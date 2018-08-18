分散醫療藥事服務，日本、韓國都做到了，台灣在幹什麼？

文：王惠珀

藥師合理調劑量是尚方寶劍

限定藥師合理調劑量的基本精神是落實小眾服務、分散風險、蓄積人本照護的能量。

2004年衛生署在制訂「醫事人力配置」標準時，我以健保資料庫的處方箋數計算藥師的每日合理調劑量，當時健保一年的處方箋三億張，登記有案的執業藥師三萬人，扣除未與健保特約的以及從事非調劑工作的藥師，從事健保特約工作的藥師估計約有1.5萬人。一年以三百個工作天為計算基礎，我建議以60張為「藥師之每日合理調劑量」，事實上這個數字已比日本規定的40張要多出50％。

到了2014年，健保署訂出給付標準，超出限量的藥事服務費減半給付：醫學中心門急診70張、區域醫院80張、地區醫院100張。

根據健保資料，當時台灣藥師平均一天調劑150張處方箋，以工作八小時計算，則是3.2分鐘調製一張處方箋（日本是12分鐘）。這樣的數字隱約透露出藥事服務畸型發展的訊息——基層藥局拿不到處方箋，那麼，醫院藥師的每日處方箋調劑量應遠高於150張。

以醫院領藥處的跑馬燈看到的數字除以調劑檯數，藥師平均一天調劑的處方箋數遠比150張要多。我選了一家公立及一家財團法人私立醫學中心，進行藥師調劑量的田野調查，發現藥師平均一天調劑的處方數分別是105張及365張，比日本的藥師一天40張高出好幾倍。難怪我們的醫院藥師永遠拚命低頭調劑，除了出錯機率偏高，更無暇對病患進行藥物諮詢，這是在服務「藥品」，而不是服務「人」。

諷刺的是，大型醫院的藥師忙得天昏地暗，全台七千多家藥局，只有五成五（3,500家）藥局與健保特約，每天的調劑量平均不到十張，形同空轉。國家教育培訓的藥師，淪落到無劑可調，真是無語問蒼天。

我衷心期待醫藥合作，只有建立醫師、藥師及病人互相依存的照護模式才能落實醫藥分業，才能創造三贏。但這三十年來，我們看到的盡是醫界與藥界無止盡的對立內耗，擾擾攘攘，得到的只是減損的專業形象，令我這個藥學教授在國際專業圈抬不起頭，非常沮喪。政府若再拿不出辦法解決醫藥不分業的問題，只是以精英的傲慢，透過專業的角力，在與醫藥分業政策背道而馳的路上狂飆，比我更沮喪的，應該會是手無寸鐵、任人宰割的人民吧！

2016大選前，民進黨副總統候選人陳建仁出席藥師節慶祝大會時說：「執政後將落實醫院釋出慢性病連續處方箋，並將依健保法規定，處理藥事服務費與藥品獨立總額，且落實醫藥業分業單軌制。」大仁哥現已貴為掌管國家名器的副總統，是否能信守選前的承諾，徹底落實醫藥分業的政見？大家不妨拭目以待。

從以上的狀況描述，我們看不出來醫療照護有走向分散服務，分散風險的趨勢。當我晨運跑過信義路三段時，看見健保署外牆「鼓勵轉診」的招牌從天而降，覺得諷刺，拍下來做紀念。因為我看著就像狗咬尾巴，原地打轉，瞎忙。我們自豪有世界上最好的健保，舉世稱羨，喊口號就會促成轉診？且看日本及我國現狀，日本如何做到分散醫療藥事服務以及促成轉診，可以做為我們的借鏡。

日本做到了，台灣在幹嘛？

前陣子媒體吹捧帶著休閒風的「分子藥局」令人驚豔，應觀光化。藥局星巴克化，提供病人優質的等待空間，在日本巷弄間到處都是，有甚麼好驚豔的？台灣哈日，連鄰居怎樣在過日子都不知道，媒體真是井蛙。

2003年我到東京參訪，星巴克化的藥局隱身於巷弄間，到處都是，成為人民的好鄰居，藥局藥師成為人民的家庭藥師。他山之石可以攻錯，回來後極力提倡以日本的經驗為師，改變藥品給付之遊戲規則可以救健保。但是當年的長官說，藥政處長你不要撈過界，不要對健保說三道四。

但我偏要提醒，金錢會說話，藥費是金礦，占健保總額的25％（經濟合作開發組織國家OECD為8.15％，美國為15％），杜絕以藥養醫才可能落實轉診。

「以藥養醫」曾是日本醫療體系的沉疴，為了救健保，日本1988年健保第二次改革時規劃以十八年為期，做到下列四件事：

原廠藥過了專利就是學名藥，不再受保護，與他廠學名藥競爭，將藥品導入買方市場。 調降藥價差，讓利潤透明化：最終目標要讓原廠新藥在專利期間有5％的藥價差（利潤），專利過期成為學名藥後，與他廠學名藥競爭，一樣享有2％的藥價差利潤。 逐年調降藥師調劑量，只給付藥師每日40張處方的調劑及諮詢費。 藥局來自同一醫院之處方不得超過70％，以此消彌門前藥局。

學名藥政策是用智慧財產權（專利）來規範藥品的保護與去保護。原廠藥去保護成為學名藥之後，進入自由市場競爭，也改變了健保的藥品給付。當利潤不再，以藥養醫的誘因不再，誰還要留住處方？於是處方開始釋出。另一方面，學名藥政策讓藥品有取代，也使得基層不再缺藥，社區處方藥局開始復甦，成功扭轉了病人的就醫取藥方式。加上健保給付藥師每日合理調劑量的規定，這個國家才有了分散處方、分散藥事服務的環境條件。於是，醫療體系重新洗牌，集合式醫院的榮景不再，日本全國的醫院處方釋出率已達91％，投入健保特約的藥局已達97％。

日本、韓國都做到了，台灣在幹什麼？

狗咬尾巴瞎忙的政府

根據健保資料顯示，醫院處方釋出率倒退嚕（2004年0.6％，2010年.04％)。如果連基層診所一起算，處方釋出率34％，但很多是給了肥水不落外人田的門前藥局。台灣有7-11等超商的地方就有藥局，但45％的藥局拿不到處方，乾脆不與健保特約，不服務病人，轉服務沒有病的人。跟日本及韓國朋友談到這些，總令人抬不起頭。健保給付的設計本質上就造成以藥養醫，自然促成當下醫療體系集中化、極大化的就醫態勢，怎可能分級轉診，狗咬尾巴瞎忙罷了。

於是，二十一世紀的台灣社會長成這樣：人口老化，生活7-11化（社區化），醫療Costco化（賣場化）。於是社區長成這樣：雜貨店7-11化（服務及品質優化），藥局雜貨店化（專業弱化），而違反醫藥分業的健保藥局門前化。

政府笨得可以。高喊轉診、提振社區醫療照護的同時，長照2.0政策不包括藥事照護，把可以落實藥事照護及公共衛生照護的藥局藥師擺一邊。因為政府說長照是社區行業，而藥師是機構行業（在醫院配藥即可），也就是說在基層／社區拿不到藥是政策，病人本來就該到醫院看診拿藥。

健保藥品不合理的給付方式

台灣健保「便宜又大碗」，舉世皆知，亦造成極大財務負擔，「健保快要破產」的說法不逕而走。幾年前監察委員黃煌雄曾在報端發表過〈永續健保，人人有責〉一文，針對健保總體檢提出看法：

健保承載不少的肯定，包括高納保率、可近性、社區醫療群的推廣、整合性門診的施行，以及最能象徵健保社會連結功能的IDS計畫…，都讓健保獲得掌聲。但掌聲響起的背後，卻不能不嚴肅面對這幅令人憂心不已的畫面……從開辦之初的二千多億年度預算……健保與醫療產業已緊密結合在一起……但「健保不能倒」不僅政府有責任、醫事提供者有責任、作為納保者的國民也有責任，只有當全體人民都有「健保不能倒」的自覺，而備加珍惜，並願共同維護時，健保才有可能永續。

「永續健保，人人有責？」這樣的說法，讓我覺得很奇怪。健保赤字是制度使然，人民有什麼責任？事實上，藥品的給付造成以藥養醫及讓健保財務失血的藥價黑洞。醫藥界拿人民的身體拚醫療經濟，其中隱藏的用藥風險則是人民在承擔。賠了夫人又折兵，人民才是最大的受害者，有什麼責任可言？

健保開辦至今，藥品費用從兩百多億元成長至一千六百億元，非常驚人。這裡有太多資源浪費及以藥養醫的缺陷，徒讓「醫藥分業」只停留在法律名詞階段，而無法真正落實。儘管現在健保卡已有重複用藥監測，但並無法解決藥價黑洞的問題。

怎麼會這樣？健保藥品不合理的給付方式當然脫不了關係。

書籍介紹

本文摘錄自《吃藥前，你必須知道的事：看懂高消費低知識的台灣食藥文化與真相》，天下文化出版

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作者：王惠珀

吃藥之前，你不能不知道——

藥物食品的管理各自為政，但身體不會一國多治，你，吃的到底是食品，還是藥品？

滿桌中、西藥，到底有沒有效？你，可知自己的身體到底是在拚誰的經濟？

人云亦云的流行文化，讓台灣的健康食品氾濫成災，你，還在樂當藥罐子？

外國的藥真的比較好嗎？你，是不是也以為便宜沒好貨？

為什麼一張處方箋關係你的荷包與健康？你，是否希望不再當冤大頭，讓健保永續？

邁向高齡社會，台灣需要醫病新思維，你，還在迷信大醫院嗎？

本書作者畢生專攻研究發明新藥，擁有四十餘項專利，有鑑於大眾對藥食風險經常掉以輕心，作者秉持知識份子的良知，以人為主體，從社會面深入探討在經濟繁榮的表象下，到底潛藏著怎樣的藥食風險？並以「風險管理」為軸，「提昇藥食環境品質」為標，在「人吃東西」這個大概念下，進一步討論以藥食品的生命週期為核心，提出有關環節及相關個體（包括利害關係人，產品提供者、消費者、社會秩序的管理者等）應有的思考、態度、作為及社會責任。



此外，基於公共政策對環境品質的影響既深且鉅，本書也論及如何透過健保藥品給付遊戲規則的變革，來導引醫療行為及場域的挪移，並建構友善的醫療，以及面對高齡社會可預先做好那些準備。經由作者的娓娓道來，讀者將可洞悉台灣一再陷入食安風暴和以藥養醫惡性循環的根源，提昇對藥與食的正確認識，學會「看懂藥」，從而拒絕用身體拚經濟，全民一起監督政府建構一個永續、友善的醫藥環境。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航