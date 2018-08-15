丞相，這個孩子真的不是你的孩子啦！

文：祁立峰

最近吳曉樂原著、公視改編的《你的孩子不是你的孩子》掀起話，受到鄉民熱議，大家對劇中的學校填鴨教育，老師成績至上，還有家長各種親情勒索真的是超有感。

其實這幾年有一類親職教養書熱銷，更有父母主打獨特教育方針以經營粉專，可見教養學成了大家關注的焦點。但事實上機靈聰慧的小孩過去就不少，但熊孩子小屁孩可能也會出現，就看怎麼看待孩子們的童稚反應。本次專欄讀古文撞到屁孩（我亂講的），向大家介紹古文裡的神童們。

我自己比較熟悉的六朝，就是一個神童的時代，什麼孔融讓梨、七步成詩都足以代表，這與門閥政治時期孩童提早接受教育啟蒙有關，也與《世說新語》這類志人筆記小說的出現有關。我記得中學時讀過一則〈陳元方答客問〉，客人遲到又森77，被陳元方罵什麼無信又無禮，真的是熊孩子代表作。其實《世說新語》裡關於小孩的篇章滿多，有一篇〈夙慧〉，專門記載智商感人的小神童。其中知名度最高的大概是「長安日遠」這一則：

晉明帝數歲，坐元帝膝上。有人從長安來，元帝問洛下消息，潸然流涕。明帝問何以致泣？具以東渡意告之。因問明帝：「汝意謂長安何如日遠？」答曰：「日遠。不聞人從日邊來，居然可知。」元帝異之。明日集羣臣宴會，告以此意，更重問之。乃答曰：「日近。」元帝失色，曰：「爾何故異昨日之言邪？」答曰：「舉目見日，不見長安。」（《世說新語》）

這則挺白話的，我就隨便翻譯一下，晉明帝司馬紹才幾歲大，坐在老爸司馬睿的膝上（原來以前皇帝上班可以帶小孩），當時永嘉之禍爆發，北方已淪異族之手，因此老鄉從長安來，元帝問完家鄉之後自己QQ也請大家幫QQ。明帝搞不懂在哭爸什麼，元帝告訴他家國淪喪的始末，接著問他「長安和太陽哪個遠」，明帝也是神邏輯，回答因為沒有人從太陽過來，所以太陽比長安遠。司馬睿顯然對兒紙的回答很滿意，隔天在群臣宴會上又問了司馬紹同一個問題。結果這回兒紙給他漏氣，答曰長安比太陽遠，因為「舉頭見日，不見長安」。

這段父子對話乍看貌似很白痴，你會想問這也算「夙慧」嗎？但若將之放在國族認同的隱喻來思考，這則對話就饒富寓意了。從科學常識來說，太陽當然比長安遠，但人文地理學強調空間的感覺結構，那麼同樣問題再問一次——長安跟太陽那個遠？中華民國首都南京跟太陽那個遠？反攻大陸跟登陸月球那個遠？我這麼說各位就明白了。明白後才回頭想想，這個問題真的是hen難回答，這也就是此則《世說新語》所寄託的政治意涵。

〈夙慧〉篇的另外一則故事，跟最近很夯的人物、在《軍師聯盟》出現、《卑鄙的聖人》也有出現的角色——曹操，有密切的關係，故事是這樣der：

何晏七歲，明惠若神，魏武奇愛之。因晏在宮內，欲以為子。晏乃畫地令方，自處其中。人問其故？答曰：「何氏之廬也。」魏武知之，即遣還。

這段故事照翻譯有點怪怪的，說何晏七歲就是個聰明小孩，因此曹操特別寵愛他，想讓他來當自己兒子。於是何晏畫了一個方形，自己跳到裡面（聽說就是跳房子的由來）（我亂講的），人家問何小屁孩你在玩什麼？何晏說這是「何氏之廬」，是我何家的房子，曹操聽說就放他回家了。這故事讀到我萌萌噠，是說曹操啊你的孩子都已經不是你的孩子了，人家的孩子真的不是你的孩子啊，難道你是綁架犯嗎？警察叔叔就是這個人。

根據爾後的注疏，認為第四句應該有漏字，是「晏母在宮內」，對照《魏略》所述的始末：

（何）晏父蚤亡，太祖（曹操）為司空時納晏母。其時秦宜祿、阿鰾亦隨母在宮，並寵如子，常謂晏為假子也。

啊哈哈，原來又是一個曹操強搶人妻，積積陰陰德所造成的人倫悲喜劇啊。因為曹操將何晏母親收編在後宮，因此想直接讓他改姓成曹晏，但他也沒敢直接說不要，而使用這種跳房子的方式來回絕，真的是聰明過人的孩子。而這般善解人意的孩子，《世說》還真不少，像名士韓康伯幼年家貧，窮到沒褲子穿，他媽媽怕他冷到，給他用熨斗加熱衣服（重點：熨斗至今已發明兩千年），且說等等替他製作一條褲子來穿，不要在那邊學蠟筆小新露鳥：

母令康伯捉熨斗，謂康伯曰：「且箸襦，尋作複褌。」兒云：「已足，不須複褌也。」母問其故？答曰：「火在熨斗中而柄熱，今既箸襦，下亦當煗，故不須耳。」

韓康伯說大象大象，你的鼻子為什麼那麼短（被拖走）。不是啦，說熨斗前面加熱，柄也是熱的，現在穿了上衣已經夠暖了，就不用穿褲子了。其實手腳冰冷的人都知道，末端血液是很難循環的，康伯這麼說當然包含一種貼心的舉動，希望母親不要再費工為自己搞操煩。

整體看來，古代的貼心孩子還是比熊孩子多，但古人也不讀什麼教養書啊。當然，時移事易，我們不太可能要求當代家長像古代那般教育孩子，但過度保護的直昇機家長，確實可能妨礙孩童的自我探索與認知建構，從這個角度來看，古文裡這些神童與他們的家長，還是有值得我們當代人參酌之處。

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