打開新價值成本邊界，從紅海航向「藍海」的三大成功關鍵

文：金偉燦、芮妮．莫伯尼

成功航向藍海（註）的關鍵要素

第一，採取藍海觀點來擴大視野，並移動到你了解的商機所在。

註釋：《藍海策略》（英語：Blue Ocean Strategy），是由韓國學者金偉燦（W. Chan Kim）和法國學者芮妮．莫伯尼（Renée Mauborgne）共同著作。書中主要為過去企業慣用的獲益方程式：壓低成本、搶佔市占率、大量傾銷等傳統商業手法，稱為紅海策略（red ocean strategy）。同時提出藍海，開創尚未被開發之全新市場、創造獨一無二價值等「新」商業手段作為解決方案。（資料來源：維基百科）

打開新價值成本邊界的組織有不同的思考方式，也就是說，跟只專注在現有市場競爭的業者不同。它們會提出完全不同的問題，以新穎與創新的方法來檢視與了解其中的機會與風險，這會讓它們想像該怎麼提供顧客不同種類與程度的價值，而這些價值其他業者不是完全看不到，就是認為不可能或不重要，所以不去考慮。例如，隨著視野擴大，重新構思一個能夠充分跨越文化鴻溝與促進和平的青年交響樂團，即使欠缺受過高度訓練的音樂家與品質合格的樂器，也能想像創造出來；也可以想像為輕刑犯打造矯正中心，儘管這違背軍方、警方與監獄主管機關歷來涇渭分明的傳統；也可以想像去創造新類型的家用法式薯條機，能以不油炸的方式製作新鮮美味與更健康的炸薯條。

有太多的組織執著於產業的最佳實務，僅管它們想盡辦法要擺脫。採納藍海策略家的觀點可以使心態開放，不再局限於現狀。這可以擴大視野，確保定位在正確的方向。如果沒有讓視野擴大或重新定位，再怎麼努力去打開新的價值成本邊界都是緣木求魚，白費功夫。

雖然正確的觀點非常重要，但是仍不足以確實構思並打開新的價值成本邊界，這是組織面臨最大的一項挑戰。組織希望能航向藍海，甚至有些已經擁有藍海觀點，但是它們缺乏創造市場的工具，指引它們將藍海觀點變為現實。

因此，第二點是擁有創造市場的實際工具，搭配適當指引，就能運用這些工具，將藍海觀點變成商業上受人注目的新產品，創造新的市場。

如果藉著詢問不同的問題，就可以得到改變策略性思考的正確觀點，那麼創造市場的工具與指引就能在這個流程中，在正確的時間問正確的問題，並能檢視答案的重要性。將上述方法合而為一，就能打造出創造能力，並提供其中的結構和範圍，整理思緒，使你能構想與發現其他人沒看到的東西，而且避開使多數組織出錯的潛在陷阱。一步一步地引導你藉由以下的核心問題來打開價值成本邊界：如何質疑企業與市場各種明確與隱含的假設？如何著手找出潛在客戶（noncustomer），創造新需求？如何系統性地重新定義市場範圍，打開新的價值成本邊界，使競爭變得無關緊要？如何在較低的成本下，創造脫穎而出的新產品？以及如何打造可行的商業模式，讓組織照著做就可以獲利，把你的策略觀點帶進市場？

這些工具與架構的威力會如此強大，在於這些工具很具象，所以很容易了解與運用，不論教育程度如何，還是有沒有創造力，都沒有關係，透過一頁式的圖像或示意圖來顯示關鍵要素相互之間的關係，每個工具都可以讓所有人在問題出現時看出答案，因此大家都有相同的看法。

我們在《藍海策略》裡介紹這些工具，但如大家所說，魔鬼藏在細節裡，這裡就要深入探究這些細節：我們會告訴你如何組成適當的團隊、設定流程、系統化地運用每個工具，以怎樣的順序去產生結果，而且避免並克服一路上潛在的絆腳石。我們不是在三萬英呎的高空開講。相反地，我們這裡做的是將從紅海到藍海的旅程，以實用、可行的每個步驟傳授給經理人執行。

航向藍海是一趟轉型的旅程，需要更清楚的構想與策略來打開新的價值成本邊界。為了朝向新邊界移動，你必須帶著大家。每個有一定年紀的專業人士都知道，如果其他人沒有主動合作，你會無法前進。雖然大多數的策略都不處理組織的人性面，但你應該要這麼做。

因此，第三個要素是要有人性化的流程，有時我們會稱流程裡的「人性」，這可以激勵自己，建立信心，並推動流程有效執行。

大多數組織在改變時都面臨內部阻礙。這可能是種認知阻礙，因為大家會拘泥現狀；或是由嚴重的本位主義所產生的內部緊張與衝突，造成內部勾心鬥角的阻礙；要不然就是動機阻礙，因為大家專注在要做些事情來應付，但缺少活力、熱情與動力去做出真正的改變。例如，伊拉克國家青年交響樂團的保羅．麥卡林登面對的阻礙是將多年內戰造成的民族分裂重新組成團隊；在賽博集團，根深蒂固的做事方式與懷疑論，呈現出組織有待克服的阻礙；馬來西亞政府面對的傳統阻礙，像是部會的本位主義與跨部會的緊張關係，扼殺目前大部分的政府效能，更不用說官僚與公務員保守心態所產生的動機阻礙。

諷刺的是，我們的研究顯示，組織最常見的兩種作法反而是造成轉型失敗的原因。首先，多數組織將策略的創造與執行視為是分開、按照順序的活動。一組人設計一種策略，然後交給另一批人執行。在大部分的情況下，對策略與創新的學術研究會進一步證實這種分開與按照順序做事的有效性；第二，要執行的時候，大部分的時間與注意力都專注在做出結構改變與採取賞罰分明的方式，例如改變控制幅度、調整獎勵機制、設定關鍵的績效指標等。

雖然賞罰分明與結構改變都有一些作用，但卻很少能激勵或建立大家的信心，可是這卻是創造轉型改變的關鍵。要做到這點，組織基本上要與平時的做法相反。

不要把執行視為策略設定後要做的事，必須從一開始就成為策略的一部分，否則大家不會把執行當成是自己的事。此外，需要關注大家的情緒與心理狀態，而不是將大部分的力氣擺在操縱結構、處罰、獎賞等制式化的工具。如果能透過激勵與建立大家的信心，將新策略當成是自己的策略來推動，他們才會穿越並克服你面對的內部阻礙，承諾去考慮改變。

要怎麼掌握大家的心，使他們的看法和你的新策略一致？畢竟，改變具有威脅性，要求大家航向藍海，就跟要求大家從熟悉的地方離開，轉向新邊界一樣。然而令人驚訝的是，當我們研究成功航向藍海的組織後，我們看到大家變得更有創造力，也更具活力，而且在執行的時候不會遲疑，這正是你很想達成、卻很困難的事。為什麼會這樣？我們思考愈久，就愈清楚流程中還需要一些事情，那就是認可大家、確認大家的恐懼、不安全感，他們需要被有尊嚴的對待，想要其他人認為他們很重要。我們掙扎半天才清楚哪個詞可以掌握這點，而且能很好的描述。我們能想到最接近的詞是「人性」（humaness）。

我們了解到，成功航向藍海的核心，基本上是「人性化的流程」。不但不否認人性，反而以一種超乎想像、使我們更有能力、更具信心的方法，來擁護我們的人性。人性可以激發我們緩慢前進，它會看出我們的疑慮與脆弱，看出我們做不到的恐懼，看出我們是否懷疑真有藍海存在，以及看出使我們感覺有價值、而在理智和情感上受到認可的需求。不論你有五個同事還是一萬個同事，藉著建立人性化的流程，組織就能改變團隊的心態，而且為了改變，創造內心的願景。

航向藍海的流程要成功，並不是要要求任何人改變，而是要在進行每個步驟時減輕大家的恐懼，而且建立大家的信心。這要在整個過程交互利用化整為零（atomization）、第一手發現（firsthand discovery）、公平程序（fair process）三個要素來完成。我們的研究發現，這些要素是人性化的關鍵，因為它們能從根本上觸動人心。好消息是，任何組織都能複製這種方法，稍後你就會學到。

Photo Credit：天下雜誌

上圖以一張圖掌握成功航向藍海的本質。圖中顯示的三個要素相輔相成，一起創造轉型。不過，不要犯錯。我們之所以能找出航向藍海的三個關鍵要素（也就是從藍海的觀點來看，創造市場的實用工具；運用這些工具的適當指引；以及人性化流程），並不是因為每次都正確理解這些要素。事實上，組織常因為錯誤理解這些要素而面對挫折與麻煩。從許多錯誤中學到的很多東西，使我們更強調在整個流程強化這三個要素的必要性。

從紅海航向藍海不會一天或一次就完成，不過也不需要花好幾年。賽博集團的氣炸鍋花兩年才上市，那是因為確保複雜的專利權需要時間；伊拉克國家青年交響樂團的航向藍海策略，甚至馬來西亞大規模的社區矯正計畫都只花不到一年完成。當組織開始看到打開價值成本邊界的明顯證據時，就會增加活力，以威力強大的方式釋放出從紅海航向藍海的動能。

相關書摘 ►籌組「藍海團隊」時，該不該將財務人員納入其中？

書籍介紹

《航向藍海：突破價值成本邊界，開創新市場的策略行動》，天下雜誌股份有限公司出版

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作者：金偉燦、芮妮．莫伯尼

譯者：周曉琪

最強的成長，來自為顧客創造新價值，而不是擊敗對手。但真正成功找到藍海的組織卻有限，問題出在哪裡？累積超過10年、超過150家企業驗證成功、前進藍海的實戰操作指南。無論個人、企業、組織、國家皆可應用的行動方案，盡在本書。

可否想過，如果當初蘋果緊盯稱霸智慧型手機市場的黑莓機、只想著要超越它，那會產生革命性的iPhone嗎？

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Photo Credit：天下雜誌

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航