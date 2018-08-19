《新貨幣戰爭》：稀有不一定值錢，以比特幣為首的數位貨幣值錢嗎？

文：劉振友

數位貨幣有價值嗎？ 真能當錢用嗎？

在有使用價值的情況下，稀少資源必定昂貴。為什麼黃金、白銀具有天生貨幣的屬性？就是易於分割、化學屬性穩定、可以長久保存。從經濟學角度來看，數量極少、供不應求，價格必然昂貴。葛洪《抱朴子．明本》中說：「然物以少者為貴，多者為賤。」魯迅先生在《藤野先生》中也談及：「大概是物以稀為貴吧，北京的大白菜運往浙江，便用紅頭繩繫住菜根，倒掛在水果店頭，尊為膠菜。」物以稀為貴的，還有數位貨幣。

按理說除金銀之外，貨幣似乎都可以無限複製，比如紙幣，因為印刷成本低廉，其印刷數量只是依據國家信用控制。但是當金融危機來臨、國家信用得不到保障的情況下，可能就會超發，引發貨幣貶值。

但是數位貨幣有所不同，不能無限制獲取。以比特幣為例，比特幣的獲取是用中本聰的演算法，從互聯網中挖取的，這種演算法需要礦工有很強的計算力，根據中本聰的計算，地球上最多也就2,100萬個比特幣。可以說，比特幣比黃金、鑽石還要稀有。話說回來，值錢的東西一定數量有限，稀有的東西不一定值錢……以比特幣為首的數位貨幣值錢嗎？

嚴格來說，目前以比特幣為主的數位貨幣，還不能稱之為貨幣，或者說它還沒有被官方承認。數位貨幣的「稀少性」目前還缺乏足夠的接受者。但是，如果以貨幣發展的趨勢來看，數位貨幣必然取代傳統貨幣、成為法定貨幣。在這樣的條件下，數位貨幣的價值必然會像黃金白銀一樣。

舉個例子，目前全世界的貨幣儲量約為六十兆美元。也就是說，如果在不爆發金融危機、不發生通貨膨脹的情況下，六十兆美元就是全世界的財富。倘若比特幣成為法定通用的數位貨幣，那麼一枚比特幣的價值相當於300萬美元。 換句話說，你花一枚比特幣就可以在京城的三環裡，購買一幢房子。此外，比特幣的流通速度比傳統貨幣快上N倍。流通速度的加快，也使得參與流通的總貨幣數量（貨幣流量）增多，幣值也會相應下降。但是不管怎樣，比特幣都是值錢的。

土豆網的聯合創始人方德思（Marc van der Chijs）也是比特幣粉絲，他曾經這樣計算：如果比特幣取代西聯匯款（Western Union）的地位，其幣值可達880美元；如果取代了Paypal的地位，其幣值將高達1950美元；如果取代1％的黃金儲備，那麼它的幣值可高達8,000美元。

比方德思更激進的，還有著名創投公司安德森霍洛維茨（Andreessen Horowitz）的合夥人之一——克里斯．迪克森（Chris Dixon），他對比特幣的支付系統大加讚賞，他認為比特幣甚至比傳統的Paypal和西聯匯款都要出色，而且效率高、費用更低。要知道，每年接近五千億美元的手續費，相當於美國一年的軍費開支。換句話說，如果這套支付系統完全交給比特幣，或許可以降低一半的手續費。此外，區塊鏈不僅可以用在數位貨幣身上，還可以開發其他的服務平臺。

然而，《The Magazine》雜誌主編葛蘭．弗雷施曼曾經這樣公開評論比特幣，他指出，比特幣是披著高科技外衣的糟糕貨幣系統。數位貨幣爭議很大，但最根本的還是，「數量與價值」是否對等。

比特幣等數位貨幣的出現，有著一定的價值所在。這個價值似乎與數位貨幣的「數量稀少」關係不大，最關鍵的是其所建構的平臺。在許多投資家的眼裡，科技代表財富，數位貨幣平臺恰恰具備「創富」的潛能。再看看迪克森如何評價：對於這些看上去很糟糕的初創產品，或許會令你大吃一驚。你會想，好的創意不是一定會有好結果？當所有的財力、物力集中，它就很容易實現！當然，創意是在不經意間發現的。

就像中本聰發現比特幣的演算法，任何形式的數位貨幣，都自有獨特的演算法。比如2,100萬個比特幣，是按照中本聰演算法得到的，比特幣有可能按照其他計算力，可以得到4,200萬個，以此類推……這樣的演算法可以無限開發，每一個演算法，又代表著一座金礦。也就是說，你也可以創造屬於自己的比特幣。

其實數位貨幣不僅是一種新貨幣，而是一種新思維、新理念。瑞士銀行亞太區首席技術官史蒂芬斯（Peter Stephens）曾說：「兩年前，各家銀行都把重心放在比特幣上，他們擔心比特幣的發展前景，並且對銀行如何與比特幣進行業務合作，感到手足無措。幾年後，銀行對塊狀鏈的重視是有目共睹。」言下之意，如果銀行擁有塊狀鏈技術，有助於擺脫傳統。

如今，許多境外銀行或創投公司，都在盯著開發數位貨幣的天才，倘若時機成熟，便收購或者投資。還有一些投資者，致力於新比特幣生態系統的開發，意圖創造出巨大財富。當然也不排除有一些短期投機者，對投資人惡意欺詐！

那麼，數位貨幣到底價值幾何，它符合數量與價值的「正比關係」嗎？現在下結論為時太早。

跨國大額支付的安全工具

與其說數位貨幣是一種貨幣，不如說數位貨幣更像是一種互聯網金融工具。數位貨幣是一個支付交易平臺，它提供的思路，是目前最常提及的。

舉例而言，一個人匯款給外地客戶，由於款項較大筆，通常情況下，他有以下幾種做法：一是直接透過銀行匯款，支付一筆數額不小的手續費；二是直接到對方所在地，辦理現金或者支票；三是透過傳統網路（Internet）進行多次的小額轉帳。換句話說，如果有更新、先進的平臺，恐怕這個人未必會選擇這些麻煩又花錢的交易平臺。那麼，傳統的支付交易平臺，究竟存在什麼問題？

其一、交易不方便

金屬貨幣之所以能夠取代自然貨幣，是因為攜帶方便。後來，紙幣比金屬貨幣方便，電子錢又比紙幣方便。可以看出，方便是最重要的前提。數位貨幣顯然是一種架構在互聯網的貨幣形式，它幾乎可以跟網路對等、與互聯網的傳播速度一樣快。而通常在傳統平臺，人們要面對面現金支付，或者用國際快捷（EMS）將承兌匯票寄出去；如果面額較大、交易距離遠，恐怕得坐飛機。

其二、交易不安全

舉個例子，你拿著一包錢外出交易，有被搶劫的危險。此外，密碼被盜也是常見的犯罪之一，那些高智商犯罪者，可以從ATM獲取你的密碼。當然還存在另一種奇葩，用快遞寄出去的承兌匯票在半路丟失。以上因素都可能給交易帶來隱患。

其三、缺少大額交易平臺

現在確實有不少基於互聯網的支付平臺，但是大多數都限制交易次數、交易數額。比如微信支付、支付寶等交易速度快，但是針對「巨款」只能採用多次支付。如果交易次數增多，中間也會產生較多的開支，也不划算。

高速發展的互聯網，對傳統貨幣的支付平臺提出挑戰。只有技術更先進、控制力更強、流通速度更快、交易密碼不易被盜、交易成本低的新型貨幣，才能做到這一切。新數位貨幣就具備這些特點，尤其在互聯網兩端所展現出來的優勢，是傳統貨幣無法比擬的。依筆者看來，數位貨幣較傳統支付形式有三大優勢：

優勢一，沒有協力廠商仲介的交易平臺

目前大多數互聯網交易，是借助協力廠商信用平臺進行，其實協力廠商信用平臺，就是銀行。比方說支付寶，支付寶的合作夥伴就是各大銀行。銀行為它提供信用平臺，支付寶僅僅提供支付功能。但是這種交易方式，是「單向」的，或者說完全是為了買賣一方，而不是對等的。新數位貨幣有所不同，它是一種立基於密碼學原理的支付系統，而這種系統不須借助協力廠商平臺。此外，在這個平臺上，買家不僅可以購物，退貨還方便。

優勢二，點對點的交易模式

舉個最簡單的例子，過去我們匯款給對方，往往要去銀行或郵局辦理轉帳手續，或者填寫匯款單，之後對方取款，依舊也要跑銀行……也就是說，傳統的匯款方式是「點——銀行——點」的交易方式。你繞不開銀行。但是新數位貨幣系統是借助互聯網的「點——點」的交易方式。這種方式最大的特點，就是借助點對點分散式的「時間標記伺服器」來完成，「時間標記伺服器」其實就是在區塊形成的完整交易資料蓋上時間。這種區塊鏈保障交易兩端，新數位貨幣的交易平臺是安全的。若覺得它不安全，也可以透過引進協力廠商信用權威來解決。

優勢三，支付與記帳完全同步

有個故事：我有個朋友在某公司從事財務工作，公司所有的往來帳目，他都要記錄。以過去傳統交易為例，來一筆現金，通常是現金和貨物發票一起入帳，但是這種帳並非同時發生的，記錄起來十分煩瑣，而且經常遺漏。

後來電子轉帳成為主流。電子錢交易似乎比傳統模式好多了，每一筆帳都會有一個紀錄，如果按照這個紀錄再去整理往來帳目，效率快很多。不過朋友常抱怨：「為什麼就沒有一種支付與記帳同步的軟體或平臺呢？既可以提高工作效率，而且也不會出現漏帳。」

數位貨幣是一種嚴格意義上，透過點對點技術，實現支付與記帳同步的交易系統，它的交易不借助協力廠商平臺。當然目前數位貨幣交易系統問題還不少，相信能改善、實現互聯網與貨幣的結合。

相關書摘 ►《新貨幣戰爭》：美元、歐元、人民幣三足鼎立，為全球一體化埋下伏筆

書籍介紹

本文摘錄自《新貨幣戰爭：數位貨幣沒有政府背書卻開始流通，你我的消費、財富與稅負，是誰說了算？》，大是文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：劉振友

當你努力一輩子，什麼才是專屬於你的財產？

存款、房子、車子、你的名聲、親情、愛情還是友情？

這些東西都很可能隨時間離開你，但有一樣東西可以伴隨你終身：數位貨幣，

只要你有一把打開密碼的鑰匙，沒有人能夠奪走。

政府、銀行在擔心什麼？打算怎麼利用？這就是新貨幣戰爭。

——本書作者、全球加密數字資產研究院籌備院長劉振友

從自然貨幣、金屬貨幣、紙幣到數位貨幣，

貨幣的角色已從「專制工具」變成「智能遊戲」，

我們即將迎來一場從實體走向虛擬的新貨幣戰爭。

本書作者劉振友曾出版《當世界不使用鈔票》（大是文化出版），

曾獲中國新經濟模式創新與發展傑出人物，也是最早提倡加密數位資產的先知，

他要告訴你，你我的消費模式與賺取財富方式，向來受政府、銀行和企業左右，

無政府背書的數位貨幣正在世界各地開始流通使用後，

未來的經濟行為，誰會受到箝制？誰得到自由？將來是誰說了算？

貨幣戰爭的起源與貨幣體系演進

在金本位貨幣時期，由於黃金太過稀少，在金幣面前，連國王也要脫帽，

到了布雷頓森林體系，這是一場讓美元成為大爺的新貨幣根基，

只是偏偏發生了一場戰爭，讓美國的撒錢稱霸天下計畫崩塌，

當大哥變窮了——美元本位時期結束，區域化貨幣組織出現，

目前，新貨幣體系尚未出現，誰將是下一個貨幣共主？

美元、歐元、人民幣還是數位貨幣？

或者，發行量最大的數位貨幣會被某強國收編？

未來貨幣的發展 : 數位貨幣怎麼出現的？目的是？

特徵和功能 :

數量有限、去中心化與區塊鏈，是其幾項大特徵，

再加上出門無須攜帶、很難造假交易、無須手續費，更是優勢。

尤其是比特幣，更是開啟數位貨幣的新紀元。

（想更了解比特幣？詳見《當世界不使用鈔票》）

這種貨幣如何運作？

到底該去哪裡取得數位貨幣，大家口中流行的「挖礦」是指？

數位貨幣要存哪裡？上哪交易？哪裡買賣？又該去哪裡花用？

以後還需要錢包嗎？當然，而且你還可以透過五種錢包保護你的資產 :

冷錢包、鏈下錢包、多重簽名錢包……

本書最後還要告訴你 :

數位貨幣將加速那些產業發展？打擊哪個行業？

它未來將「消滅」真實貨幣，有可能嗎？會引發通貨膨脹嗎？

當無政府背書的數位貨幣成為可能，

你我的消費方式與財富由誰說了算？是第三方支付的霸主還是比特幣擁有者？

這是一場將波及每一個人的金融戰爭。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰