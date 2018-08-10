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葉門和沙國來回空襲：一輛野餐回來的校車被炸，至少29名學童遇害
我們想讓你知道的是
葉門內戰打了三年，造成至少一萬人死亡，而這次引起國際關注，是因為一輛載滿兒童的校車遭到無差別的空襲。
開打至今已超過三年的葉門內戰，目前正面臨國際社會的強烈抗議，因為昨（9）日的一起空襲攻擊中，一輛載有許多孩童的校車被炸，紅十字會指出，至少29名學童遇害。
紅十字國際委員會（ICRC）週四在推特上表示，當日早上在胡塞反抗軍於葉門北部的大本營、鄰近沙烏地阿拉伯的薩達省，一個擁擠的市場附近有輛車遭到攻擊。
《半島電視台》報導，薩達醫院的醫療隊收到了29具未滿15歲的兒童屍體，另外還有48名傷患，其中有30名兒童。而紅十字國際委員會葉門代表也發推文，表示根據當地官員說法，目前該省已有50人死亡、77人受傷。
事情是怎麼發生的？
《風傳媒》報導，本次慘遭聯軍飛彈攻擊的薩達省是葉門叛軍胡塞組織（Houthis）的大本營，支持胡塞組織的葉門馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，這些搭乘巴士的學童原本正在參加夏日課程，學習古蘭經。
《轉角國際》報導，根據人道救援團體「Save The Children」的回報，被命中的校車巴士，當時正在校外教學的路上，滿車的小朋友本要開心去野餐，誰知半路司機在休息站下車上廁所，校車成為了沙烏地空襲的目標。
（地圖中用紅色標示的區域，為這次遭襲擊的薩達省）
「除了死者之外，薩達當地的醫院也被大量傷者擠爆......那麼多的傷患，就算是在首都沙那都不一定有能力處理，更別提偏僻的薩達鄉下。」葉門記者阿拉比易（Nasser Arrabyee）表示，雖然薩達省是胡塞軍起家的大本營，但也是長年遭到封鎖、極為貧瘠的後方地區，「情況只會越來越慘，受傷的人們沒有藥物、沒有援助，就算送到醫院，他們也只能等死。」
據由葉門胡塞軍掌握的媒體（Al-Masirah TV）在推特上發布的影片，顯示大量的孩子被送進忙碌的醫院，孩子們的臉上都是血，臉部和四肢有明顯燒焦的跡象，有兩個或兩個以上受傷的孩子共用一張病床，一名全身是血的孩子，在衛生中心接受治療時尖叫。
《CNN》報導，一名臉上佈滿灰塵的男孩正努力的抬起他的腳，但看起來無法移動。「我的腳舉不起來了」男孩說。
目前包括美國、聯合國、國際紅十字會、兒童救援組織等國際團體，紛紛譴責這樣的攻擊行動，並要求葉門停火，不過被指控的沙國聯軍發言人馬爾基上校（Turki al-Malki）說，這個導彈攻擊的是「合法的目標」，否認是針對校車上的孩子，「我們確實有高標準的攻擊標準」。沙國新聞社援引馬爾基上校的話說，薩達省今天發生的攻擊事件，是合法的軍事行動，以報復「胡塞組織」8日晚間朝沙烏地阿拉伯的吉贊市（Jizan）發射飛彈，殺害無辜的平民，並稱「胡塞組織」用孩童掩護他們的恐怖主義行動。
葉門內戰打三年，至少一萬人喪生
葉門內戰源自於2014年9月，什葉派武裝組織「胡塞組織」政變，欲推翻現任遜尼派葉門總統哈迪（Abdrabbuh Mansur Hadi）。胡塞組織背後有伊朗奧援，哈迪則有沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國主導的聯軍撐腰。除此之外，「基地」（Al-Qaeda）與「伊斯蘭國」（IS）恐怖組織也在葉門擁有勢力範圍，讓葉門局勢更加複雜，難以短期解決。
《半島電視台》報導，在美國的後勤支持下，沙烏地阿拉伯和其盟國自2015年三月以來開始介入葉門內政，目標是擊退叛亂份子，讓葉門總統胡迪（Abdrabbuh Mansur Hadi）重新掌權。不過葉門胡塞叛軍至今仍控制首都與北部地區。報導指出，根據聯合國數據，這場為期三年的戰爭中至少有一萬人喪生，不過死亡人數多年未得到更新，實際數字肯定會高得多。
《衛報》報導，根據葉門當地的數據，光是在今年六月，葉門就發生了258起空襲，其中有三分之一發生在住宅區。報導指出，葉門目前正處在世界上最嚴重的人道主義危機之中，有超過2220萬人需要援助。
而在美國，國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）也呼籲調查此事件，「我們要求沙國為首聯軍對此事件展開徹底和透明的調查。」諾爾特說：「我們要求所有各方採取適當措施保護平民。」
最近葉門的戰鬥主要集中在荷台達港（Hodeidah），葉門大部分的援助和食物都來自於該港，目前由胡塞掌握。
《轉角國際》報導，今年7月25日，沙國能源部才以「超級油輪在葉門沿海遭遇胡塞軍攻擊」為由，緊急停紅海往來的石油船運，試圖波動國際油價、以警告歐美各國「應該繼續支持沙烏地的葉門戰爭」。相關封鎖也引起了國際社會的停火調停，並促使胡塞軍於8月1日宣佈「暫停紅海行動兩個星期」，沙國油輪這才重新啟航、向歐洲大陸送去原油。
不過沙國也被指控，8月2日才在荷台達港的一個魚市和醫院附近進行空襲，造成55人死亡，130多人受傷。
聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）表示，自6月以來，當荷台達港周圍的攻擊升級時，已造成該地區五萬多個家庭流離失所。
在周四的攻擊之後，葉門的聯合國人道主義協調員督促各方來到談判桌前。
「葉門戰爭的成本如此之高，沒有任何藉口來粉飾死亡和受傷的人數。這就是為什麼世界各地的人道主義者都說，『夠了』。」聯合國兒童基金會駐中東和北非區域主任也問，「世界真的需要更多無辜兒童的生命，來阻止葉門的殘酷戰爭嗎？」
《危機中的葉門》一書的作者拉克納（Helen Lackner）說，從人道主義的角度來看，荷台達港的戰爭升級將是一場災難。它將導致疾病、霍亂、死亡或大規模的糧食危機。目前荷台達港有40萬人，拉克納擔心對他們來說，這將是一個非常糟糕的時期，因為街頭戰鬥加上空襲，將對該地區造成非常嚴重的傷害。
聯合國葉門特使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）也警告，要是衝突遲遲沒有得到解決，國際社會可能就會見證整個葉門的崩潰。他最近宣布，計劃於9月6日邀請葉門參戰人員，前往日內瓦舉行第一輪談判。
新聞來源：
- Dozens dead in Yemen as bus carrying children hit by airstrike（衛報）
- Saudi-led strike kills dozens of children on school field trip in Yemen（CNN）
- Yemen: Dozens of civilians killed in school bus attack（半島電視台）
- 葉門內戰，孩童何辜？阿拉伯聯軍空襲巴士釀29學童慘死 聯合國痛批：不要再有任何藉口！（風傳媒）
- 報復葉門小學生？沙烏地無差別空襲校車，已知50死（轉角國際）
核稿編輯：羊正鈺