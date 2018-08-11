【圖輯】嫌普亭不夠威，渴望回到沙俄帝制的「東正教旗幟聯盟」

2016年，美國總統大選是由川普（Donald Trump）勝出時，台灣網友便製作一張新的世界地圖，列出全球五大政治狂人，分別是：「東普亭、西川普、南特蒂、北正恩、中近平」，即是俄國總統普亭（Vladimir Putin）、美國總統川普、菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）、北韓領導人金正恩與中國國家主席習近平。

這五位政治領袖，普亭與習近平都在今年成功連任。普亭雖然以76.69％得票率擊敗其他七位候選人，但近幾年俄國政府對異議份子的打壓、言論自由的箝制，使得普亭的強人作風備受爭議，甚至還被譏為「現代沙皇」。

在俄國內部，真有一群人渴望回到沙俄時代的專制，他們是東正教之中的民族主義者，並組成「東正教旗幟聯盟」（Union of Orthodox Banner Bearers），口號是「正統」與「死亡」，時常舉著東正教所用的宗教旗幟。

「東正教旗幟聯盟」領導人尼基希奇｜Photo Credit:Reuters/達志影像

聯盟的一項訴求是他們認為俄國應該回到專制的君主時代，並相信「新沙皇」的到來已是近在咫尺之事。他們是俄國民族主義者的一小部分，在政治上影響力不大，但時常舉辦遊行、集會，甚至是焚燒書籍來宣揚自身觀點。

「我們正努力推廣君主專制，就如同回到沙皇治下那樣。」該組織負責人、留了醒目白鬍子的尼基希奇（Leonid Simonovich-Nikshich）說。

該聯盟成員丹尼斯，在他的辦公桌上也可見末代沙皇尼古拉斯二世的擺設｜Photo Credit:Reuters/達志影像

「這個目標，只有透過宗教與教會的力量才有可能達到，因為世俗的政治制度不允許出現一個獨裁者。」

不過該聯盟的領導階層也說，他們不確定要以何種手段來讓俄國轉型成君主制國家，某些人認為要經過血腥抗爭才有可能，另一部分則只想透過訴求方式達成。

莫斯科的東正教徒參加該聯盟舉辦的尼古拉斯二世紀念活動｜Photo Credit:Reuters/達志影像

俄國極右翼的自由民主黨黨魁吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）雖把普亭說成是現代沙皇，不過這些東正教團體的看法還不清楚，也不表示他們會接受由俄國總統來領導君主制。

這個聯盟在七月份時，於莫斯科的一間教堂舉辦遊行活動，為的是紀念他們日程表中最重要的一個日子：俄國末代沙皇尼古拉斯二世（Nicholas II）被布爾什維克黨處決100週年的紀念日。

尼古拉斯二世與他的妻小、僕人，於1918年7月16日至17日間，在距莫斯科1,450公里遠的葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）被槍殺。

Photo Credit:Reuters/達志影像

無神論的蘇聯解體後，教會把尼古拉斯二世與他的家人，共七人被封為聖徒，替他們的下場平反。俄國東正教會的權威，在普亭任內逐漸復興，讓尼古拉斯二世的評價與受歡迎程度越來越高。

去（2017）年，宗教保守派份子阻止了講述尼古拉斯二世的歷史電影《瑪蒂爾達》（Matilda）上映，這部電影被東正教旗幟聯盟指控，劇情上描述沙皇與年輕芭蕾舞者的浪漫情愫，對沙皇是一種褻瀆。

旗幟聯盟並沒有參加位在葉卡捷琳堡的奴古拉斯二世紀念活動，因為他們被告知不能讓活動升溫，出現如他們組織的頭顱旗幟和「正統與死亡」標語。

該聯盟的旗幟，上面有頭顱，並寫有「正統與死亡」標語｜Photo Credit:Reuters/達志影像

相反地，聯盟選擇留在莫斯科的安德羅尼科夫修道院（Andronikov Monastery），高高舉起東正教十字架和有著尼古拉斯二世圖樣的旗幟，以紀念這位他們景仰的末代沙皇。

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