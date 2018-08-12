【插畫】腦細？毒撚？一分鐘看懂香港網路潮語

JieJie & UncleCat

語言是個有趣的東西，同一事物的不同說法，多可以反應出在地的文化和歷史脈絡，而網路上的流行語受到了更深的文化影響，往往更加自成一格，成為一整個世代特色的縮影。

其中，原本就色調鮮明的香港話，到了網路上則變得更加俏皮，例如以數字發音的諧音「加強語氣」（其實多半是罵人），或在中英文之間「狀聲」，非香港人在網路上看見這些詞彙可能一頭霧水，然一旦了解其脈絡，背後的涵義和趣味往往深長無比。

話雖如此，這些流行語許多都帶有羞辱的意義，如果真要在日常生活中使用得要千萬小心，否則對方可是會生氣的。

本圖經爵爵&貓叔授權刊登，原發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航