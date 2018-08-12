- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
2018/08/12, 生活
【插畫】腦細？毒撚？一分鐘看懂香港網路潮語
JieJie & UncleCat
我們想讓你知道的是
以數字發音的諧音「加強語氣」（其實多半是罵人），或在中英文之間「狀聲」，非香港人在網路上看見這些詞彙可能一頭霧水，然一旦了解其脈絡，背後的涵義和趣味往往深長無比。
唸給你聽
powerd by Cyberon
語言是個有趣的東西，同一事物的不同說法，多可以反應出在地的文化和歷史脈絡，而網路上的流行語受到了更深的文化影響，往往更加自成一格，成為一整個世代特色的縮影。
其中，原本就色調鮮明的香港話，到了網路上則變得更加俏皮，例如以數字發音的諧音「加強語氣」（其實多半是罵人），或在中英文之間「狀聲」，非香港人在網路上看見這些詞彙可能一頭霧水，然一旦了解其脈絡，背後的涵義和趣味往往深長無比。
話雖如此，這些流行語許多都帶有羞辱的意義，如果真要在日常生活中使用得要千萬小心，否則對方可是會生氣的。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『插畫』文章 更多『生活』文章 更多『爵爵&貓叔』文章