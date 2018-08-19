《台北慢步》：台北刑務所、四六事件與消失的武德殿

文：水瓶子

走到金山南路與信義路附近，熱鬧的東門市場人來人往，應該想像不到在1904年，一旁的台北刑務所剛完工，是台灣第一座石造監獄，也是台灣司法獄政邁入現代化的第一步。

台北刑務所

今日這裡是台北市中心，在台北城的東門外，日治當時卻是一片水田、人煙稀少，一旁還有軍隊營區，很適合把監獄蓋在這裡。刑務所興建之初所需要的建材，剛好取用從台北城牆拆除下來的石材，為了搬運這些石材，當時還興建了鐵軌，受刑人徒手拆除石材，然後利用台車搬運到現址，而砂土則從螢橋的渡船場採取，約在今日廈門街與汀州路附近。

興建監獄時塵土飛揚，監獄的北門處挖掘有一個蓄水池，該水塘在監獄興建之前並不存在，或許是因為水圳經過也順便蓄水使用，而在這大水池旁的門內，則曾經是死刑犯的行刑場。

曾經去過威尼斯的人，大多坐過貢多拉，船夫能夠唱歌或是說故事，當我們經過一座橋時，船夫會說那一頭是監獄，而每當橋上傳出嘆息聲，可能就是犯人被拖去行刑的時候，也因此這座橋被稱為嘆息橋。

如今，台北刑務所北邊的圍牆，以及死刑犯行刑後將屍體運出的門都還在，只是用紅磚封死。我將這座門想像是死囚行刑後親人的嘆息門。威尼斯有船夫都耳熟能詳的嘆息橋故事，但擁有眾多文化資產的台灣，有多少人可以說出動人的故事呢！

的確，我們很少去了解有哪些人曾經被關在這座監獄內！

1912年，曾經參與黃花崗之役的羅福星，在大稻埕從事地下抗日活動，籌設組織。1913年，在偷了一批新竹官方的槍枝之後，組織被警察偵破，羅福星被捕，20人在台北刑務所被送上絞刑台處死，此為苗栗事件。

1923年，因治警事件被捕的蔣渭水，未宣判前即被拘留在台北刑務所，被判刑後也關在這裡，他寫在《台灣民報》（1924.4.21）的入獄感想，評論說：「現時監獄的衛生設施很進步，各房的面積坪數相當大，房內也各有專用水道和便所，每天清掃一間。屋內也有窗戶和天井的通氣孔，衛生設備的周至，我們一般人家的房間都還不及。此外，也安排定期野外運動和每日入浴，也是適宜的設備……總而言之，從衛生方面來看，今日的監獄反而比普通家庭的設備更完全，所以入獄的人反而比在家還增長健康，增加體重。」

治警事件中，林幼春、蔣渭水、賴和、王敏川，台灣共產黨員潘欽信、謝雪紅、簡吉等，都曾經被關在這裡。

二戰時的美國飛行員俘虜也被關在這裡，1945年6月19日，在監獄的北門內，14個俘虜以「轟炸平民」的罪名被處決。日本因美國的兩顆原子彈而宣布投降後，仍關押在監獄的11名外籍飛行員，終於被釋放返鄉。

還有更多人，如簡娥、翁澤生、黃宇宙、歐清石、楊金虎、李建興、赤嶺親助等人，在不同政權、不同時空被關入監獄，光是這些過往，就非常值得述說與紀念。

四六運動與許壽裳

1949年3月，距離228事件發生已經兩年，這兩年間白色恐怖烏雲密布，台大也發生許多教師因政治因素被迫辭職。而四六事件的引爆點，就是台大與師範學院（師大）的兩名學生騎腳踏車載人，被警察取締後不服，兩名學生被毒打一頓，

後來引發請願同學與民眾大約1,000人包圍警局（今大安分局）。

事後，警備副總司令彭孟緝決定抓拿主謀份子，在4月6日進入台大與師範學院宿舍逮捕學生。當時台大校長傅斯年與當局協商，警告彭孟緝：「若有學生流血，我要跟你拚命！」但師範學院就沒有那麼幸運，因為當時學生姓名與校方提供的宿舍房間對不起來，導致軍警先大規模地把所有學生抓起來，之後再一一比對姓名。

張光直教授（1931年4月15日—2001年1月3日）當時唸建國中學高三，也被捕入獄，進入台北監獄服刑，他描述獄中的環境很不好，三個人住在一間牢房。這跟當年蔣渭水的描述有天壤之別，不過當年一間牢房關一個受刑人，後來要關的人太多，大家擠在一起，環境當然變差。

在張光直的《蕃薯人的故事》一書中，他描述獄中牆上刻著「殺許教授萬俥受苦」這句話。1948年二月，許壽裳教授在青田街六號的住宅中被殺，兇器是一把斧頭，被砍四刀，喉管幾乎斷裂。警察在政府高層的壓力下，抓了高萬俥說是兇手。

許壽裳被殺害前一、兩週，辦公室與住所的確都曾遭小偷，警方認為高萬俥偷東西被發現而引發殺機。不過，在台北監獄的這幾個字，到底是高萬俥自白殺了許教授，還是因為別人殺了許教授卻害高萬俥受苦，這謎團恐怕至今都難以解開。

Photo Credit:玉山社

消失的武德殿與其他遺跡

這個台北刑務所規模之大，同時可以容納約2,000個受刑人，也因此需要眾多的軍警人員維持秩序，而這些軍警人員就住宿在監獄西邊、之後成為司法人員宿舍的華光社區。

軍警人員練習劍道的武德殿，1935年完工，位於台北刑務所的西北側，裡頭有柔道與劍道場，柔道場地板下裝有彈簧，而劍道場的地板則裝有用以擴音的甕，武德殿外面有射箭場，大約在1990年代失火燒毀。

目前台北刑務所除了北邊圍牆被列為台北市市定古蹟之外，還有許多歷史建築，包含城牆石再利用堆砌的地下水道，可以說明現代化水道的鋪設，除了原來的台北城中，也已經擴及到東門外。還有目前金華街135號的紅磚屋，這座紅磚屋在日本時代就被當作澡堂使用，後來變成了金華麵店。

華光社區內的美食

當年金華麵店之所以生意好，一部分是因為金華街的馬路夠大又位於市中心，很多計程車司機能夠把車停在路邊，進麵店填飽肚子之後再繼續工作。目前金華麵店已經遷移到潮州街。

此外，碳烤老麵燒餅、大有車料、廖家牛肉麵、杭州小籠湯包、新鮮豆漿店、盛園燒餅油條等老店，在華光社區的房子拆除後，有的結束營業，有的則在附近找店面繼續營業，讓人垂涎三尺的美味，也隨著房子拆除而消失。

或許時代進步，美食餐廳也要跟著前進，然而衛生與用餐環境，在這樣的房子裡就必定是衝突嗎？位在金山南路的明月堂，1935年由日本人創立，原本的位置在南門市場對面，戰後由周金塗接手經營，雖然搬過兩次家，但都在這附近。我喜歡季節性的櫻花糰子，配上紫蘇葉，想像著在櫻花盛開的樹下，欣賞著一瞬之美，口中吃著這些甜點，人生這樣活在當下，就已經滿足了。

相關書摘 ▶《台北慢步》：從錫口到台北城東門，看盡都市變遷的齊東街古道

書籍介紹

本文摘錄自《台北慢步》，玉山社出版

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作者：水瓶子

從城北到城南，從老街到書街，

串連不同巷弄組成10條不同主題的路線，

慢步走出台北不同的歷史與人文肌理。

「不同的角度，慢慢的藉由步行省思，參訪大大小小的景點，串連出不同主題的散步路線，正是以台灣為主體的思考模式，將多元文化納入日常生活之中，逐漸收納融合成台灣文化的一部分。……只要每一個人都規劃出一條散步路線，這樣累積起來的文化厚度，就足以媲美世界各國。」

城市漫遊者水瓶子，經過七年經營「青田七六」、擔任城市導覽解說的歷練，更走覽國內外城市感受不同的文化精髓，淬煉出更成熟的視角，此時寫《台北慢步》，已不再只是熱鬧的人文景點介紹，而是在各個不同巷弄、不同主題的串連中，試圖找出歷史、文化的連結，進而讓城市散步成為文化講堂，培養城市人的文化厚度。

為了讓這些路線的串連更加清晰，也特別請京都市立藝術大學美術學部畢業、《在台灣尋找Y字路》的作者栖來光繪製慢步地圖。

Photo Credit:玉山社

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航