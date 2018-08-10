美力！從教科書革命開始：美感細胞－90後的教育大夢

Two roads diverged in a wood, and I….

樹林裡有兩條岔路，而我⋯⋯ I took the one less traveled by,

我選擇了人跡罕至的那一條， And that has made all the difference.

一切就此變得截然不同。



——《The Road Not Taken》by Robert Frost

22歲時，你選擇怎樣的未來？繼續在學術路上深造精進？還是進入一間體質良好的公司，安穩地當個小齒輪？或者，你也曾不知天高地厚地想要改變世界？2013年，三個22歲的大男孩在這道關於未來的選擇題上，寫下了答案。他們選擇放棄高薪未來，走上詩人筆下「人跡罕至」的那條路；他們滿懷青澀理想，創立了「美感細胞」協會，透過網路募資發起「教科書再造計劃」，在臺灣社會掀起一場美感革命。

初心：讓台灣變得更美

經歷二次群眾募資、二次環島課本發放、十本課本改造、接觸近300個班級、送出超過10,000本課本，四年多來，「美感細胞」改變了原以為不可撼動的教育體制與產業，這股民間自發的年輕力量，甚至向上敲開公家機構的老朽大門，加入了12年國教新課綱決策行列，正式進入體制中推動美感革命。

這場如火一般由下而上燃燒的美感教育革命，起始點是在台灣社會躁動不安的2013年，當時接連發生反旺中媒體壟斷、大埔強拆、洪仲丘案等重大社會事件，不斷激化社會輿論，陳抗活動更如烽火燎原。同時間，陳慕天、張柏韋、和林宗諺各自結束半年的歐洲交換學生課程，返回交通大學上課，在異鄉接受到的美感衝擊，對照島嶼的不安與零亂，引領他們重新回看這個成長的故鄉，開始思索「如何讓台灣變得更美」。

2013年9月，在夏日即將結束前的蒸騰空氣中，陳慕天、張柏韋、林宗諺擠在交大男宿八舍216寢室狹窄的空間裡，一邊回憶著遊歷世界所看見的「美」，一邊討論著如何讓台灣變美。

美感是一種競爭力

Photo Credit：美感細胞 張柏韋（左二）、陳慕天（中）、林宗諺（右二）與團隊成員合影

「其實，改造教科書並不是我們一開始的目標。」陳慕天表示，三人遊歐時，印象最深刻的是各國街景環境和設計產業，尤其是街景，同樣是人工美化的結果，卻毫不矯揉造作，好像天生就該如此。

他們曾好奇問人：「歐洲是否有特別的美感教育？」答案當然是沒有，因為美無所不在，歐洲人從小耳濡目染練就了掌握美感的能力。

歐洲可以，台灣沒道理不行。三人開始反思，要怎麼做才能改善台灣雜亂無序的街景？是消滅街上醜陋的招牌和設計元素？還是徹底改變廣告設計產業？唯一確定的是，無論街景再造、或提升廣告招牌產業，都不是他們這三個在學生可以輕易翻轉的。

國民美感攸關國家競爭力！已故建築教育大師漢寶德近半世紀前從德國學成歸國後，就不斷利用各種場合，大聲疾呼美感教育的重要性：「我們需要成為一個具有藝術素養的國家。人人都有創造與審美的能力，也有欣賞的眼光。」大師的百年之思，至今仍是一份未竟的作業，因緣際會落到了三個男孩手中，他們決定從一個令人生厭、學生卻不得不每天面對的東西--教科書開始，找出解答。

一本教科書就是一座美術館

Photo Credit：美感細胞 《美感教科書第一季》國語5上冊改版設計

12,760個小時！這是「美感細胞」團隊計算出來，每個學生從小學到高中的12年和教科書相處的最低時數。如果教科書像美術館，每翻到新的一課，就能感受到不同的視覺享受和學習動力，孩子們不就可以耳濡目染，培養出美感思維了嗎？

於是陳慕天、林宗諺、張柏韋一起在豆漿店的菜單背後，寫下「改造教科書半年計畫」，希望美感如細胞，擴散到社會的每一個角落。

不過，美感細胞的三位創始成員分別來自機械、電機、人文社會科系，全是設計門外漢、更沒有教育專業背景，可想而知，改造教科書計畫最初進行的並不順利。在不斷碰壁、遭拒的挫敗中，三人靠著動員周遭親友持續匍匐向前，終於在2014年獲得新竹大湖國小的支持，為五年級上學期的國語課本徹底改頭換面。

2014年9月9日，美感細胞帶著剛出爐的新版國語課本來到大湖國小，首度發放給五年級的九名學生。拿到新課本後，孩子們就七嘴八舌比較起新舊版本差異，其中有段對話引起了團隊注意。當時，一個小女生問坐在她前排、戴著眼鏡的小男生：「你有沒有發現，生字的排列方式不一樣了，為什麼？」男孩靜默了幾秒，然後回答：「他們可能是要讓思想更自由、空間更開放，我覺得這樣比較好。」

在沒有大人說明的情況下，小學生竟一眼察覺設計背後的意圖和用心，聽到這段對話後，懷著忐忑不安心情的團隊成員，頓時吃下了一顆定心丸。原來，當大人還緊抓著僵化的課本設計餵養孩子時，孩子們的美學思維早已默默進化著，追上了世界的腳步。

美感沒有標準答案，就是發揮想像力

第一季教科書再造計劃陸續獲得媒體關注，影響力持續累積發酵，美感細胞許下更大的夢，發起第二次募資計畫。有別於靠親友贊助低空達標籌得26萬467元的第一次募資，第二次募資計畫在短短三個月內就順利籌集道564萬，教科書再造計劃也從原本只能針對單科、一舉擴大到五科（國文、英文、數學、社會、自然與生活科技），更邀請到黃金陣容的設計師如馮宇、方序中、陳永基、圖文不符、王艾莉等擔任各科課本設計總監。

「我們不會試圖去定義美，因為美沒有標準答案，應該提供多元的選擇性。」陳慕天說，一如台灣文化也是由多元族群組成，各自對美的觀點各有差異。第一季就合作的設計師馮宇認為，美感不只是視覺，更多是發揮想像力、創造力，創造屬於自己的東西。負責自然課本設計的王艾莉則透過互動設計和排版方式，讓學生親自體驗自然原理的奧妙，例如讓學生刮掉課本內生鏽機器人的銀漆，變回亮晶晶的表面，呼應課程介紹氧化生鏽的內容。

Photo Credit：美感細胞 《美感教科書第二季》：王艾莉設計的自然課本

美感教科書不只透過設計師巧手編排視覺美感，更從使用者角度帶出功能性設計。例如方序中設計的數學課本，以積木為主的設計讓學習如同玩遊戲，內頁還穿插各種教具，像是針對多數小孩難以理解的「幾分之幾」概念，方序中在摺頁插入巨大的圓餅圖，以強烈視覺加深學生印象之外，更可以直接撕下變成教材。

美感教育本就是生活的一部分。美感細胞透過教科書變得更有創意、更具美術設計的編輯方式，相信學生每日閱讀改造後的教科書，可以培養他們的觀察力和創作力，學生更容易因此發現周遭不完美的地方。未來我們就有更多的機會，會想要改變自己的周遭環境，讓臺灣這個島嶼變得更美。

從教科書改造到教育設計大國

Photo Credit：美感細胞 《美感教科書第二季》：方序中設計的數學課本

美感細胞創造的成果，引爆社會風潮，但非一蹴可幾，而是團隊堅持投入五年黃金歲月，關關難過關關過，鍥而不捨之下，才終於滲透體制影響全台學子。美感細胞靠著行動，推動著龐大社會機器，朝向新方向邁進。

在改造教科書過程中接觸過眾多設計師，美感細胞也觀察到台灣設計多集中在品牌、娛樂等商業領域，較少著墨於像美感教科書這樣的功能性設計。但美感教科書系列的成功，證明了台灣的課本和其他國家相比，不僅毫不遜色，更有後來居上的態勢，所以陳慕天相信，台灣在教育設計領域絕對擁有巨大潛力。

在完成一場有史以來普及性最高的教科書美感革命之後，美感細胞的下一步，就是挾著豐沛的「美力」，讓台灣成為教育設計的大國！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航