女孩與機器人：融化你耳朵的電氣浪漫

甜醉微醺・電音女伶

午后的咖啡廳內流洩出性感又慵懶的勾人嗓音，襯著摩登電氣聲響的音樂曲風，讓人一時誤以為來到夜幕低垂的小酒館，這其實是女孩與機器人樂團私自熬釀的音樂魔幻配方－電子微醺節拍。

女孩與機器人成軍超過十年。最初只有兩位機器人團長Jungle跟合成器手蛋，共同實驗電子音樂。兩人皆出身幕後，Jungle曾擔任周杰倫的錄音師；而擅長合成器的蛋，是不少樂團與藝人的御用鍵盤手。後來在某個工作場合，聽見女孩Riin詮釋椎名林檎作品，唱出與原唱搖滾狂野反差的柔美音色，因而邀請Riin入團，組成兩男一女的電氣跳舞搖滾樂團。而2017年合成器手蛋離團後，又轉變為女孩主唱Riin與機器人團長Jungle二人組合。

他們擅長將電氣、搖滾精神與跳舞節拍融入曲風，讓聽者身體不自覺跟著音樂節拍一起律動。甜美的女主唱搭配生硬機器人，搖滾和柔美的反差感，使原本冰冷的電子搖滾音樂，變得柔軟，意外地恰到好處的融合，形成一股臺灣電子音樂新風格。

創作屬於台灣的流行電音

有別於夜店裡播放的重音節拍電子舞曲，女孩與機器人以悅耳的復古搖滾電氣音色，為電子音樂添了一股慵懶和迷幻，成功擄獲第一次接觸電音的樂迷。Jungle說當初創作時，並沒刻意塑造定位，但風格不自覺受到電子音樂與流行搖滾影響。

「我們一開始就有共識，想做屬於台灣的電子音樂。雖然已有前輩在這條路上耕耘，但人煙依舊稀少。」

Riin解釋「當華人開始創作中文嘻哈，我們也想創作出具共鳴感的台灣電子音樂。」但女孩與機器人並非刻意去取樣菜市場、宮廟、戲曲等庶民日常聲音，而是藉由本身的生活經驗，融入臺灣都會獨有的生活情調。即使城市之間差異不大，但Jungle形容這跟攝影有異曲同工之妙，「就像照片中台北與東京中的空氣粒子就不同，也許常人不易察覺，但併置比較後就能看出差異。」

Photo Credit：ROKON 滾石電音 《自動導航》單曲封面

電音浩瀚如探索新大陸

電子音樂因是利用電子技術製作音樂，是20世紀50年代崛起的一種新音樂。對於創作者而言，電子音樂無疑是待開發的新大陸。早期錄製音樂，往往需要集結眾多樂手，並進入錄音室租賃價值不菲的多軌錄音器材。當在電腦程式軟體不斷進化後，不進錄音室、沒有樂手的情況下，獨自一人也能在電腦前完成大編制交響樂。除此之外，科技更消融傳統樂器的音色，透過調變各種數位參數，創造出前所未有的全新音色聲響。

根據Riin的觀察，音樂人在西元2000年前後，紛至踏入電子新世界。Riin提到最鍾愛的樂團Radiohead，原本濃厚英倫搖滾曲風，2000年陸續發表《一號複製人》、《失憶》專輯時曲風大變，注入大量實驗性電子音色。Riin說當時難以理解為何Radiohead要融入不和諧的聲場，但也打開她的音樂視野。後來又接觸到法國電音天團Air，兩個男子以半呢喃、半哼唱的流行旋律融合電子新浪潮，浪漫的感覺讓她初嘗被電音融化的滋味。

Jungle也說十多年前初次接觸電音時，偶然聽見知名音樂人Junkie XL（註：JunkieXL也是知名電影作曲家，曾參與《瘋狂麥斯》、《死侍》等電影配樂）把搖滾轉換成新的音樂型態，將電音和搖滾的元素完美結合，因此激勵Jungle投入電音浩瀚的世界。

當時成天泡在電音中，彷彿讓他重溫年少時代初次體驗酒精的美好滋味。Jungle形容電音和酒一樣，都具有廣闊無邊的知識體系，「也許深度不如爵士或古典博大精深，但探索不完的寬廣是電音最大的魅力。」

去年對女孩與機器人是特別的ㄧ年，合成器手蛋離團，他們也正好加盟ROKON 滾石電音。之後跨界找上李權哲與宇宙人樂團貝斯手方Q，共同創作出新單曲《自動導航》。創作靈感來自四人酒後斷片，身體自動導航經驗。Riin笑說整個創作過程很像參加夏令營，由於彼此頻率相近，作品一個多月就順利完成。「以前創作感覺像單打獨鬥，現在透過彼此交流，再加上自己的變化，感覺曲風跟以往不太一樣了。」

女孩：靈感來自日常感觸

女孩與機器人從成軍以來，Riin肩負主要歌詞與旋律創作，但加入樂團前，她在創作是一片白紙。Riin描述她的日常是從中午開始，下午運動完就是創作時光。她平時隨身攜帶筆記本，不論是跟朋友聊天，或是看書、電影時浮現靈感的吉光片羽，就會書寫或拿出手機錄下。「當資料庫感覺累積到快滿出來，我就會開始整理成作品。」

Riin說自己是極度感性的人，近年跟樂團浸淫在電音領域，逐漸能理性掌握音樂調味。「就像做菜一樣，當我想吃青醬義大利麵，以前不知道如何料理，但現在知道要運用哪些食材，才能烹調出心中的曲風。」Riin近年也開始學DJ，還不定時去放音樂，開啟她以全新的角度聆聽與理解音樂。

身為主唱為什麼會想去學DJ？Riin說她還學了Jazz Funk街舞與現代舞，透過回到初學者狀態，讓她找到創作之外的喘息空間。Riin表示總會遇到靈感枯竭時刻，而學習一項新技能，重回一無所知，反而能再次喚回音樂感知。

機器人：規律是創作泉源

Photo Credit：女孩與機器人 2015年受邀地表最大音樂節，英國Glastonbury現場演出。

對照女孩活在感性世界的平行宇宙，Jungle創作寫照如同機器人的理性規律。「我每天早上會在固定時間起床，然後開始工作後半小時，就會知道今天情緒是想寫快歌，或是ambient慢歌。」Jungle描述寫歌像是修行，尤其Riin送他一本村上春樹的書《關於跑步，我說的其實是⋯⋯》。內容描述作家從早上5點起床，寫到11點就下班，彷彿是場規律的馬拉松鍛練，依然催生令人感動的作品，讓Jungle也起而效之。

「我這兩年創作環境有很大改變，在機場做了很多音樂。」仍擔任幕後製作的Jungle，近年因演唱會常出差去中國，因班機常誤點，加上機場貧乏，反而讓他更心無旁騖創作。「小城市的機場通常空無一物，太無聊反而讓人超級專心。」Jungle笑說倒是在家不時會被手機、電腦分心，雖然數位科技解放了音樂人，可以低成本製作出高品質作品，但也讓創作過程不時被打斷。

電音之外的相互影響

機器人長年受到女孩的感染，開啟對日常微小細節的觸動。女孩也從機器人的精密分析，張開耳朵感受過去從未探索的音樂面向。個性截然不同的兩人，彼此無形中相互影響。能長久維持好默契，也許是在電音之外有著相似品味。

他們都深受搖滾啟迪，最崇拜的音樂人恰好都來自爵士界。Jungle每次出國都會規定自己買一張Miles Davis黑膠唱片。而Riin最常觀摩的女伶是Nina Simone與Ella Fitzgerald，「每次聽她們的音樂，就像是歌唱界的百科全書。」

女孩與機器人不只有高品質專輯製作，也擁有精湛現場演出。2015年曾參加地表最大的戶外音樂節Glastonbury Festival，也是台灣樂團首次獲邀參與演出。Jungle說雖然國內外演出經驗豐富，但抵達現場仍感到震撼，有踏入外星球的氛圍。Riin回憶演出前狀況不斷，吉他手在高速公路上發生追撞，開演前30分鐘才抵達。上台時電子琴臨時故障，緊急以Riin的琴替代。但當天演出人潮爆滿，演出如雲霄飛車，迷幻又亢奮，Riin就特別享受每次現場演出的機會。

「因為網路只能留言，但現場觀眾的表情你能一覽無遺。」用全身捕捉樂迷對歌曲的情緒，那是種無與倫比的體驗。

電氣中蒸餾出浪漫女聲

今年樂團正在籌備睽違多年的新專輯，也是團員蛋離開後全新創作。Riin說曲風定調電子浪漫的氛圍，而且流露內斂的性感。即便電子音樂不斷推陳出新，女孩與機器人的創作回歸最原始本能，放掉更多頭腦理性束縛，以放鬆性感的姿態，融入Riin如貓時而慵懶、時而磁性柔美嗓音，蒸餾出令人上癮的音樂干邑。讓聽眾在電氣浪漫的聲響中，感受一縷醉人的微醺。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航