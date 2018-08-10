萬豪集團又「出包」：酒店WiFi改「中國台灣」，不只一星負評、更可能觸法

林口「亞昕福朋喜來登」酒店WiFi網路連線畫面，昨（9）日被網友揭露，國家及語言的選單出現「中國台灣」選項，引發爭議。業者今（10）日回應，對外文宣必須遵照國際品牌規範，但已經向總部反映，但已有大批網友湧入飯店臉書、Google留下一星負評，觀光局也表示，業者此舉恐怕觸法。

林口「亞昕福朋喜來登」酒店上月底才試營運，就被入住民眾發現WiFi國家及語言的選單中出現「中國台灣」選項，國旗也被換上五星旗，昨日在臉書「爆廢公社」上傳手機連線WiFi的截圖。

而在搜尋網站上的名稱，也顯示「中華人民共和國林口特區亞昕福朋喜來登酒店」，引發網友怒火，紛紛在粉絲專頁上給出一顆星評價。

業者：遵照集團規範，無法自行更改

《中央社》報導，許多網友在google評論下留言，飯店在台灣土地開，寫中國台灣還放上五星旗就是羞辱、打壓，要業者回中國開飯店，並留下一星的差評。不過業者澄清並非自行更改，是不是遭駭客入侵仍在調查中。

而針對WiFi上的語言選項使用「中國台灣」，亞昕福朋喜來登酒店今天也發布聲明，表示酒店由全球最大的萬豪國際酒店集團直營管理，服務、設備乃至對外文宣都必須遵照國際品牌的規範，無法自行決定更改，但已經向集團總部反映引發的爭議。並說飯店正於試營運階段，也希望大家不要因為部分事件，「抹滅我們用心服務的努力」。

酒店人員表示，目前WiFi連線畫面選單中已經沒有「中國台灣」選項。



總部位於美國的萬豪國際集團是一間跨國酒店管理公司，在127個國家和地區，擁有超過6200家酒店和30個品牌，在台灣有七個品牌、13間酒店。萬豪國際集團去年宣布和中國阿里巴巴合作創立合資企業，大舉瞄準中國市場。而根據《欣傳媒》報導，截止今年五月，萬豪國際集團已在中國擁有22個酒店品牌、經營超過310家酒店、有超過300多家酒店正在籌建中，預計今年在中國再多開40多家酒店。

在台灣營業卻標記「中國台灣」 觀光局：可勒令停業

針對亞昕福朋喜來登酒店改國名、換國旗一事，《聯合報》報導，觀光局副局長張錫聰今日表示，《發展觀光條例》第53條載明，觀光旅館業、旅館業、旅行業等，若有玷辱國家榮譽、損害國家利益，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，情節重大可定期停止營業或廢止執照。

張錫聰表示，新北市政府已在查處，仍需經過行政調查程序，觀光局會持續追蹤，也呼籲國內觀光飯店旅館避免此類情事，以免觸法。

新北林口亞昕福朋喜來登酒店管理機關為新北市政府。新北觀旅局指出，將依發展觀光條例中的規範處理，目前先取得相關跡證，會在讓業者來說明後，再依規範開罰，捍衛國家尊嚴。

萬豪又出包，這次中國力挺

不過在今年一月，萬豪被檢舉在寄給中國會員的郵件問卷裡，有一欄「您現在居住在哪一個國家？」的問題，問卷選項中包括了西藏、台灣和香港，引發中國網友抵制，也因爲涉嫌違反中國網路安全法和中國廣告法相關規定，先後遭到相關當局約談。萬豪隨後三度公開道歉，表態「尊重中國主權和領土完整的一貫立場」，中文網站與app當月也被勒令關閉整改一週。

《中央社》報導，而在「WiFi事件」發酵之後，中國《環球網》昨晚報導此事時，刻意在標題前加註「萬豪又出事了，這次我們挺它」，獲得許多中國網友在微博新聞討論串留言叫好。

有中國網友表示，台獨正名的結果就是「中國台灣」；有人說樂見萬豪做出「正確選擇」；還有不少人希望亞昕福朋喜來登酒店「挺住」。但也有人質疑，「沒本事收復台灣，只能用這些方式在名義上回歸」；部分網民提醒此舉只會招致更多國家反感。

中共官媒人民日報《海外網》昨晚報導此事時則稱，有綠媒叫囂國際酒店在刻意矮化台灣，不過酒店方面回應稱這是「遵守國際規範」；「這一明明符合國際社會共識的標注，卻立刻被綠媒扣上了矮化的帽子。

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核稿編輯：羊正鈺