《新貨幣戰爭》：美元、歐元、人民幣三足鼎立，為全球一體化埋下伏筆

文：劉振友

改變國家財富與治理手段的利器

蘋果公司前CEO賈伯斯（Steve Jobs）說：「活著就是為了改變世界！」人類自誕生之日起，就不停透過改造世界改變自己。有了貨幣，也就有了交易，交易的發達逐漸演化成為經濟！後來，貨幣更像是一把插在金融與經濟之間、國與國之間、民間與官方之間的雙刃劍！人們創造新貨幣，與此同時新貨幣又改變世界。

不久前有一部人氣爆棚的紀錄片——《貨幣》，一共10集，以一種圖文並茂的方式展現貨幣的崛起——就意味著國家的崛起，甚至是一個民族的崛起。貨幣對人類世界的改造，不僅體現在特有的領域，更體現在一個國家的財富命脈及人民物質生活水準上。那些打贏貨幣戰爭的國家和地區，在享受優惠貨幣政策的同時，還會對其他的貨幣有很強的控制力和影響，比如美元。二戰結束後，美元背後的美國成為世界第一強國，可以看出貨幣的影響力與國家實力形成正比。

互聯網作為改變世界的第三次技術革命，打破傳統貨幣體系的格局，它將原本閉塞的個體，透過網路連接起來，形成全球一體化的雛形。而那些乘互聯網東風而來的數位貨幣，也改變人們認識的貨幣。

數位貨幣只是一串網路符號，甚至也沒有官方鑄幣局參與製作，它不屬於某一個國家、某一個人，但它具有某種「世界性」，它屬於全人類！事實上，數位貨幣存在於全球互聯網上的一個角落，只消你借助一定的計算力找到它。

就是這樣一種貨幣形式，自它誕生後便引起軒然大波！有些經濟學家認為：「數位貨幣完全是騙子們的壞點子！」當然也有許多支持者和追隨者說：「數位貨幣完全可以一統江湖。」人們對數位貨幣褒貶不一，但是當我們再一次坐到電腦前，用理智的目光重新審視這串數位貨幣時，會不會有一種看未來劇的感覺？人們的恐懼，不就是源自對新興事物的不理解？再次返回到百年之前，當信用貨幣取代黃金的那一刻，也打破「黃金是天然唯一的貨幣」這一謊言。

不得不說，傳統貨幣其實帶有極其濃厚的政治色彩，在一定程度上背離貨幣的本意。尤其是信用貨幣時代，貨幣的價值完全是靠信用維持。而這種信用又建立在國家政權之上，甚至可以說它根本不是信用，而是一種權力。

憑藉權勢，一張廢紙價值千金；憑藉權勢，一張廢紙可以肆意妄為！許多國家和地區一度打算恢復淘汰百年的黃金地位，當然這種違背自然規律的行為，不可能成功。

就在此時，數位貨幣出現！數位貨幣的出現，讓人們重新感受到「初心」，許多國家和地區甚至把它當作一根救命的稻草。許多經濟學家也跳出來，手裡拿著計算機幫政府算帳。如果把現有貨幣換成數位貨幣，將會為政府節省龐大開支！但事實並不是那麼美好，數位貨幣還有許多缺陷使其無法推廣。歷史上，新興貨幣取代舊貨幣都需要一個過程，如金屬貨幣取代自然貨幣費時上千年，信用貨幣取代金屬貨幣也用近一百年的時間。時間不是問題，但人們需要不斷更新觀念。

雖然數位貨幣還不能稱為「貨幣」，但是它作為一種互聯網的衍生產品，更了解互聯網的脾氣，而且能在互聯網世界裡馳騁。

如今，世界上已經沒有拒絕網路的國家，網路帶來的便利超出人們的想像。上至政府機構，下至百姓生活，互聯網幾乎把所有人串聯在一起。作為它的「孩子」，數位貨幣就是這麼霸氣！更重要的是，數位貨幣一旦被「發掘」就不會消失。人們不用擔心它會像一張鈔票那樣會被盜、丟失或者損毀。它在不斷變化的金融體系內，變得有競爭力，未來某一天它能夠成為貨幣史上的重要角色。

區塊鏈技術在筆者看來，甚至可以媲美互聯網。區塊鏈技術不僅可以實現交易的透明化，而且還具有記帳、查詢等功能。目前各國政府迫切需要這項技術，政府可以依靠這項技術處理過去難以解決的問題，比如舊帳難覓、黑箱操作、銀行腐敗、黑市交易等。只要監管得力，數位貨幣還能發揮更大的作用。

經營之神松下幸之助在《創業的人生觀》中說過一句話：「所謂成長發展，就是要有很多東西不斷發生，然後變成繁榮的型態，也可以用『日日新』這句概括。意思是說，舊的東西不斷滅亡，新事物不斷誕生。」數位貨幣印證這個道理，唯有不斷變化才是永恆……。

三「國」之間的數位貨幣戰爭

戰爭一直沒有停止，甚至有越演越烈之勢！只不過這種博弈和較量不再借助戰場，而是借助自己的綜合實力。有人說：「能夠打贏和平戰爭的國家，才能成為超級大國！」

美國算是一個從第二次世界大戰走出來的強國，它不僅在二戰時期保存實力，還透過軍火生意大賺一筆，最終成為世上第一個超級大國。昔日霸主英國受戰爭重創，經濟倒退十幾年。美國成了老大，美元也成為世界上影響力最大的貨幣。隨著布雷頓森林體系的建立，美元成了取代黃金儲備的唯一貨幣，世界任何貨幣都向美元看齊。當然沒有哪一個國家和民族，心甘情願的任美國擺布。它們各有算盤，一方面不得罪美國；另一方面打算以結盟的方式對抗美國。事實上，現代貨幣戰爭也是從二戰之後開始的。

蘇聯作為二戰後的第二個超級大國，顯然不想讓美國一家獨大。舉個例子，老大、老二都很有實力，都索要家族裡的發言權。老大說：「我最有錢，有什麼問題就找我解決。」老二說：「我最能打，出什麼事我可以解決！」爭來爭去，老大、老二關係惡化，老死不相往來。後美國與蘇聯打起冷戰，這場戰爭一打就是幾十年。

冷戰要說是兩個陣營之間的較量，倒不如說是一場蓄謀已久的貨幣戰爭。二戰後的蘇聯，經歷短時期的高速發展，在經濟和軍事上都有較大起色。但是蘇聯由許多獨立的聯邦成員構成，這樣的國家有破碎的風險。此外，盧布的影響力有限，它的國際地位甚至還不如英鎊、法郎、馬克。美元與盧布的較量根本就不在同一級別上，結局也印證這個道理。

冷戰結束。蘇聯解體，以盧布為貨幣體系的獨立國協國家，陷入金融危機。以俄羅斯為例，葉爾欽（Boris Yeltsin）時期雖然竭盡全力為其診治，無奈元氣大傷。據統計，蘇聯解體後，俄羅斯的機械製造業產能，縮水超過60％；而輕工業、紡織業等縮水超過80％，俄羅斯的實體經濟幾乎遭到毀滅性打擊，一度只能靠出賣尖端的武器裝備彌補漏洞。

咱們再看看冷戰前後美元PK盧布的結果。冷戰結束前，一美元只能兌換0.6盧布。而冷戰一結束，俄羅斯政府為了重振雄威竟然增發18兆盧布，引發通貨膨脹。例如1994年，一美元甚至可以兌換3,235盧布，盧布澈底淪為「雞肋」（按：喪失價值，棄之可惜）！那些冷戰前的蘇聯百萬富翁瞬間淪為貧民，甚至靠政府救濟來維生。蘇聯的解體，可說是世上經典的「貨幣戰爭」案例，以至於後來再沒有其他國家敢公開對美國挑起貨幣戰爭……。

像美國這樣獨大的國家畢竟是少數，對於其他國家而言，結盟好過樹敵。歐盟就是歐洲諸國，聯合對抗貨幣霸權的方式。歐元不僅讓成員國之間的法定貨幣自由兌換，而且直接參與各成員國的貨幣體系建設中。在眾多「臭皮匠」的共同努力下，歐元成為大區域的體系貨幣，完全可以抗衡美元！除了歐盟，「東盟」雖然沒有自己的貨幣，卻結成以人民幣為中心的貨幣聯盟。雖然這樣的結盟方式與「歐盟」不太相似，但是功效一樣。

如今世界上的貨幣體系，不像過去那樣以某種單一貨幣所構建，而是呈現三足鼎立的態勢——美元化國家聯盟、東盟（正推動以人民幣結算，取代美元）、歐盟（歐元）……事實上，這樣的結盟方式避免國與國之間直接的碰撞與對抗，也為未來的全球一體化埋下伏筆。

互聯網數位貨幣可以促進這樣的大融合，它所依賴的互聯網技術形成一個地球村，人們可以用統一的貨幣結算，每一個國家也不再為緊缺的黃金儲備而發愁。去中心化的數位貨幣，可以使國與國之間的資源配置均衡。此外，互聯網數位貨幣的P2P交易模式縮短兩國之間的距離、時差，而且不須貨幣兌換等煩瑣的服務。如果說現代貨幣的職能，已不限於以物易物，而是參與政治與經濟的管理，那麼互聯網數位貨幣更具優勢。

以筆者看來，未來的貨幣布局未必是分庭抗禮的，而會趨於大同。全球一體化讓整個世界變成一個「人」，不管是皮膚、肌肉還是骨骼，一傷則全身痛。未來的貨幣世界或許在短時間內存在相互摩擦，但更多的是相互合作與支持。戰爭只會給國家和人民帶來痛苦，哪怕是無硝煙的貨幣戰爭。相信，未來世界會如孔子《禮記》中說的：「大道之行也，天下為公。選賢與能，講信修睦，故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥（音同「關」）、寡、孤、獨、廢、疾者，皆有所養。男有分，女有歸。貨惡其棄於地也，不必藏於己；力惡其不出於身也，不必為己。是故謀閉而不興，盜竊亂賊而不作，故外戶而不閉，是謂大同。」

相關書摘 ►《新貨幣戰爭》：稀有不一定值錢，以比特幣為首的數位貨幣值錢嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《新貨幣戰爭：數位貨幣沒有政府背書卻開始流通，你我的消費、財富與稅負，是誰說了算？》，大是文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：劉振友

當你努力一輩子，什麼才是專屬於你的財產？

存款、房子、車子、你的名聲、親情、愛情還是友情？

這些東西都很可能隨時間離開你，但有一樣東西可以伴隨你終身：數位貨幣，

只要你有一把打開密碼的鑰匙，沒有人能夠奪走。

政府、銀行在擔心什麼？打算怎麼利用？這就是新貨幣戰爭。

——本書作者、全球加密數字資產研究院籌備院長劉振友

從自然貨幣、金屬貨幣、紙幣到數位貨幣，

貨幣的角色已從「專制工具」變成「智能遊戲」，

我們即將迎來一場從實體走向虛擬的新貨幣戰爭。

本書作者劉振友曾出版《當世界不使用鈔票》（大是文化出版），

曾獲中國新經濟模式創新與發展傑出人物，也是最早提倡加密數位資產的先知，

他要告訴你，你我的消費模式與賺取財富方式，向來受政府、銀行和企業左右，

無政府背書的數位貨幣正在世界各地開始流通使用後，

未來的經濟行為，誰會受到箝制？誰得到自由？將來是誰說了算？

貨幣戰爭的起源與貨幣體系演進

在金本位貨幣時期，由於黃金太過稀少，在金幣面前，連國王也要脫帽，

到了布雷頓森林體系，這是一場讓美元成為大爺的新貨幣根基，

只是偏偏發生了一場戰爭，讓美國的撒錢稱霸天下計畫崩塌，

當大哥變窮了——美元本位時期結束，區域化貨幣組織出現，

目前，新貨幣體系尚未出現，誰將是下一個貨幣共主？

美元、歐元、人民幣還是數位貨幣？

或者，發行量最大的數位貨幣會被某強國收編？

未來貨幣的發展 : 數位貨幣怎麼出現的？目的是？

特徵和功能 :

數量有限、去中心化與區塊鏈，是其幾項大特徵，

再加上出門無須攜帶、很難造假交易、無須手續費，更是優勢。

尤其是比特幣，更是開啟數位貨幣的新紀元。

（想更了解比特幣？詳見《當世界不使用鈔票》）

這種貨幣如何運作？

到底該去哪裡取得數位貨幣，大家口中流行的「挖礦」是指？

數位貨幣要存哪裡？上哪交易？哪裡買賣？又該去哪裡花用？

以後還需要錢包嗎？當然，而且你還可以透過五種錢包保護你的資產 :

冷錢包、鏈下錢包、多重簽名錢包……

本書最後還要告訴你 :

數位貨幣將加速那些產業發展？打擊哪個行業？

它未來將「消滅」真實貨幣，有可能嗎？會引發通貨膨脹嗎？

當無政府背書的數位貨幣成為可能，

你我的消費方式與財富由誰說了算？是第三方支付的霸主還是比特幣擁有者？

這是一場將波及每一個人的金融戰爭。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰