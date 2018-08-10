葉門和沙國來回空襲：一輛野餐回來的校車被炸，至少29名學童遇害

開打至今已超過三年的葉門內戰，目前正面臨國際社會的強烈抗議，因為昨（9）日的一起空襲攻擊中，一輛載有許多孩童的校車被炸，紅十字會指出，至少29名學童遇害。

紅十字國際委員會（ ICRC ）週四在推特上表示，當日早上在 胡塞反抗軍於葉門北部的大本營、 鄰近沙烏地阿拉伯的 薩達省，一個擁擠的市場附近有輛車遭到攻擊。

《半島電視台》報導， 薩達醫院的醫療隊收到了29具未滿15歲的兒童屍體，另外還有48名傷患，其中有30名兒童。 而紅十字國際委員會葉門代表也發推文，表示根據當地官員說法，目前該省 已有50人死亡、 77人受傷 。

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p — ICRC Yemen (@ICRC_ye) 2018年8月9日

事情是怎麼發生的？

《風傳媒》報導，本次慘遭聯軍飛彈攻擊的薩達省是葉門叛軍胡塞組織（Houthis）的大本營，支持胡塞組織的葉門馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，這些搭乘巴士的學童原本正在參加夏日課程，學習古蘭經。

《轉角國際》報導，根據人道救援團體「Save The Children」的回報，被命中的校車巴士，當時正在校外教學的路上，滿車的小朋友本要開心去野餐，誰知半路司機在休息站下車上廁所，校車成為了沙烏地空襲的目標。

（地圖中用紅色標示的區域，為這次遭襲擊的薩達省）

We are appalled by today's tragedy involving innocent children on a school bus in #Yemen. Children are #NotATarget.

WARNING: Graphic imagery https://t.co/fOtWyGjVhD via @cnn — Save the Children US (@SavetheChildren) 2018年8月9日

「除了死者之外，薩達當地的醫院也被大量傷者擠爆......那麼多的傷患，就算是在首都沙那都不一定有能力處理，更別提偏僻的薩達鄉下。」葉門記者阿拉比易（Nasser Arrabyee）表示，雖然薩達省是胡塞軍起家的大本營，但也是長年遭到封鎖、極為貧瘠的後方地區，「情況只會越來越慘，受傷的人們沒有藥物、沒有援助，就算送到醫院，他們也只能等死。」

據由葉門胡塞軍掌握的媒體（Al-Masirah TV）在推特上發布的影片，顯示大量的孩子被送進忙碌的醫院，孩子們的臉上都是血，臉部和四肢有明顯燒焦的跡象， 有兩個或兩個以上受傷的孩子共用一張病床，一名全身是血的孩子，在衛生中心接受治療時尖叫。

? فيديو | مشاهد أولية لجريمة تحالف العدوان بحق أطفال في مدينة #ضحيان بمحافظة #صعدة 09-08-2018#مجزرة_طلاب_ضحيان#اليمن #قناة_المسيرة#Yemen pic.twitter.com/fCPreAhHYM — قناة المسيرة (@almasirah) 2018年8月9日

《CNN》報導，一名臉上佈滿灰塵的男孩正努力的抬起他的腳，但看起來無法移動。「我的腳舉不起來了」男孩說。

目前包括美國、聯合國、國際紅十字會、兒童救援組織等國際團體，紛紛譴責這樣的攻擊行動，並要求葉門停火，不過被指控的沙國聯軍發言人馬爾基上校（ Turki al-Malki）說，這個導彈攻擊的是「合法的目標」，否認是針對校車上的孩子，「我們確實有高標準的攻擊標準」。沙國新聞社援引馬 爾基上校的話說，薩達省今天發生的攻擊事件，是合法的軍事行動，以報復「胡塞組織」8日晚間朝沙烏地阿拉伯的吉贊市（Jizan）發射飛彈，殺害無辜的平民，並稱「胡塞組織」用孩童掩護他們的恐怖主義行動。

葉門內戰打三年，至少一萬人喪生

葉門內戰源自於2014年9月，什葉派武裝組織「胡塞組織」政變，欲推翻現任遜尼派葉門總統哈迪（Abdrabbuh Mansur Hadi）。胡塞組織背後有伊朗奧援，哈迪則有沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國主導的聯軍撐腰。除此之外，「基地」（Al-Qaeda）與「伊斯蘭國」（IS）恐怖組織也在葉門擁有勢力範圍，讓葉門局勢更加複雜，難以短期解決。

《半島電視台》報導， 在美國的後勤支持下，沙烏地阿拉伯和其盟國 自2015年三月以來開始介入葉門內政， 目標是擊退叛亂份子，讓葉門總統胡迪（Abdrabbuh Mansur Hadi）重新掌權。不過葉門 胡塞 叛軍至今仍控制首都與北部地區。 報導指出，根據聯合國數據，這場為期三年的戰爭中至少有一萬人喪生，不過死亡人數多年未得到更新，實際數字肯定會高得多。

《衛報》報導，根據葉門當地的數據，光是在今年六月，葉門就發生了258起空襲，其中有三分之一發生在住宅區。報導指出，葉門目前正處在世界上最嚴重的人道主義危機之中，有超過2220萬人需要援助。

2018年8月9日，葉門薩達省遭空襲升起煙霧。｜Photo credit: Reuters／達志影像

而在美國，國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）也呼籲調查此事件，「我們要求沙國為首聯軍對此事件展開徹底和透明的調查。」諾爾特說：「我們要求所有各方採取適當措施保護平民。」

最近葉門的戰鬥主要集中在荷台達港（Hodeidah），葉門大部分的援助和食物都來自於該港，目前由胡塞掌握。

《轉角國際》報導，今年7月25日，沙國能源部才以「超級油輪在葉門沿海遭遇胡塞軍攻擊」為由，緊急停紅海往來的石油船運，試圖波動國際油價、以警告歐美各國「應該繼續支持沙烏地的葉門戰爭」。相關封鎖也引起了國際社會的停火調停，並促使胡塞軍於8月1日宣佈「暫停紅海行動兩個星期」，沙國油輪這才重新啟航、向歐洲大陸送去原油。

不過沙國也被指控，8月2日才在荷台達港的一個 魚市和醫院附近進行空襲，造成55人死亡，130多人受傷。

聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）表示，自6月以來，當荷台達港周圍的攻擊升級時，已造成該地區五萬多個家庭流離失所。

在周四的攻擊之後，葉門的 聯合國人道主義協調員督促各方來到談判桌前。

「葉門戰爭的成本如此之高，沒有任何藉口來粉飾死亡和受傷的人數。這就是為什麼世界各地的人道主義者都說，『夠了』。」 聯合國兒童基金會駐中東和北非區域主任也問，「世界真的需要更多無辜兒童的生命，來阻止葉門的殘酷戰爭嗎？」

Photo Credit：AP／達志影像

《 危機中的葉門》一書的作者拉克納（ Helen Lackner） 說，從人道主義的角度來看， 荷台達港 的戰爭升級將是一場災難。它將導致疾病、霍亂、死亡或大規模的糧食危機。目前 荷台達港有40萬人，拉克納擔心對他們來說， 這將是一個非常糟糕的時期，因為街頭戰鬥加上空襲， 將對該地區造成非常嚴重的傷害。

聯合國葉門特使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）也警告，要是衝突遲遲沒有得到解決，國際社會可能就會見證整個葉門的崩潰。他最近宣布，計劃於9月6日邀請葉門參戰人員，前往日內瓦舉行第一輪談判。

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核稿編輯：羊正鈺