世界最大國王企鵝群個體數30年內減少90％，原因成謎

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

英國衛報報導，科學家警告，世界最大國王企鵝群的個體數在30年內減少了近90％。

法屬科雄島（Île aux Cochons）地處偏遠，位於非洲最南端至南極洲之間的半路上。前一次科學家踏上科雄島時，島上大約有200萬隻企鵝，每隻身高約一公尺。但根據近期發表於《南極科學》期刊的一篇研究，衛星影像和直升機空拍照片顯示島上企鵝群大幅衰減，僅剩約20萬隻，背後原因仍然成謎。

Photo Credit: Henri Weimerskirch / CNRS新聞稿 1982年科學家第一次發現科雄島上的國王企鵝族群時數量十分驚人，但今日僅剩一成

「這個發現令人傻眼，因為這裡的企鵝群佔全世界國王企鵝數量近三分之一。」法國西部希澤生態研究中心生態學家魏默史科希（Henri Weimerskirch）說。他是1982年第一批發現科雄島企鵝群的科學家之一。

因為氣候變遷？

氣候變遷可能是原因之一。1997年強烈的聖嬰現象使南印度洋變暖，將國王企鵝賴以為生的魚類和魷魚推到牠們的覓食範圍之外。「這導致該地區所有國王企鵝群個體數和繁殖成功率下降，」魏默史科希說。

聖嬰現象每兩到七年發生一次，但全球暖化會放大其效應。全球暖化的時間尺度較長，但會產生許多和聖嬰現象相同的效果。事實上，魏默史科希和他的研究夥伴過去的一項研究就曾指出，以目前的變化趨勢而言，氣候變遷可能會在本世紀中葉前使包含科雄島在內的整個克羅澤群島變得不適合國王企鵝生存。

企鵝無法遷徙，因為在企鵝移動範圍內沒有其他適合的島嶼。

還有其他因素可能導致科雄島企鵝族群的衰落，包括族群量過大。提供研究資金的法國國家科學研究中心指出：「個體數越多，個體之間的競爭越激烈，食物資源缺乏的影響越劇烈，可能引發前所未有的族群衰退。」

但該研究也指出，這種所謂的「密度依存效應」也可能因氣候變遷而變得更糟。

因為鳥類霍亂？

另一個可能的罪魁禍首是鳥類霍亂，它影響了附近馬里昂和阿姆斯特丹群島的海鳥，包括部分國王企鵝。但是這要到2019年初魏默史科希和其他研究人員重回科雄島才會知道了。大鼠、小鼠或貓等外來種也有可能進入島上。國王企鵝的瀕危程度在紅皮書名錄上目前被列為「無危」，但新資料可能促使重新評估。

國王企鵝體型僅次於皇帝企鵝。牠們不會築巢，一次只下一顆蛋，放在腳上用腹部一塊裸露的皮膚蓋住，稱為孵卵斑。頭兩個月由父母每隔幾週輪流孵蛋。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航