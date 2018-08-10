唐鳳獲選全球前20「最具影響力」數位政府人物，台灣也拿下「全球創業大會」主辦權

為了表揚世界各地在「數位政府」領域努力的人物，國際數位公共政策平台「Apolitical」網站公佈了《2018全球100名最具影響力的數位政府人物》名單，而行政院數位政委唐鳳則代表台灣榮獲此殊榮。

「Apolitical」指出，數位科技正在改變人們生活的各種層面，而在 每個國家和各級政府中，公務首長也在研究如何在數位時代重新構想和建構「治理」這件事。而該網站從超過100位，來自數位 政府 專家、學者和公僕中，其中不乏 知名並擁有廣大追隨者的領袖，也有從在改革政府體制中有所貢獻的無名英雄。

第一輪的提名由業界同儕與專家提出，而決選名單則是透過來自全球的獨立專家評審。而在前20名最具影響力的人物中，除了身為台灣數位政委的唐鳳以外，還有澳洲總理滕博爾、英國衛生與社會福利大臣漢考克、法國數位事務部長馬休比、迦納總統阿庫佛阿杜、南韓首爾市長朴元淳等人也都榜上有名。

Exclusive: The World's 100 Most Influential People in Digital Government 2018



Congratulations to the digital leaders who are transforming government — and citizens' lives.



Check out the full list here: https://t.co/MuBUPDG2Ql pic.twitter.com/1a2XyV6NNB — Apolitical (@apoliticalco) 2018年8月8日

「Apolitical」介紹唐鳳，是來自台灣的數位部長，也是最高行政內閣中，第一位跨性別官員。她是一名軟體開發人員和企業家，她12歲時輟學，專注於編碼，並在她15歲之前成立了一家搜索公司。她現在通過設計和幫助台灣成為亞洲矽谷，實踐「數位台灣」的戰略。

《蘋果日報》報導，唐鳳回應表示，這個獎是頒給「世界最具影響力的數位治理人物」（World’s Most Influential People in Digital Government），對她來說，這裡的「人物」（People），不單是她個人，而是全台灣的人民。

唐鳳說，一路以來，台灣公民社會與各級政府，在數位治理領域累積了值得驕傲的成果，相關的經驗與心得，也已成為他們與國際社會分享交流的重要素材。今年數位治理的概念，更首次列入外交施政方針，顯示出政府對此議題的重視程度。今天這個獎項，是對整體社會努力的肯定，也是他們未來持續精進的激勵。

行政院會昨（9）日才剛通過「社會創新行動方案」，將在5年內投入新台幣88億元，強化台灣的「暖實力」。

數位是台灣「暖實力」，行政院5年88億強化社會創新

善於使用科技，唐鳳過去多次利用遠距視訊，代表台灣參加聯合國相關會議，包括了去年底用直播的方式「突襲」聯合國的「網際網路治理論壇」，唐鳳表示，透過上次經驗，與聯合國已逐漸形成默契，這之後她也透過此方法多次參與聯合國相關場合。

唐鳳今年六月赴紐約參加開放政府工作坊時也提到，台灣外交挑戰重重，分享數位治理經驗是突圍方式之一，應該稱作台灣「暖實力」（warm power），對於全世界希望伸張民主、自由、協作等理念的朋友來說，台灣都可以提供援助，繼而形成長期互信關係。

另外，台灣也爭取「2018全球創業大會（GEC+）」的主辦權，將在9月27日至29日舉行一系列國際創業活動。

「GEC+」是美國發起的全球創新創業網絡（GEN）年度重要活動之一，會在不同國家針對不同議題或挑戰，聚集全球創業家共同討論，這次在台北舉辦論壇，將以「智慧物聯，創新社會」為主題，針對未來創業聚落、智慧城鄉、智慧企業、創業教育、跨領域創新、數位健康照護與智慧醫療解決方案、物聯網智造、區塊鏈創新應用等8大關鍵議題進行討論。

《中央社》報導，唐鳳表示，在全球關心的社會包容性議題上，台灣相較於其他亞洲國家，對貧富差距越來越懸殊的問題較為重視，「我們讓所有人擁有相同數位機會、發展機會」，這是存在於台灣的「創業DNA」中，與聯合國的永續發展目標不謀而合。

美國在台協會代理處長谷立言（Raymond Greene）也在今日記者會上指出，台灣經濟發展的三大趨勢，讓台灣成為舉辦GEC+合適的地點，包括台灣逐漸轉型為以創新為基礎的經濟；台灣打造創新創業家發展的基地，現在也被視為通往東南亞、南亞的門戶；第三，台灣推動創新不只是為了賺錢，而把社會利益放在第一位，具有善心（a good heart），可作為區域及全世界的模範。

這次活動預估將吸引國際新創界人士參與，並邀請41位歐美講師及38位國內講師，分享各國實務經驗與最新趨勢，以及科技對社會創新影響的最佳案例。唐鳳表示， 希望藉這次活動，將台灣跨領域創新的實力展現給全世界。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺