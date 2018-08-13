漫畫家蕭言中：一筆凝鍊的極簡世界

大道至簡 30秒勾勒30年人生

在跨越個人創作30年的重要時刻，他進一步將漫畫提升到藝術層次，以指成畫、一勾一筆，只要30秒就能描繪出人物或動物的氣韻，筆觸溫馨飽滿，線條細膩洗煉，有人如此形容：「如果你笑，你看到的是他的幽默。如果你忍住不笑，你看到的是他的藝術。」——他就是被譽為神級漫畫大師的蕭言中。

Photo Credit：蕭言中提供 1985年蕭言中正式出道，出版第一本漫畫作品《童話短路》。

不愛念書的孩子玩出創新與競爭力

蕭言中1965年出生於南投中興新村，上有一個很會念書的哥哥，下有一個成績很好的妹妹，唯獨他不愛念書，只喜歡畫畫，幸好父母親也不逼他，他也樂得整天捧著從駐台美軍處流出的漫威、DC系列漫畫，和台灣本土漫畫家牛哥、劉興欽、葉宏甲的作品練功。蕭言中的父親是省府的公務員，母親幫人做美髮，家境不算優渥，父母親習慣以成績作為發放零用錢的標準。從來沒能考過前三名的蕭言中，也就註定沒有零用錢可拿。

「所以我非常習慣『沒有』這件事情，而且因此訓練出從『沒有』當中找到『有』的能力。」

蕭言中從小就懂得發揮觀察力與創意DIY自己想要的東西，鄰居小朋友放風箏，他就在一旁盯著風箏看。「直到看懂看透後，就到廚房偷菜刀，跑去山裡砍竹子。」這樣自製出來的蕭氏風箏，最初根本飛不起來，，但蕭言中沒那麼輕言放棄，不斷實驗修改的結果，蕭氏風箏最後成為孩子圈中的風箏之王。

「小時候我還會帶布料去學校縫，同學還以為我是娘娘腔。」蕭言中笑說，因為想玩布袋戲，他就去舅舅的木頭工廠撿角料，用母親裁縫剩下的料片縫製衣裳，成品讓周遭同學驚豔不已。舉凡燈籠、大富翁、恐龍棋、鹹蛋超人等各種玩具也難不倒他，在巧手之下逐一幻化成型。

在「萬般皆下品，唯有讀書高」的時代，中興新村的家長當然不希望自家孩子跟蕭言中一起玩，但小小年紀的他有個讓同伴無法抗拒的法寶——搞笑漫畫，這是蕭言中以課堂趣事為素材一筆一畫勾勒出來的，每每在班上引起瘋狂傳閱，他還會利用下課十分鐘編導搞笑短劇，同學們看得捧腹大笑，有時甚至連廁所都忘了去。

「一直都沒懷疑過，我之所以被放到這個世界上，是來畫畫的」，蕭言中的創作，就是他的生存之道。

眼界開了，創作的極限被放大

國中畢業，成績很爛的蕭言中原本要被父親送去讀軍校，幸好擔任建築師的姨丈及時馳援，陪他到台北報考以美工設計聞名的復興商工，這次，蕭言中沒有考砸，如願考上被他視為天堂的美工科。沒想到，從小畫遍中興新村無敵手的蕭言中，，竟然在第一堂素描課就栽了一個大跟斗，成績在60名學生中墊底，被他視為畢生從未受過的奇恥大辱，但也刺激他發憤圖強，三堂課過後，就拿下第一名寶座。

蕭言中至今依然牢記當年老師的教誨，「若對自己的作品滿意超過三天，代表你已經退步，所以我到現在仍一直不停地自我鞭策。」

在群山環繞中成長的南投孩子，初入繁華的台北如同走進大觀園，蕭言中瞬間大開眼界。他愛上默劇，看遍各類表演與影展，還走訪舊書攤蒐集各種戲劇理論書籍與教材。「在台北求學的時光，讓我充滿了豐沛能量與冒險精神。若當時被送到中正預校，日後人生一定截然不同。」

漫畫讓人生從谷底翻身

蕭言中認為，一個男人年滿18歲就不該再向家裡要錢，所以復興商工畢業後，他開始四處尋找工作機會，過程中吃了不少悶虧，也見識到人心的另外一面。原來，想法單純的蕭言中面試的時候，都是完全不設防的將自己的設計作品展示給對方，但很多人會要求他把作品留下來，然後就再也沒連絡，過不久，蕭言中畫的圖就被盜用在商品上，出現在大街小巷。

一天到晚伏案繪圖卻得不到回報，最慘的時候還得半夜去資源回收換取微薄收入，一個星期只能吃半條白吐司果腹，這是蕭言中人生最黯淡的一年。後來，他開始四處打聽參加繪畫比賽的機會，只挑有獎金的參加，成了名符其實的獎金獵人。

1984年中國時報舉辦「全國漫畫大擂台」，成為他人生的轉捩點。為了十萬元獎金，蕭言中不眠不休畫了一天，投稿後順利獲得第四名，中國時報編輯也邀約在報紙開連載。當時一幅漫畫稿費2000元，讓蕭言中一下從貧戶躍升成小資。

從未有漫畫業界經驗的蕭言中，突然被推上每周七天，每晚七點交稿的殺戮戰場，要從何處尋覓源源不絕的題材？「我常在交稿的路上，頭上要綁著手電筒，當計程車停紅燈時，趕快塗顏色。」但即便如此，靈感對於他而言，總是信手拈來。

他將童年唯一獲准閱讀的課外書「格林童話」與「世界童話」，重新改編角色性格與顛覆結局，幽默詼諧的單格漫畫《童話短路》系列因此誕生。透過密集連載的創意鍛鍊，他也逐漸摸索出自己的創作之道，也奠定日後《舊情綿綿》、《動物畸談》、《瘋狂日記》、《笨賊一籮筐》等經典作品問世。

斜槓青年先驅 一天當三天用

獲獎隔年，蕭言中因交稿巧遇已故劇場大師李國修，一聊之下發現彼此都有關注對方作品，結識後一拍即合，「剛認識李國修時，他正在演電視喜劇《消遣劇場》。他說我可以去探班，我就跑去攝影棚參觀，也初次見識到電視拍攝，還撿了一堆劇本回家觀摩。」

Photo Credit：蕭言中提供 蕭言中不只是漫畫家，更跨足劇場，參與屏風表演班的《莎姆雷特》舞臺劇，前左二為已故戲劇大師李國修，後右一為蕭言中。

1985年李國修、李立群、賴聲川製作《那一夜，我們說相聲》造成轟動，蕭言中也常跟著表演工作坊團員一起肢體開發，結束後到李國修二哥家一起打電動。他回憶當時最精彩的激盪，往往是在閒聊時誕生。隔年李國修邀請蕭言中一起成立毛豆表演班（後來改名屏風表演班），劇團的Logo也是由他操刀。1987年蕭言中甚至還成立自己的糖果屋默劇團，但劇團經營入不敷出，在父親反對下最終也收攤回歸本業。

堪稱是1980年代的斜槓青年，蕭言中最爆肝的紀錄，除了有每日截稿的漫畫連載，還同時肩負分別在國家音樂廳與戲劇廳上演的節目，並到電視台編導短劇。「我經常睡在電視台樓梯口，別人還以為我是搬道具的工人。」把一天當三天用，又要維持品質、扛票房壓力，但蕭言中卻始終樂在其中。

Photo Credit：蕭言中提供 蕭言中與陳昇感情甚篤，甚至曾擔任陳昇跨年演唱會的嘉賓。

除了漫畫和戲劇領域，蕭言中豐沛的創造力還跨入從小熱愛的音樂領域，他填詞曹蘭的暢銷名曲《白雪壞公主》，跟好友陳昇一起錄製單曲《Last Oder》，並成為跨年演唱會的嘉賓。擔任主持也是蕭言中的斜槓身分之一，最為人熟知是擔任「超級旅行家」外景主持人，讓他達成從小環遊世界的夢想。蕭言中回想這一切，仍慶幸有當時的磨練，豐沛他日後的創作選擇。

突破既往風格，一指畫出靈動線條

1980年代台灣本土漫畫家，如鄭問、敖幼祥、朱德庸、蔡志忠、蕭言中等畫風各有其魅力與特色。對照當年大師輩出，今日年輕一輩漫畫家的風格，似乎不脫日本漫畫風格。蕭言中說技術可培養，但更重要是懷抱創作使命感，才能自我突破。

創作路上走過30年，蕭言中仍不滿足於既定畫風，持續尋找新刺激與突破。他兒子的童年為主題出發，2015年出版《以愛之名》，從生活中反芻出洗鍊畫風，並放棄多年慣用沾水筆，在平板電腦上，以毫不猶豫的線條表達愛意。

Photo Credit：蕭言中提供 蕭言中與日本三麗鷗總社東山靖社長合照

「我原本很排斥電腦繪圖，但發現用指腹在平板上作畫，線條永遠不會中斷，克服沾水筆墨量的瓶頸。」蕭言中說當他腦袋有想法時，手指可以不間斷畫上一分鐘，一氣呵成的感覺非常過癮。

《以愛之名》也在台北101舉辦展覽，蕭言中刻意挑選國際人士往來的場域，就是要讓其他國家創作者見識，他自創的指劍畫派，已開創出獨具特色的蕭氏風格。蕭言中以大俠般的豪氣訴說：「日本三麗鷗社長也來參觀，他長年看遍全世界作品，但我的創作仍讓他嚇一跳。」

近期蕭言中正在籌備世界巡迴展，題材也不侷限於動物，挑戰更多幅人物作品。例如，印象禪武系列以簡潔的線條，傳遞出達摩的剛勁與如來的安靜。寥寥數筆，也讓開懷大笑彌勒與瘋癲不拘束濟公躍然成形。

在東方意象之外，蕭言中也挑戰西方語彙，在腦中孕育著瑪莉蓮夢露、麥克傑克森、卓別林等形體樣貌，直至身心感應，他會放空腦袋，以指腹在平板電腦上遊走，自然傾瀉出最精煉形貌：

「不到30秒完成的畫，有時需要花三個月醞釀孵化。但只要參透什麼是多餘的，自然就能達到一筆凝練的境界。」年過半百的蕭言中，永遠有用不完的創意等著他盡情揮灑。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航