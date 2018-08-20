金英夏 《我有破壞自己的權利》導讀：死亡的舞台化和現代主義的回歸

文：柳浦善（文學評論家，群山大學國文系教授）

《我有破壞自己的權利》（以下簡稱《破壞》）「始於對兩幅畫的描寫，終於對兩幅畫的描寫」。裝飾《破壞》的開端和結局的兩幅畫是《馬拉之死》和《薩達那帕勒斯之死》。也就是說，《破壞》開始於對死亡的描述，同樣結束於對死亡的描述。很容易就能看出，《破壞》是一部關於人類永恆的他者——死亡的小說。如前所述，《破壞》並非普遍意義上的死亡小說。《破壞》講述的是經由主體決斷的死亡，也就是與死亡屬性稍有不同的自殺。《破壞》講述的自殺既象徵了人類的有限性，又可視為人類無限性之展現。透過這種兩可意味強烈的死亡形式，小說以傳統方式再現了當今社會的真實存在。

無論《破壞》是關於死亡的小說，還是關於自殺的小說，它的確是開始和結束於兩幅和死亡相關的繪畫作品。從這點來看，關於《馬拉之死》和《薩達那帕勒斯之死》的描寫也就相當於這部小說的序幕和尾聲。換句話說，《破壞》透過對《馬拉之死》的描寫暗示了小說發展的方向，而在對《薩達那帕勒斯之死》的描寫當中，自然而然地總結了前面豐富的故事。

不過，《破壞》對這兩幅畫的描寫並不僅僅承擔了這種敘事功能。「藉由新古典主義的節制表現浪漫主義現實的計畫」，所以「世界充斥著浪漫主義時代的時間和感性，過分要求鮮血、傷痛和挫折」，但是「為了不耽溺於此，必須選擇節制和感情的閹割」，《破壞》也可以看作體現這種精神的獨特裝置。當然，這並非全部。對於兩幅與死亡有關的繪畫的描寫，是以死亡現象為中心理清當代社會，甚至整個人類社會歷史的核心要素，也是使《破壞》成為問題小說的重要原因。

《破壞》以自殺為節點，其問題意識過於挑釁和顛覆，很難獲得足夠的說服力。《破壞》認為只有自殺才是成功的行為，是留給人類唯一的真正實踐。只有在像拉岡（Jacques Lacan）或拉岡後裔那樣把當代他者歸結於無的行動之中，這種問題框架才能夠真實存在。那些相信可以重新建構存在倫理學的人，也許會支持這種觀點，然而別人卻不太可能相信自殺是有意義的行為。自殺是長期處於極限狀態的人做出的絕望選擇，常常淪為批判對象，或者被視為人類向神靈權威發起挑戰的僭越之舉。當然，也不是沒有鼓勵自殺，甚至頌揚自殺為崇高犧牲的時候，比如需要拯救祖國或他人的時候，抵抗獨裁者暴政的時候，等等。

涂爾幹（Émile Durkheim）在著名的《自殺論》中主張，「利他的自殺」不僅是被許可的行為，而且有時還會受到鼓勵。但是，這種時候的自殺許可也不賦予個人以死亡的權利。相反，這是允許為了更大的目標或集體而死的自由，與強制義務並無分別。在任何時代，人類破壞自己的權利都不會輕易被寬容或許可。即使在個人自由成為人類最基本要求的現代社會，這種情況也沒有多大改變。康德（Immanuel Kant）認為，自殺只是人類「為了達到目的而使用的單純手段」，也就是說，自殺行為是濫用權利和非道德行為，違反人類的本性。

黑格爾（Hegel）這位人類意志的絕對信奉者也說，「這種欲望的本質要素包含著從一切中解放自我、達到一切目的、自我抽象於一切的力量。只有人可以拋棄一切，甚至生命」。但是關於自殺，他說得非常明確，「自殺可以算是勇氣，但不是有價值的勇氣」。因為人並不是獨立的存在，而是集體的成員。根據黑格爾的觀點，「當國家要求個人付出生命的時候，首先要保證個人的生存」，因此人類行使自己的生命權利分明是矛盾。一言以蔽之，迄今為止，自殺權利只有被認可為義務的時候，才會承認其價值。從這個角度來看，《破壞》提到的死亡觀或自殺觀極具挑釁性，極其前衛，自然不容易具有說服力。

《破壞》提出的死亡哲學之所以很難說服別人，原因不僅僅在於這些，還與創作《破壞》的時代背景有關。《破壞》出版於九十年代中期，這個時候提出「只有自殺才是成功行為」的死亡倫理學，本身就很不容易，而且也很難有說服力。當時，人們只認為更好的他者或理想的社會建設才是有意義的行為，包括死亡衝動在內的全部個體革命理念統統被視為不穩定因素。同時，這種理想的社會建設遭遇挫折之後，人們陷入了對過往時代的他者的絕對悔恨。換句話說，就是「對於歷史或人類的禮儀」，人們因此被要求對大他者的尊敬和鄉愁。這種情況下，《破壞》的自殺倫理學當然很難獲得認可。

儘管如此，《破壞》還是掀起了巨大的反響和騷動。剎那間，《破壞》統領著無數的分支，穩穩地占據了譜系起源的位置。這是隱藏於《破壞》內部的裝置發揮了作用，使得異質的死亡倫理學被人們自然而然地接受。這種裝置正是位於《破壞》開端和結尾、關於兩幅死亡繪畫的描寫。描寫這兩幅與死亡相關畫作的過程中，《破壞》猶如流水，絕妙地牽引著死亡和自殺進入歷史和哲學的核心範疇。因此，對兩幅繪畫的描寫在《破壞》中擁有絕對的意義和功能。這讓人情不自禁地聯想到趙世熙的《侏儒射向天空的小球》，透過震撼的序幕和尾聲暗示和總結了小說中的事件，以一名數學教師的故事簡單而自然地摧毀了無比牢固的既有權威主義論調。藉由掃完煙囪後關於孩子們臉蛋的謎語，《侏儒射向天空的小球》徹底否定了當時的規範，而《我有破壞自己的權利》也是經由對《馬拉之死》和《薩達那帕勒斯之死》這兩幅繪畫的描寫，輕而易舉地顛覆了當時的規範，使其原來的意義化為烏有。

前面已經說過，《破壞》開始於《馬拉之死》。具體說來，《破壞》的第一句話是「我在看賈克——路易．大衛創作於一七九三年的油畫《馬拉之死》。」因此我們可以說，《破壞》開始於對《馬拉之死》的凝視。但是小說敘事者，也就是「自殺嚮導」從《馬拉之死》中讀到的卻不是某種單純的事實。他首先看見「馬拉的死亡」，然後是「馬拉的死亡」。也就是說，他在《馬拉之死》中看到了革命家馬拉的死亡、以馬拉為象徵的雅各賓派主導的革命的死亡，同時也發現了人類整體的死亡意義。於是敘事者得出結論，「沒有恐怖做燃料，革命難以為繼。隨著時間的流逝，這個關係就顛倒過來了。革命的目標開始變成了恐怖。製造恐怖的人必須讓自己置身事外。他應該知道這樣的事實，自己傳播的恐怖能量最後會反過來吞噬傳播者。結果，羅伯斯比也被送上了斷頭台。」

Photo Credit: 賈克・路易·大衛 @Wikimedia Commons Public Domain 雅克——路易・大衛《馬拉之死》

對於敘事者而言，象徵法國革命的馬拉在人類歷史中所處的位置並不重要。比如，他對馬拉所屬的雅各賓派的革命理念和方法論，以及雅各賓派主導的法國革命給人類歷史帶來的眾多變化幾乎毫無興趣。他關注的焦點集中於革命過程中的死亡。敘事者藉由三個人的死亡描述了法國革命的浪潮。對他來說，除了這三個人的死亡，其餘都不重要。敘事者在法國革命中發現了三個人悲壯而淒美的死亡，並以驚人的方式概括了法國革命。這又是極有技巧的隱藏，敘事者排除了法國革命這個龐大而活力四射的整體中的其餘部分，只剩了三個人的極端死亡。

透過這種令人震驚和恐懼的壓縮和有技巧的隱藏，《破壞》將法國革命記錄為幾個人的死亡。不僅如此，他還將整個人類史看成死亡的延續。從過去到現在，從此地到地球彼端，都被敘事者描述成死亡籠罩的歷史事件，此外什麼都視而不見了。法國電影研究者兼編劇波尼茨在闡釋希區考克（Alfred Hitchcock）的時候，曾用了這樣的概念，即「死亡的舞台化」。這種執著的「死亡舞台化」成為《破壞》輕易取消既有規範的終極因素。

但是，我們不得不承認，《破壞》以死亡為中心敘述歷史的方式是對歷史的過分簡單化和私史化。僅憑這些，還很難具有很強的說服力。另外，《破壞》透過《馬拉之死》進行的「死亡舞台化」終究只是提出了死亡的普遍意義，並沒有上升到貫穿《破壞》全篇的人類破壞自己的權利，也就是關於自殺的倫理學的高度，這也是不爭的事實。為了歷史性地概括歷史上的死亡或死亡的歷史，為了從死亡美學上升到自殺倫理學，《破壞》又做了其他的補充，比如冷靜而不帶感情的觀察，還有就是壓縮美學。作家和敘事者凝視著《馬拉之死》，冷靜而不帶感情地說，為什麼只有歷史上的死亡或死亡的歷史才是人類歷史的核心，為什麼藉由其他方式就不可能呢。那麼，請看大衛的《馬拉之死》。

敘事者從大衛的《馬拉之死》中發現了下面的內容：

大衛的馬拉既沒有年輕革命家遭遇突襲的抑鬱，也看不出擺脫世間煩惱的清爽。大衛的馬拉安詳卻又痛苦，憎恨卻又不乏寬容。透過死者的表情，大衛實現了人類內心深處所有對立的情感。第一次看到這幅油畫的人，視線首先會停留於馬拉的面部。他的表情什麼也沒有透露。於是，觀看者的視線大致會朝著兩個方向移動，或是一隻手上的書信，或是伸出浴缸的另一條胳膊。馬拉死了，直到最後他也沒有放棄書信和鵝毛筆。恐怖分子以假信為藉口接近馬拉，而馬拉臨終之前還在回信。馬拉至死緊握在手中的鵝毛筆為寂靜而安詳的畫面賦予了緊張感。大衛非常了不起，並非用激情創造了激情，而是以冷靜而不帶感情的方式。這是藝術家的最高美德。

觀看大衛的《馬拉之死》的時候，其他人都看不出來，只有那些冷靜而不帶感情的人才能發現這些東西，比如說人類心中對立的強烈感情和這些感情形成的人世悲歡，或者只有瀕死者才能看到的存在意義。

所謂歷史，只有成為瀕死者才能看到的真理之光，並被記錄下來，才能顯示出其意義。《破壞》展示了死亡，以及死亡史之所以重要的原因。但是，這裡提及的原因不同於我們的預想和期待。《破壞》並沒有透過哲學理論證明死亡為什麼如此重要，而是以同義反覆作答。死亡為什麼如此重要？很重要。只要你做到冷靜而不帶感情，就能透過死亡，透過死者的神情發現重要的線索。換句話說，死者之所以重要，也只因為他是死者。做到冷靜而不帶感情吧，這樣就能看到了。

《破壞》以這種方式把死亡史提升為歷史的總結，也可以說《破壞》把全部人類歷史變成了「死亡的舞台」。《破壞》把歷史建築為死亡的舞台，提出了「壓縮美學」。「不知道壓縮的人是可恥的。無可奈何地延長自己卑微的人生，這樣的人同樣可恥。不懂壓縮美學的人至死也不會知道生活的祕密」。敘事者稱頌壓縮的美麗，然而並非所有的壓縮都美麗。例如，敘事者喜歡閱讀旅遊指南。原因很簡單，因為「旅遊指南簡潔明快地壓縮了複雜的事實」。「每個城市都有數十萬個生命和數百年的歷史，城市裡充滿了人生與歷史交織而成的痕跡」，但是，旅遊指南卻把這些「壓縮為幾行簡單的文字」。敘事者並不認為這有什麼不好，他覺得這是美麗的行為。

然而問題並沒有這麼簡單。無數的問題就在這個時候開始出現。每個城市都有數十萬生命和數百年歷史，壓縮方式肯定也是數不勝數，問題在於這種簡單明瞭的壓縮究竟能多準確而豐富地再現物件本身。假如這種壓縮未能準確而豐富地再現被壓縮的對象，那麼，也許它依然美麗，卻勢必伴隨著暴力和恐怖。因此，說明壓縮美學，最重要的不是壓縮本身，而是說明壓縮的方式和壓縮的客觀性。但是，作品中的敘事者卻沒有考慮這些問題。他只是把全部人類歷史區分為壓縮人生和卑微人生，並且提出哪種人生正確的問題。不僅如此，這種分類還不動聲色地擴大到自動壓縮（也就是自殺）的美麗人生和無所事事苟延殘喘的無恥人生。問題又出現了，你要過什麼樣的生活？這不是問題，而是強迫選擇。儘管這是兩者擇一的問題，然而供選擇的答案只有一個。

於是，《破壞》從壓縮美學不動聲色地跨越到自殺倫理學的範疇。這個過程是飛躍的。因為壓縮的人生同樣無窮無盡。壓縮的人生並不單純意味著物理時間的縮短，還得考慮到這是否為有意義、有價值的美麗人生。比如為歷史獻身，為他人而犧牲自己，或者創造前所未有的新的真理體系。但是，《破壞》沒有考慮這些，只是把壓縮人生限定為破壞自己的權利。敘事者借助莎士比亞的「死亡光顧我們之前，我們首先衝進祕密的死亡之家」，把自殺說成是盡善盡美、至高至純的美麗。

《破壞》抵達自殺倫理學的過程，是單向和飛躍的，這點重複出現在對《薩達那帕勒斯之死》的描寫。《薩達那帕勒斯之死》首先破壞自己最珍重的東西，然後等待自身的破壞，也就是先悲劇而後自發性地死亡，《破壞》的敘事者稱頌了其意義和價值。但是，這種單方面的稱頌同樣存在很多問題。考慮到那些為了國王的自發性死亡而被迫犧牲的存在體，那麼我們可以斷定國王的選擇並不美麗，根本就是自私的行為了。站在他們的立場上看問題，那麼國王的選擇就是遭到破壞的理性發動的瘋狂盛宴。《破壞》並沒有提及這個側面，只是勸說對方不要再繼續卑微地等待，該做的工作已經完成，現在應該主動結束苟延殘喘的人生。

《破壞》的死亡觀讓讀者聯想到尼采自發而理性的死亡決斷，這樣看來，並不是全然沒有普遍性。《破壞》認為此時此地的人生只是卑微和荒誕生活的簡單重複，的確有其可能性，但是從壓縮美學過渡到自殺倫理學的過程中仍然存在著飛躍，《破壞》就是透過這種邏輯性的飛躍完成了特有的自殺倫理學。綜而言之，《破壞》經過邏輯上的割裂，超越「死亡的舞台化」，最終完成了「自殺的舞台化」。

我在這裡刻意強調了到達「自殺的舞台化」的過程中出現的邏輯割裂，並不是為了說明《破壞》是因此而具有某種根本的局限性。正因為有了這種邏輯上的割裂和飛躍，以及巧妙的隱藏，新鮮和陌生才成立。如果沒有這些，也就不存在任何新鮮和陌生，更談不上新的認識體系了。所謂認識，也就意味著公式化，而驚人的發現必須經過巧妙的隱藏才有可能成為現實。所以在陌生和新鮮中，我們需要關注的不是邏輯的一貫性，而是藉由巧妙的隱藏而發現的價值。

從這點來看，《破壞》的確是令人震驚的小說。透過特有的選擇和集中，也就是透過徹底的排除和隱藏，《破壞》把人生的重要領域——死亡問題引入了整個韓國文學。《破壞》「藉由類似蒙太奇的絕妙結構列舉了分明存在於我們身邊，卻又被我們忽視的死亡問題，以及被人們當作偶然的交通事故、沒有認真思考的古典主題，漫畫般的隨性技巧更增添了它的衝擊力。」這樣的手法令人歎為觀止。

書籍介紹

本文摘錄自《我有破壞自己的權利》，漫遊者文化出版

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作者：金英夏

譯者：薛舟、徐麗紅

備受國際文壇推崇，譽為「韓國的卡夫卡」 金英夏

「不知道壓縮的人是可恥的。

無可奈何地延長自己卑微的人生，

這樣的人同樣可恥。」

我不關心某人殺害某人之類的事情。我只想掏出你們囚禁於潛意識深處的欲望，幫助你們安全且準確地壓縮生命。

讀到這部作品的人，生命中至少會與我相遇一次，

我會上前問你，雖然走了這麼遠，但是什麼都沒有改變，不是嗎？

你們在等待像我這樣的人……

《我有破壞自己的權利》是金英夏最早享譽國際的成名作，其書名來自法國作家莎岡某次吸毒被捕後，對審查法官說的話：「只要不傷害到其他人，我相信我有破壞自己的權利。」本書中所指的「破壞自己的權利」，就是自殺的權利，亦即自主決定自己的生命長度，而且只有行使這種權利的人，才能成為真正的人。作者用「個人有權利破壞自己身體」的激烈主張，以極端描寫死亡的方式，對國家、社會、父母所代表的威權提出反抗。

書中深刻描寫出現代社會的孤獨、倦怠和頹廢，藉由一個個異常的人物，精準剖析人類自我毀滅的欲望與生存困境：

獨自在城市裡尋找委託人的自殺嚮導；遊走於C與K兩兄弟之間、只能依附他人填滿靈魂空虛的朱迪絲；拒絕自己的表演被複製，卻無法拒絕命運被複製的行為藝術家柳美美；面對人生總是不戰而降、冷眼旁觀的計程車司機K；對於自身之外的現實熟視無睹，只迷戀影像畫面的影像藝術家C……這些獨特的人物，交織出一幅現代社會愛與死亡的浮世繪。

Photo Credit: 漫遊者文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航