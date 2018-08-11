標榜「可以喝的除草劑」其實可能致癌，孟山都因「年年春」遭美判賠近90億

農化業大廠孟山都公司（Monsanto）正遭受一項重大的打擊，美國舊金山陪審團昨（10）日裁定，孟山都未能警告一名離癌工友，該公司生產的除草劑「年年春」（Roundup）有致癌疑慮，需賠償2.89億美元（約88.9億元台幣）。孟山都表示會繼續上訴，但這裁決可能只是後續許多訴訟案的第一槍。

加州46歲男子強生（Dewayne Johnson）是校園花草管理員，他控告孟山都公司的除草產品「年年春」導致他罹癌，卻沒在產品上標註警示。該案經過八周審理昨日做出裁定，陪審員認為，強生罹癌「很大程度」可歸咎於該公司除草劑「年年春」，該公司 應在標籤警告該產品可能存在健康風險。

強生的律師表示，在舊金山擔任學校園丁的強生多年來使用「年年春」與另一款專業用除草劑「Ranger Pro」除草，曾在強風下噴灑大量農藥導致農藥遍佈全身。還有一次因為管線破裂，導致農藥滲透他的全身皮膚。強生事後因身上起紅疹而連絡孟山都公司人員，但未被告知很可能罹患癌症。強生於2014年四月被診斷罹患非何杰金氏淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma）。

現年46歲的 強生 是三個孩子的父親，他從2012年在學校擔任園丁，他說自己每天花幾個小時在學校場地 噴灑除草劑來控制雜草，而接觸這些化學物質，導致他罹患癌症，據醫生說，強生可能只有幾個月可以活。強生表示，「我經歷了很多痛苦」他也說孟山都 不該讓他在學童附近使用除草劑，「如果我知道它會對他們造成傷害，我絕不會在校園或周圍噴灑那種產品。」

孟山都代表律師則強調，非何杰金氏淋巴瘤的發病期長達數年，認為強生早在使用「年年春」之前便已罹病。孟山都同時強調多項科學研究證實「年年春」對人體無害，且符合美國政府標準。

孟山都副總派崔吉（Scott Partridge）也宣稱，草甘霖 不會誘發癌症，也並未導致強生罹癌，「 我們同情強生先生和他的家人」派崔吉說，但 他表示年年春已有40年安全使用的歷史，孟山都 將持續繼續上訴，捍衛這項產品，使其繼續成為對農民與其他人重要、有效且安全的工具。

#Monsanto ordered to pay $289Million in #Roundup weed killer cancer case: https://t.co/cKt5DF1E3i pic.twitter.com/X8IVgLPe7V — Lisa McGonagle (@Lisamcgonagle) 2018年8月11日

關鍵官司，孟山都還有4000件相關訴訟

《衛報》報導，這是美國首次審理年年春與癌症關聯的訴訟案，倘若孟山都敗訴，將為其他數以百計的訴訟敞開大門，根據強生的律師團隊， 孟山都公司在美國面臨著4000多起類似案件， 下一個司法案件，將於10月在孟山都的家鄉密蘇里州聖路易斯進行審判。

「 這個案子比我個人的遭遇還大」，判決結束後，強生在律師辦公室的記者會上表示，「我希望它得到它所需要的關注。」

強生的律師 肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）說，陪審團認為孟山都公司的行為充滿了「惡意」和「壓迫」，「因為他們知道他們所做的事情是錯誤的，並且不顧一切地無視人的生命。」他認為 這起判決，應能向孟山都公司董事會發出強烈的訊號。

孟山都長期主張，年年春很安全、與癌症無關，孟山都也在訴訟中提出研究，反對律師團隊提交的研究和證詞。該除草劑已在130個國家登記，被允許使用於超過100種作物，但2015年，世界衛生組織的國際癌症研究機構（IARC）將年年春中的成分草甘膦（ Glyphosate） 歸類為「可能對人類具有致癌性」，引發了一波合法的立法挑戰。

美國加州在2017年，立法規定在加州販售年年春時必須在包裝上標示，提醒使用者產品的致癌風險。而歐盟執行委員會也面臨壓力，在2022年之前禁止使用含有草甘膦的產品。

2015年，美國農夫 麥考爾（Jack McCall）也是因為罹患非何杰金氏淋巴瘤過世，她的妻子也向孟山都提出告訴。「 至少它需要有一個警告標籤，以便人們可以做出明智的決定」，她說她丈夫覺得它很安全，40年來都使用數千加侖的年年春， 麥考爾 沒有吸煙或飲酒的習慣，經常鍛煉並且沒有癌症家族史，而 麥考爾 的狗也死於同一類型的癌症，牠 跟著麥考爾噴灑農藥，大量接觸年年春。

台灣用量最多的除草劑，防檢局：年年春不至於造成食品問題、不會禁用

《上下游》報導，孟山都在1974年推出的年年春時，號稱這是「可以喝的除草劑」，靠著低急毒性的宣傳打開市場。抗「草甘膦」（年年春的活性成分之一）的基改種子在1994年問世後（這意味著農民可以在不傷害農作物的情況下殺死雜草），年年春「藥如其名」成為市場上永不凋謝的花朵。而草甘膦使用容易、藥效高、價格低，在禁止栽種基改作物的歐盟也廣受歡迎，不只在田地上，也用來整治院子的草皮、公園和道路的雜草，草甘膦在2014年全球用量達83萬公噸，草甘膦也是台灣用量最大的除草劑成分，在2016年達4535公噸。

報導指出，如果草甘膦因為致癌疑慮被禁用，與之配套銷售的基改種子孤掌難鳴，等於斷了命脈（孟山都則是美國跨國農業生物技術公司，更是全球基改種子的主要生產商，全球超過70％的基改種子都源自於孟山都）。

《聯合報》報導，孟山都除草劑「年年春」是台灣非選擇性（不分單子葉、雙子葉或禾本科植物通殺）除草劑中用量最多的，占所有除草劑用量一半，另外兩大「通殺型」的除草劑則為固殺草、巴拉刈。

農委會防檢局局長馮海東表示，去年已公告明年二月起禁用巴拉刈，而固殺草近年全球供應量上升因此價錢下降，未來可使用固殺草作替代藥物，目前沒規畫禁用年年春的相關期程。

馮海東說，加州這起事件是司法判決，而非科學論證，該當事人為長期施藥的工人，曝露量跟一般消費者完全不同。國內對年年春是否致癌仍有意見分歧，年年春是除草劑，不會施作在蔬果等一般作物，不至於造成食品安全問題，但未來會檢討職業使用者的曝露量是否恰當。

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核稿編輯：羊正鈺