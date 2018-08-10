這次全聯廣告做的事，其實就是〈馮諼客孟嘗君〉——積陰德

看了廣告小妹對全聯廣告的發文，總覺得哪裡怪怪的。直到昨天睡前在床上才想起來，這次全聯廣告在做的事，其實就是〈馮諼客孟嘗君〉啊！

雖然這篇文章從以前就被選入國文教材裡，但我猜很多人早就忘了他在幹嘛，所以我簡述一下：

齊國的孟嘗君養了很多食客，有天有個叫馮諼的來投奔，還彈著寶劍唱歌要加薪要福利，孟嘗君都給他。馮諼拿了高額薪水後卻沒在做事，於是有一天孟嘗君就給他一批債卷，叫他去自己的領地「薛邑」收債。 馮諼在出發前問孟嘗君收到錢後要買什麼？孟嘗君說你看我最缺什麼就買什麼吧。到了薛邑，沒想到馮諼卻一把火把債卷燒光，什麼錢都沒拿回來。孟嘗君質問馮諼在幹嘛，馮諼說我看你最缺「義」所以我幫你買了義回來。孟嘗君雖然不爽，但忍了下來。 過了幾年，孟嘗君在政治上倒了霉，差點要被齊王整死。這時薛邑的人因為孟嘗君燒債卷（馮諼聲稱）而擁護他，最後孟嘗君就以薛邑為資本東山再起，重掌齊國的大權（想知道詳細的請查「狡兔三窟」的故事）。

全聯的前身是「中華民國消費合作社全國聯合社」負責供應軍公教福利品，本來就是黨國威權組織的一環，而且在民營化的過程中，也曾被質疑是否有侵占公眾資產的問題。可以說，全聯最欠缺的，其實就是所謂的「陰德值」。

Photo Credit： Tzuhsun Hsu CC BY 2.0

現在台灣「轉型正義」之風正盛，而且此風只有越吹越烈的趨勢，像最近「救國團」就被列為國民黨隨附組織，面臨財產凍結。而某位網紅辦了網路投票，希望號招民意挽救救國團，最後民意反而認證了救國團確實就是國民黨隨附組織。雖然這個風潮還沒有捲到全聯頭上，但對全聯來說，這絕對是最大的隱憂。

如果我暫時放下自己的政治立場，替全聯著想的話，全聯現在其實就像是快要倒霉前的孟嘗君，而拍出這個廣告的人，其實就是替孟嘗君「買義」的馮諼。短期來看，這種帶有政治意涵的廣告所引起的爭議，確實可能對全聯的業績造成波動。就像馮諼燒了孟嘗君的債卷，短期上一定讓孟嘗君損失金錢。

但長期來看，這麼做是在幫全聯增加「陰德值」。如果以這個廣告為起始，全聯時不時就暗示自己願意支持轉型正義，未來才能讓全聯在台灣長久生根。哪天要是全聯真的被徹查黨國威權時期的問題，支持轉型正義的形象也會讓輿論同情全聯，間接保住全聯的生機。

雖然站在我的政治立場，當然是樂見全聯繼續裝死，等到哪天遇到黨產會大查帳最大快人心。而立場與我類似的台派，對這則廣告的批評也多半集中在：

「全聯憑什麼想這麼簡單就靠這樣的形象廣告脫罪，洗白自己威權隨附組織的本質。」

其實從台派這樣的批評，就可以看到這則廣告帶來的力量，原本是真的有可能讓全聯洗白的。讓很多對過去的歷史脈絡沒那麼清楚的年輕人，真的相信全聯是一個跟黨國無關，支持轉型正義的良心事業。

這就是為什麼，我覺得廣告小妹的論點讓我怎麼看怎麼奇怪。因為真心站在為全聯好的角度，這如果不是「拿人錢財，與人消災」，什麼才是與人消災呢？全聯跟之前周子瑜或是最近宋芸樺最大的不同，在於全聯不是過去跟政治毫無瓜葛。不是這則廣告將全聯捲進政治風暴，而是全聯本來就大有問題，隨時有下地獄的可能性，這則廣告反而是讓全聯兵行險著，逆境求生。

結果廣告小妹反而批評導演是在替業主惹麻煩。難道今天下屬明知道公司有危險，還是昧著良心對老闆曲意奉承，大家一起多分點錢等著樹倒猢猻散，這才叫忠心耿耿？

柏楊過去曾說過忠心分為四等：神性的忠，忠於理念、人性的忠，忠於任事、狗性的忠，忠於個人、狼性的忠，忠於利益。古代的中華，還滿常出現前兩種忠心，越到近代越偏向後兩種。而現代無論是「大中華」（中華人民共和國）還是「小中華」（中華民國），不只盛行狼性的忠，還肯定狼性的忠，鼓勵大家都這麼幹。

當老闆拼命鼓勵員工忠於利益，再來埋怨人心險惡，這豈不是天下最好笑的笑話？

回頭來說，現代中華的墮落，其實也是我那麼愛讀中國古書，卻支持台灣獨立，甚至希望早日看到美利堅打爆中國最主要的原因。我對中華文化的情感，其實就跟魯登道夫（Erich Ludendorff）看完《孫子兵法》的感想一樣：

我佩服中國人，但我佩服的是古代中國人，不是佩服現代中國人。

核稿編輯：翁世航