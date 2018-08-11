【看電影學法律】《與神同行》中的遺棄罪與偽造文書

文：法操司想傳媒

（本文微雷，還沒看過不想被劇透的朋友請慎入）

2017年底上映的韓國電影《與神同行》在台灣票房開出紅盤，票房突破了五億元大關，堪稱年度票房最佳的韓國電影。故事透過消防隊員金自鴻死後接受審判的過程，帶領大家進入他的人生，並對人性做出深一層的批判。

金自鴻沒有救出受困同事，可能有遺棄罪的問題

相信讀者會有疑惑，法操什麼時候開始寫電影評論了呢？其實，這部片也是有一些法律問題可以讓我們思考的，那就是主角金自鴻對自己的消防隊同伴見死不救這件事。

當然，在電影中金自鴻是為了要救出其他傷患，逼不得已才在該同事的要求下，優先救助別人。所以我們在這邊將對事實做一些修改：如果今天，金自鴻是消防隊員，可是卻因為害怕自己死亡，而對旁人見死不救，那會不會有責任呢？

然而，今天消防員的工作就是要救助火災現場的受困者，法律上也要求他們應該要盡力地在能力範圍內提供救援。因此和一般人不同，當火災發生時，消防員就有義務要到現場救人，否則就有可能構成刑法上的「遺棄罪」。

消防員值勤時，可以主張「緊急避難」而見死不救嗎？

但是一定有人會問一個問題：刑法上不是有所謂「緊急避難」嗎？那消防員可不可以適用呢？

所謂的緊急避難，也就是刑法第24條第1項所說的：避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為。舉例來說，如果有一輛火車即將撞向月台，可能導致許多人死亡，你為了避免有人死亡而移動軌道路線，造成旁邊的一個小孩受到輕傷。雖然今天你對這個小孩可能在構成要件上符合「過失致傷」的要件，但由於是為了避免更多人生命受到危害，應該屬於這邊我們說到的「緊急避難」。

可是，在消防隊員的情況就不一樣了，消防隊員在值勤時負有「救助受困者」的義務，自然不能與一般人等量觀之。立法者也注意到了這點，特別在上述條文的第二項，排除了公務上或業務上有特別義務之人，因此值勤的消防員雖然說也有可能因為救火而受傷或死亡，但因為這條文的規定就不能夠主張緊急避難，而不進火場救援囉！

但是，若是當時的火場已經達到了「必死無疑」的地步，這個時候要求消防員進去救人似乎也有點過分。因此在這裡，或許有可能因為「欠缺期待可能性」，而減輕或免除他們的罪責喔！

主角冒名寫信給死亡同事女兒，應該不會構成偽造文書

電影中有一段劇情，主角為了安撫死亡同事的女兒，長年假冒同事身分寫信給她。在電影裡面，被泰山大王的檢察官以偽造文書罪嫌起訴。

但是在台灣法律下，這樣應該不太會構成偽造文書罪。依照刑法第210條的規定，偽造、變造私文書，「足以生損害於公眾或他人者」應受處罰。在劇情中，假冒別人名義應該是屬於偽造私文書的行為，但是這樣的行為，外觀上應該不足以對公眾或他人造成損害。因此，若是要說主角冒名寫信就觸犯偽造文書罪嫌，在我國法下應該說不太過去。

電影反諷南韓被稱為「地獄朝鮮」的現象

事實上，在這部電影中還透過主角一家的貧窮困境，諷刺了韓國不易得到工作、低薪等等，通稱為「地獄朝鮮」的現象。這與台灣人常自嘲住在「鬼島」，可謂有異曲同工之妙。這類貧窮、階級分化等等的問題，究竟應該要怎麼解決，政府是否能夠透過法律，落實憲法保障人民的「生存權」，是我們現在所必須要重視的問題！

延伸閱讀

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航