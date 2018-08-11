信用卡套現和「一帶一路」，將成中國金融泡沫化的引爆點

文：鍾欣庭

中國民間金融近日接連爆雷，包括對於投資數額起點較高的私募基金，以及大家較為熟知的互聯網金融平台（P2P）。在這一波爆雷潮當中，中國高淨值的富裕階層與中產階級的財產都遭受巨大損失，並且這一波民間金融的爆雷，也很可能影響到中國國有銀行，引發系統性的金融風險。

互聯網金融最開始的興起，是為了要幫助信用資質不足，無法從一般商業銀行貸款的個人或者小微企業，免於受到高利貸的剝削。這樣的性質決定了互聯網金融的投資人所需要負擔的風險較大，收益卻不至於太高。中國為了降低國有商業銀行的行政成本負擔，並且在一定程度上監管民間的借貸行為，開始鼓勵民間金融的發展，並且中國的互聯網金融在2012年進入了高速成長期。

然而，互聯網金融的模式在中國產生了改變。原本一種民間互助的借貸平台，在缺乏適當的金融監管機制之下，成為一種集資平台，許多創辦者本身就是高利貸的貸款者或有高額的銀行貸款，藉由互聯網金融吸引大筆資金，以償還自身的債務；也有高利貸的放款者透過互聯網金融「洗白」，從銀行套出大筆現金，再將其貸放出去。這些平台以高回報率吸引更多的投資者，每年許諾投資者10％到20％的回報，實際上卻缺乏健康的投資管道以支撐如此高的回報率，於是多數平台都走入了龐氏騙局。

進入龐氏騙局以後，最終的結果就不難預測了。一旦某段時間進入兌付期的高峰，新投資者的資金不足以支付過去許諾舊投資者的回報率，龐氏騙局就被戳破了。平台的創立者只有宣布倒閉或者跑路的選擇。

信用卡套現和一帶一路，將成中國經濟泡沫化的引爆點

為什麼民間金融的爆雷會形成中國系統性的金融問題呢？以最簡單的例子而言，由於民間金融平台許諾的高回報率，中國出現了「信用卡套現」的現象，許多人利用信用卡從一般銀行借款以後投入到民間金融平台中，而當民間金融平台倒閉，信用卡套現一族的債務就成為銀行的壞帳。因此，原本風險較高的民間金融大規模爆雷，就會蔓延到包括原本相對安穩的國有銀行在內的系統性金融風險。

中國政府為了避免短期內大規模社會債務違約導致資產價格暴跌形成泡沫化，已經降低銀行的存款準備率以提高資金的流動性，亦即採取更為寬鬆的貨幣政策。然而，寬鬆的貨幣政策固然可以保住一部分的企業，也會導致通貨膨脹的副作用。當城市中產一部分的資產已經因為民間金融爆雷而蒸發，又要面對通貨膨脹，以及中美貿易戰導致的進口商品漲價，民間的購買力就會進一步被侵蝕，社會矛盾將進一步加深。

除了中國民間金融爆雷以外，近期值得關注的消息，還包括美國國會希望政府反對國際貨幣基金組織（IMF）借款給一帶一路沿線的國家。 這些國家參與一帶一路計畫，向中國借入高額貸款興建基礎建設，實際上卻無力償還。國際貨幣基金組織若拒絕貸款，將迫使這些國家必須縮減甚至拒絕中國的投資項目，使中國的投資無法回收，從而打擊中國的產業與金融。

中國當初一帶一路的戰略中最淺顯的部分，就是藉由貸款給低開發程度的國家做基礎建設，同時要求中國貸款的建設需要由中資企業承建。如此一來，一帶一路不但可以輸出中國國內過剩的產能，若是這些國家無法如期償還債務，也可以乘機獲取他們的自然資源、重要設施的使用權等等。美國現在出手阻擋一帶一路，讓這些投資項目縮減，會導致大量的中國企業丟失訂單。過剩的產能無法輸出的同時，這些企業也很可能陷入資金斷鏈，導致債務違約，更進一步加劇中國國有銀行的系統性金融風險。

Photo Credit: Reuters/達志影像

美國發動的貿易戰，打到中國經濟的痛點

美國反對國際貨幣基金組織借款給一帶一路國家，其所造成的效果或許並不會像民間金融爆雷一樣猛烈，但卻具有更重要的意涵，就是美國對於中共的戰略有了更為準確的判斷，並且在政治風向上已經有所轉變。就如同日前美國剛通過的《2019國防授權法案》，除了希望提升台灣的防衛能力以外，也限制設有「孔子學院」的美國大學申請國防部資金、加強中資企業的審查力度。這些跡象都表明，美國已經從過去對於中國過度樂觀的幻想中走出，並且完成了政治上轉向的初步動員、開始阻擊中國試圖成為國際霸權的戰略。

中國內部民間金融爆雷，外部一帶一路被阻，都將會導致系統性的金融風險。中國政府為了避免預言中的「明斯基時刻」馬上到來，採用寬鬆的貨幣政策，卻會更進一步侵蝕民間的購買力，形成更嚴重的社會矛盾。

相較於中國的內憂外患，美國政界則已經完成初步的政治轉向動員，繼川普發動並不斷升級貿易戰以後，國會也已經表示出對於中國逐漸形成霸權的警覺，並且直接要求政府以經濟手段給予打擊。

在這一波新的經濟角力當中，世界各國都在調整自己的站位。對於台灣而言，這將是一個更為嚴肅且重要的議題，不只關乎於未來的經濟走向，更關乎我們是否能夠藉此浪潮，站上國際政治舞台中能見度更高、更重要的位置，擺脫籠罩多年來自中國的陰影，走出一條對台灣人更好的路。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航