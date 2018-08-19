《台北慢步》：從錫口到台北城東門，看盡都市變遷的齊東街古道

文：水瓶子

回到一百多年前，雖然基隆到大稻埕的火車、鐵道已經開通，但是從基隆運往台北城的農產品，仍大多數靠水運與人力挑夫往來，於是，一條重要的米道，從錫口（今松山）一路通到台北城的東門外，就是今日的八德路。這條路出了台北城東門後，往東北方向接上今日的八德路往東，可以到基隆河港錫口，而齊東街這條路的存在，多少可以讓我們懷想先民貿易的必經之路，或挑著扁擔，或趕牛車，來回運送貨物。

挑夫所處的時代變遷

觀察1895年的台北附近地形圖，台北城東門外是一片水田，許多埤塘散落各處，水圳道穿插其間，其中一條小徑，從東門城外往東偏北，經過三板橋庄，而今日的齊東街，就是這條古道的一部分。

我開始遐想，挑夫穿越過鐵路與古道的交會點時，心中想著什麼？一望無際的台北盆地，四周有山環繞，從錫口把米挑到台北城中、大稻埕、艋舺，可以換得多少錢？上午出發到中崙，剛好在中崙吃午飯，晚上在大稻埕住一晚，隔日再挑洋貨回到錫口。

火車的開通，挑夫是不是就此消失？劉銘傳開通基隆到大稻埕的鐵路，初期其實是軍事用途。到了日本時代，鐵路改成縱貫線，一路到新竹，貨運用途才開始大增，而台北市也多了許多沿著鐵路線興建的工廠，並隨著都市計畫的開展，陸續往東邊拓展。

這些挑夫看著以前的水田蓋起了煙囪、工廠，華山工廠生產清酒、梅酒、水果酒，需要更多的勞力，在工廠內工作，比在錫口挑米賺得更多，因此很多挑夫轉業，但是有些挑夫已習慣自由自在的日子，無法適應每天固定的工作時間，於是有人跑到了基隆港口工作，有人在大稻埕搬茶葉，或者在火車站打工。商業機制進入台灣後，固定的上下班時間，固定的工作量，成了一種現代化的潮流。

齊東街與都市計畫

齊東街的範圍，從今日的八德路、新生北路、忠孝東路這個交會點開始，到濟南路、杭州南路這個交會口結束。實際觀察地圖解說，或許很容易了解，但是實際走在齊東街上，卻經常迷路，而且隔一條巷子就要繞很遠的路。台北都市計畫的開展，正式開始於日本時代。

拆除台北城城牆，馬路從城中往四個方向開展，台北城的南邊是艋舺，北邊是大稻埕，最先開始的發展是往西門開發，也在城南設置了神社、商業展覽館、台北苗圃（今植物園）等，然後開始往東邊發展，東門外一望無際的水田、埤塘、水圳，被畫上了一格格的馬路，除了工廠之外，一排排木造房屋，就是總督府與商業工廠長官的住宅。

這是日本時代開發初期，政商合作開發土地的方式。商人要搞定這片土地的原住民，於是透過買賣取得土地，總督府的營建單位再配合商人規劃現代化的工廠與辦公室。這些商人的住宅既要自住，又要能招待賓客，自然而然規劃成像是招待所一般。

齊東街的開發，在古道、都市計畫、水圳道、華山工廠、鐵路線等周邊設施下，呈圓弧形發展，興建的日式房舍不但屋內動線是傳統日式融入洋式的格局，屋外也像是迷宮一般，大部分開車的人一進入齊東街的單行道，往往就是迷路，繞不出來。

Photo Credit:玉山社

齊東街日式宿舍今昔

齊東街的日式宿舍很奇特，並沒有依照都市計畫中的正東西、南北座向興建，而是彎彎曲曲的沿著齊東街興建。清康熙年間，這裡原本有七間磚房，是周姓人家所居。在都市演變中，齊東街意外被保留了一部分，但由於頭尾被金山南路、濟南路劃過，因此也被笑稱是「沒頭沒尾」的道路。

如今保存的日式房舍，庭園裡種植著多樣植物。其中的老榕樹，在社區協會的守護下，成了受保護樹木，氣鬚很長很密。另外還有白臘樹，以及代表「釋平安」的柿子樹，與青剛樹、黑板樹、玉蘭花樹等。日本時代興建這些房舍的主人，除了在庭院裡種植高聳的特殊植物之外，對於門口的家樹，或是庭院裡的石頭造景，也都很講究。自宅內的房間還兼具招待所的功能。

以齊東街53巷11號（後稱11號）為例，目前由台北琴館經營管理。一進門，有洋式的客廳（應接室），上方的天花板很講究，簡直就是高級料理亭才會有的宴客廳規格，但卻是在小小的榻榻米房間裡。洋式客廳的窗台旁，居然還有床柱設計，這種在和式座敷（客廳）床之間的柱子，趣味的出現在此。

和式的客廳（座敷），有床之間，後面可見庭園，前面則可透過圓形竹飾看見玄關，製造空間的區隔性，也保持了通透性。另一間可能是當時女主人的房間，也有床之間，與客廳的房間之間有七顆大石頭當成步道，作為兩個空間的連結。可想而知，當年日本人的家居生活，政商與宴客的溝通很多都在家中進行。

而庭院目前殘存的幾顆大石頭，想必以前是造景用途。而後邊金山南路一段30巷12號（後稱12號）的房子，一般人從外觀看，可能分辨不出有什麼不同，其實兩棟老房子並不是同年興建。雨淋板也是不同的施工方式，12號的是歐美風格，有裙襬，施工時由上方往下方一片片釘上去，雨水滴到下方可以有效阻擋；因應台北的炎熱氣候，上面還有氣窗通風； 11號的雨淋板則是日式風格，上方還有直式壓條。

當年負責維修的孫啟榕建築師，原本在琴館這兩棟木造建築旁，規劃了一棟輕鋼架樓房，並利用玻璃透光的方式，讓量體感覺不會那麼巨大，希望未來的經營單位能將廚房、辦公室、展覽、會議室、倉庫等都放置在此，讓木造房舍內不要有過多的雜物，也盡量開放讓公眾進入，而這也是目前日本在名人故居成為博物館時的常見作法。但因為市政府沒有經費而未實現。

戰後，這些房舍變成了政府高階公務人員的官舍，許多長官、將軍居住在此，如邱希賢、王叔銘、黎玉璽、孫運璿、李國鼎等人。

相關書摘 ▶《台北慢步》：台北刑務所、四六事件與消失的武德殿

書籍介紹

本文摘錄自《台北慢步》，玉山社出版

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作者：水瓶子

從城北到城南，從老街到書街，

串連不同巷弄組成10條不同主題的路線，

慢步走出台北不同的歷史與人文肌理。

「不同的角度，慢慢的藉由步行省思，參訪大大小小的景點，串連出不同主題的散步路線，正是以台灣為主體的思考模式，將多元文化納入日常生活之中，逐漸收納融合成台灣文化的一部分。……只要每一個人都規劃出一條散步路線，這樣累積起來的文化厚度，就足以媲美世界各國。」

城市漫遊者水瓶子，經過七年經營「青田七六」、擔任城市導覽解說的歷練，更走覽國內外城市感受不同的文化精髓，淬煉出更成熟的視角，此時寫《台北慢步》，已不再只是熱鬧的人文景點介紹，而是在各個不同巷弄、不同主題的串連中，試圖找出歷史、文化的連結，進而讓城市散步成為文化講堂，培養城市人的文化厚度。

為了讓這些路線的串連更加清晰，也特別請京都市立藝術大學美術學部畢業、《在台灣尋找Y字路》的作者栖來光繪製慢步地圖。

Photo Credit:玉山社

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航