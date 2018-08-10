2018/08/10, 藝文

美力！從教科書革命開始：美感細胞－90後的教育大夢

《美感教科書第二季》，Photo Credit：美感細胞
我們想讓你知道的是

2013年9月，三個22歲的大男孩：陳慕天、張柏韋、林宗諺擠在交大男宿八舍216寢室狹窄的空間裡，一邊回憶著遊歷世界所看見的「美」，一邊討論著如何讓台灣變美。

唸給你聽
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Two roads diverged in a wood, and I….
樹林裡有兩條岔路，而我⋯⋯

I took the one less traveled by,
我選擇了人跡罕至的那一條，

And that has made all the difference.
一切就此變得截然不同。

——《The Road Not Taken》by Robert Frost

22歲時，你選擇怎樣的未來？繼續在學術路上深造精進？還是進入一間體質良好的公司，安穩地當個小齒輪？或者，你也曾不知天高地厚地想要改變世界？2013年，三個22歲的大男孩在這道關於未來的選擇題上，寫下了答案。他們選擇放棄高薪未來，走上詩人筆下「人跡罕至」的那條路；他們滿懷青澀理想，創立了「美感細胞」協會，透過網路募資發起「教科書再造計劃」，在臺灣社會掀起一場美感革命。

初心：讓台灣變得更美

經歷二次群眾募資、二次環島課本發放、十本課本改造、接觸近300個班級、送出超過10,000本課本，四年多來，「美感細胞」改變了原以為不可撼動的教育體制與產業，這股民間自發的年輕力量，甚至向上敲開公家機構的老朽大門，加入了12年國教新課綱決策行列，正式進入體制中推動美感革命。

這場如火一般由下而上燃燒的美感教育革命，起始點是在台灣社會躁動不安的2013年，當時接連發生反旺中媒體壟斷、大埔強拆、洪仲丘案等重大社會事件，不斷激化社會輿論，陳抗活動更如烽火燎原。同時間，陳慕天、張柏韋、和林宗諺各自結束半年的歐洲交換學生課程，返回交通大學上課，在異鄉接受到的美感衝擊，對照島嶼的不安與零亂，引領他們重新回看這個成長的故鄉，開始思索「如何讓台灣變得更美」。

2013年9月，在夏日即將結束前的蒸騰空氣中，陳慕天、張柏韋、林宗諺擠在交大男宿八舍216寢室狹窄的空間裡，一邊回憶著遊歷世界所看見的「美」，一邊討論著如何讓台灣變美。

美感是一種競爭力
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Photo Credit：美感細胞
張柏韋（左二）、陳慕天（中）、林宗諺（右二）與團隊成員合影

「其實，改造教科書並不是我們一開始的目標。」陳慕天表示，三人遊歐時，印象最深刻的是各國街景環境和設計產業，尤其是街景，同樣是人工美化的結果，卻毫不矯揉造作，好像天生就該如此。

他們曾好奇問人：「歐洲是否有特別的美感教育？」答案當然是沒有，因為美無所不在，歐洲人從小耳濡目染練就了掌握美感的能力。

歐洲可以，台灣沒道理不行。三人開始反思，要怎麼做才能改善台灣雜亂無序的街景？是消滅街上醜陋的招牌和設計元素？還是徹底改變廣告設計產業？唯一確定的是，無論街景再造、或提升廣告招牌產業，都不是他們這三個在學生可以輕易翻轉的。

國民美感攸關國家競爭力！已故建築教育大師漢寶德近半世紀前從德國學成歸國後，就不斷利用各種場合，大聲疾呼美感教育的重要性：「我們需要成為一個具有藝術素養的國家。人人都有創造與審美的能力，也有欣賞的眼光。」大師的百年之思，至今仍是一份未竟的作業，因緣際會落到了三個男孩手中，他們決定從一個令人生厭、學生卻不得不每天面對的東西--教科書開始，找出解答。

一本教科書就是一座美術館
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Photo Credit：美感細胞
《美感教科書第一季》國語5上冊改版設計

12,760個小時！這是「美感細胞」團隊計算出來，每個學生從小學到高中的12年和教科書相處的最低時數。如果教科書像美術館，每翻到新的一課，就能感受到不同的視覺享受和學習動力，孩子們不就可以耳濡目染，培養出美感思維了嗎？

於是陳慕天、林宗諺、張柏韋一起在豆漿店的菜單背後，寫下「改造教科書半年計畫」，希望美感如細胞，擴散到社會的每一個角落。

不過，美感細胞的三位創始成員分別來自機械、電機、人文社會科系，全是設計門外漢、更沒有教育專業背景，可想而知，改造教科書計畫最初進行的並不順利。在不斷碰壁、遭拒的挫敗中，三人靠著動員周遭親友持續匍匐向前，終於在2014年獲得新竹大湖國小的支持，為五年級上學期的國語課本徹底改頭換面。

2014年9月9日，美感細胞帶著剛出爐的新版國語課本來到大湖國小，首度發放給五年級的九名學生。拿到新課本後，孩子們就七嘴八舌比較起新舊版本差異，其中有段對話引起了團隊注意。當時，一個小女生問坐在她前排、戴著眼鏡的小男生：「你有沒有發現，生字的排列方式不一樣了，為什麼？」男孩靜默了幾秒，然後回答：「他們可能是要讓思想更自由、空間更開放，我覺得這樣比較好。」

在沒有大人說明的情況下，小學生竟一眼察覺設計背後的意圖和用心，聽到這段對話後，懷著忐忑不安心情的團隊成員，頓時吃下了一顆定心丸。原來，當大人還緊抓著僵化的課本設計餵養孩子時，孩子們的美學思維早已默默進化著，追上了世界的腳步。

美感沒有標準答案，就是發揮想像力

第一季教科書再造計劃陸續獲得媒體關注，影響力持續累積發酵，美感細胞許下更大的夢，發起第二次募資計畫。有別於靠親友贊助低空達標籌得26萬467元的第一次募資，第二次募資計畫在短短三個月內就順利籌集道564萬，教科書再造計劃也從原本只能針對單科、一舉擴大到五科（國文、英文、數學、社會、自然與生活科技），更邀請到黃金陣容的設計師如馮宇方序中陳永基圖文不符王艾莉等擔任各科課本設計總監。

「我們不會試圖去定義美，因為美沒有標準答案，應該提供多元的選擇性。」陳慕天說，一如台灣文化也是由多元族群組成，各自對美的觀點各有差異。第一季就合作的設計師馮宇認為，美感不只是視覺，更多是發揮想像力、創造力，創造屬於自己的東西。負責自然課本設計的王艾莉則透過互動設計和排版方式，讓學生親自體驗自然原理的奧妙，例如讓學生刮掉課本內生鏽機器人的銀漆，變回亮晶晶的表面，呼應課程介紹氧化生鏽的內容。

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Photo Credit：美感細胞
《美感教科書第二季》：王艾莉設計的自然課本

美感教科書不只透過設計師巧手編排視覺美感，更從使用者角度帶出功能性設計。例如方序中設計的數學課本，以積木為主的設計讓學習如同玩遊戲，內頁還穿插各種教具，像是針對多數小孩難以理解的「幾分之幾」概念，方序中在摺頁插入巨大的圓餅圖，以強烈視覺加深學生印象之外，更可以直接撕下變成教材。

美感教育本就是生活的一部分。美感細胞透過教科書變得更有創意、更具美術設計的編輯方式，相信學生每日閱讀改造後的教科書，可以培養他們的觀察力和創作力，學生更容易因此發現周遭不完美的地方。未來我們就有更多的機會，會想要改變自己的周遭環境，讓臺灣這個島嶼變得更美。

從教科書改造到教育設計大國
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Photo Credit：美感細胞
《美感教科書第二季》：方序中設計的數學課本

美感細胞創造的成果，引爆社會風潮，但非一蹴可幾，而是團隊堅持投入五年黃金歲月，關關難過關關過，鍥而不捨之下，才終於滲透體制影響全台學子。美感細胞靠著行動，推動著龐大社會機器，朝向新方向邁進。

在改造教科書過程中接觸過眾多設計師，美感細胞也觀察到台灣設計多集中在品牌、娛樂等商業領域，較少著墨於像美感教科書這樣的功能性設計。但美感教科書系列的成功，證明了台灣的課本和其他國家相比，不僅毫不遜色，更有後來居上的態勢，所以陳慕天相信，台灣在教育設計領域絕對擁有巨大潛力。

在完成一場有史以來普及性最高的教科書美感革命之後，美感細胞的下一步，就是挾著豐沛的「美力」，讓台灣成為教育設計的大國！

  • 原文刊於2018臺北文創天空創意節「名家觀點

責任編輯：游千慧
核稿編輯：翁世航

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