塗師得隨氣候變化判斷乾燥時間，過程中容不下一粒灰塵，更別說打個噴嚏會多崩潰了。

Photo Credit:遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航