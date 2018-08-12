2018/08/12, 健康

對抗近視六大原則：看近距離時拿下眼鏡好還是不好？

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我們想讓你知道的是

台灣近視有三項特點，發生早、盛行率高、高度近視比率高。我們要如何對抗近視呢？

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文：陳韵臻醫師

台灣近視有三項特點，發生早、盛行率高、高度近視比率高。

近視產生併發的機率，會隨著度數增加愈多機會愈大。併發症包含白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離，甚至導致失明。

什麼叫做近視？

來自遠方的平行光經過眼球後，其聚焦點剛好落於網膜上，因此我們可以清楚地看見影像，稱為正視眼（emmetropia）。

近視眼（myopia, near－sighted）則是指，光線焦點落在網膜之前，而無法在視網膜上形成清晰的成像，因此我們無法看清物體。相反的，光線焦點落在網膜之後方，稱為遠視（hyperopia, far－sighted）。

大多數兒童的近視主要是因為眼軸增過長變形，造成光線落在是網膜前，而使我們無法看清楚影像。眼軸持續增長，會使眼球壁組織以及視網膜會變薄，組織變得加脆弱，因此產生許多併發症。

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近視幾度算是高度近視嗎？高度近視會有什麼問題？

近視超過500度稱高度近視，產生併發的機率會隨著度數增加愈多，機會愈大。併發症包含白內障、 青光眼、 黃斑部病變、視網膜剝離，甚至導致失明。

孩童越早發生近視，日後成人發生高度近視的機會越高，且近視發病年紀越小，近視度數會增加越快。孩童早期的近視若未善加矯正，日後產生弱視的機率也會較高。

台灣近視有三項特點，發生早、盛行率高、高度近視比率高。

何謂假性近視？

眼球水晶體的周圍有一圈叫做睫狀肌的構造，負責看遠或看近的焦距調節。當我們看近時睫狀肌會用力，造成水晶體變圓增厚光線屈折力變強，因此影像才能清楚呈成像在視網膜上。

長時間近距離用眼，會使睫狀肌處於一種痙攣無法放鬆的狀況，此時驗光機檢查時會呈現度數「近視」的假象，就是所謂的「假性近視」。因為這是眼睛調節所引起的近視，又稱為「調節性近視」。經過適當的讓眼睛休息，或者點用睫狀肌鬆弛劑（散瞳劑），假性近視多可回復正常。

孩童睫狀肌調節的能力比成人強很多，甚至可達到一千多度，因此孩童出現假性近視的機會也會較高。眼科醫師在驗光前，會幫孩童點睫狀肌麻痺劑（散瞳劑），確保睫狀肌處在麻痺鬆弛的狀態再進行驗光，如此才可以驗出較正確的度數。

依驗光人員法施行細則第六條（本法第十二條第一項第一款及第二項第一款）所定，驗光人員為六歲以上十五歲以下者驗光，應於眼科醫師指導下為之。

近視的原因有哪些？

近視的成因很複雜，包括基因、生活習慣和環境等各種因素。近視雖然跟基因有關，但是環境因素更重要。環境因素目前確定會影響近視的有兩個：

  1. 過多的近距離用眼
  2. 缺乏戶外活動
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為什麼早期對抗近視這麼重要？

近視是全世界相當普遍的眼睛疾病，且每一個地區都是在增加。根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，全世界平均的近視盛行率在2010年是28％，預估在2020年上升達33％。近視在亞洲的盛行率又比世界其他地區高，尤其是台灣以及新加坡，成人近視的比率約85％－90％，學齡前兒童近視的比率約9％－15％。

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圖片來源：作者提供

台灣近視發生的￼年齡有兩個尖峰時段，分別是是7－8歲以及13－14歲。近視一但產生後，就會繼續增加。

台灣的研究報告指出，國小一年級至國小四年級時近視的進展最快（每年增加100至125度），而國小四年級至國中三年級進展稍緩（每年增加75至100度），高中後速度更為減緩（每年增加50至75度），而上大學後改變的幅度最小（每年增加25度）。

由以上數據可知，愈早產生近視，將來變成高度近視的機會也就愈大。因此在治療近視方面，第一要先預防近視的發生。但若發現已經產生了近視，就要想辦法降低近視的進展的速度。對抗近視可以從每天的生活習慣做起，並且積極密切配合眼科醫師的治療，達到事半功倍的效果。

對抗近視六大原則
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對抗近視的良好生活習慣有哪些？

１、戶外活動
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每天至少需要1至2小時的戶外活動。每週多花一小時帶孩童到戶外走走，就可以減少百分之二的近視率；每天四個小時的戶外活動，可減少百分之六十的近視率。

孩童下課時應走出教室活動，不要繼續坐在教室內。白天戶外活動時，記得做好眼部防曬，戴帽子以及配戴全視線眼鏡或墨鏡。

２、中斷近距離用眼
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長時間不中斷的近距離用眼，是造成近視的最關鍵原因。使用電腦、手機、平板電腦、看書、寫字、畫圖、彈琴、玩玩具等都屬於近距用眼活動（距離小於30公分）。

每25－30分鐘的近距離用眼後，建議要休息5－10分鐘。可用定時器幫助提醒。也可依照美國眼科醫學會的建議，看近20分鐘後，看遠方6公尺遠處20秒，達到真正眼睛放鬆的效果。

一般常見迷思：

  • 單純的眼球運動或愛眼健康操無法對抗近視。
  • 按摩眼周的穴道無法對抗近視。
  • 服用葉黃素素（lutein）、玉米黃素（zeaxanthin）、維他命、魚油Omega－3等保養品，實證醫學上對於近視沒有顯著幫助。但這些元素對於身體以及眼睛整體的健康是有幫助的，可從天然食物中增加攝取量，。
  • 實驗發現藍光刺激能讓動物的眼睛免於近視，因此讓孩童多戶外活動，多接近藍天大海，可有效對抗近視。但仍要小心，過多的藍光對於其他眼睛組織像是視網膜等，可能也會造成傷害。
對抗近視的醫療矯正方式有哪些？

１、定期且正確的檢查

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近視控制有三大指標：視力，度數，眼軸長。視力跟近視度數是無法換算的，因此並不能直接用視力推估真實度數。除了驗光測度數以及視力，定期的眼軸量測，有助於評估近視控制的效果。

2－3歲至少第一次到眼科進行檢查，才不會錯過預防治療的黃金時機。孩童可在家先練習比視力表（影片教學），如此在門診測量時才可做出準確可信的視力檢查。

近視診斷以散瞳後度數為準，因為孩童睫狀肌調節力極強，常常有假性近視的狀況。點睫狀肌麻痺劑（散瞳劑）的目的在於讓睫狀肌完全放鬆，才可正確測實際的屈光度。散瞳後瞳孔放大，也可更清楚的檢查周邊視網膜或視神經是否有異常。如果檢查的結果沒有特別問題，建議保持2－3個月複診追蹤。如果發現有近視，就要依照醫師的建議縮短回診時間，積極配合治療。

成人若有近視建議每半年至一年到眼科散瞳眼底檢查，監控近視併發症，像是視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼、白內障等。平時定期輪流遮單眼觀測視力以及視野狀況，因為若同時用雙眼注視很難發現異狀。若有飛蚊症增加、視野缺損、線條扭曲、物體顏色改變或不易分別顏色、視力模糊、覺得東西縮小或變大、眼睛脹痛等情形，要提早至眼科就診。

２、配鏡矯正

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研究已證實，刻意把眼鏡度數配不足，或是不配眼鏡，反而造成近視加速惡化。

孩童配鏡以散瞳後的度數為準，鏡片要完全矯正至足度，全時間的配戴。尤其在近距離用眼時不要刻意拿下眼鏡，反而更應該要使用，如此才可達到保持適當用眼距離以及視覺刺激發育。

配戴眼鏡後仍需要定期回診追蹤，且要繼續使用睫狀肌麻痺劑（散瞳劑），達到眼軸長以及度數的控制。配鏡後每2－3個月就醫追蹤，若近視度數改變，要繼續調整鏡片度數。

成人配鏡可依工作時用眼型態加以調整，藉由不同度數的配鏡，舒壓對焦，減輕視覺疲勞。

３、長效型睫狀肌放鬆散瞳劑（阿托品藥水）

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阿托品（Atropine）建議用於孩童的近視，成人因為睫狀肌的調節力太弱，因此不適合使用。散瞳後驗光的遠視度數若低於50－100度，此時已是近視的高風險，可考慮開始使用低濃度的阿托品藥水，預防近視的發生。若已經產生近視，此時給予低濃度的阿托品藥水，研究證明可有效抑制眼軸增長並減緩近視的進展，減少變成高度近視的機會。

目前市面上的濃度有0.01％－1％，濃度愈高對抗近視的效果愈好，但副作用也會隨之增加。副作用像是瞳孔散大、畏光、看近模糊的症狀。目前並無正式醫學研究證實兒童長期使用阿托品會造成眼球後遺症。由於瞳孔散大，因此會有較多的光線進入眼睛，戶外活動時應使用變色鏡片或太陽眼鏡以及帽子等減少畏光副作用，保護視網膜等眼睛組織。

若使用較高濃度阿托品，可配合多焦或雙焦眼鏡減少看近模糊的情形，另外可藉由此看近模糊的作用來改善坐姿維持適當距離。其他的副作用機率非常低，包括結膜充血、眼壓上升、口乾、頭痛、點狀角膜炎、嗜睡等中樞系統干擾（罕見）、急性青光眼（罕見）等副作用。點藥後，可輕壓內眼角數分鐘，以防全身性的吸收。

低濃度的阿托品有不錯的控制效果，且多半沒有畏光或看近模糊的現象。目前最低濃度0.01％已有不含防腐劑的單支包裝劑型（健保無給付需自費），可減少防腐劑對眼睛的負擔，尤其對眼睛容易過敏的孩童，是可嘗試的另一項選擇。一般罐裝藥水，開封後一個月不建議繼續使用。

一旦開始使用阿托品後，並不表示一定要持續點到18歲，阿托品的濃度也會隨著近視控制的成效改變。若無法適應藥水，也可考慮其他方式像是角膜塑型片，來達到控制眼球增長，減緩近視加深速度。

４、角膜塑型片

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角膜塑型術（Orthokeratology, Ortho－K, OK鏡片）有兩大功能，第一是改變角膜弧度矯正近視，取代白天眼鏡或隱形眼鏡的功能。利用夜戴硬式隱形眼鏡技術，在睡眠時配戴6－10小時，早上起床後取下。

第二是用周邊離焦的光學刺激原理，達到可有效控制眼軸增長，醫學研究證實可安全有效對抗孩童的近視。一般穩定的近視變化，以度數每年增加25－75度或是眼軸長增加0.1－0.3mm為範圍（不同年紀以及種族標準稍有不同）。

若是將來高度近視風險大者﹑增加速度過快﹑傳統方法控制不佳﹑白天不適合戴眼鏡等狀況，可考慮使用角膜塑型片。最新研究指出，角膜塑型片合併低濃度阿托品藥水，對於一些孩童的近視控制，效果更加良好。成人以及孩童都可配戴，美國FDA未限定角膜塑型適用年齡。台灣目前角膜塑型最低適應年齡為9歲，更低年齡以適應症外使用。其他國家醫學研究多以6歲開始配戴角膜塑型控制近視。

角膜塑型鏡片是衛生福利部准許的醫療器材，且驗配塑型片是醫療行為，因此法律規定只能由眼科專科醫師施行。鏡片屬高透氧夜戴型硬式隱形眼鏡，安全度高，研究報告指出其角膜感染率跟一般硬式隱形眼鏡並無差異，但使用上仍需細心照顧。

5、日戴周邊離焦軟式鏡片

陸續有一些研究顯示，此方法對於孩童成長型的近視控制，亦有減緩眼軸的增長的效果。但因為其材質透氧性不如角膜塑型片高，且其目前使用經驗及相關論文較少，因此可持續觀察。對於睡眠時間不夠，或是無法配合操作角膜塑型片的孩童來說，是可考慮的另一種選擇。

一般常見迷思
  • 單獨使用多焦或雙焦眼鏡，無法完全對抗近視。
  • 一般設計的軟式或硬式隱形眼鏡，無控制近視度數的效果。
  • 孩童使用度數不足的近視眼鏡，或是不配眼鏡，反而惡化近視。
  • 短、中效睫狀肌麻痺劑（散瞳劑）是用來協助散瞳驗光，無法達到近視控制效果。
  • 近視雷射手術，是經由矯正角膜弧度達到屈光度的改變，無法治療眼軸過長導致的眼球組織脆弱及併發症。
小提醒

孩童發展速度極快，常常一不小心度數就會飆升。因此孩童的成長時期，應找信賴且專業的眼科專科醫師，定期追蹤回診，一旦發現異常就可及時控制。

若發現近視也不要氣餒，經過適當的治療後，並配合生活習慣的改變，近視是可以達到良好控制的。甚至未來將不再有戴眼鏡的苦惱，眼睛病變的機會也會大幅降低。

相關影音：視力異常怎麼辦？

孩子從小都沒有接觸3C，但在5歲的時候卻被驗出有高度近視，高達5百多度，讓爸媽非常訝異，應該怎麼幫助孩子眼睛度數下降？一起來看影片。

參考資料：

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本文經陳韵臻醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航

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